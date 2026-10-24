Οι ΗΠΑ σε συναγερμό για ιρανικά σχέδια επιθέσεων κατά Αμερικανών σε Μέση Ανατολή και Ευρώπη

Οι αμερικανικές διπλωματικές αποστολές σε όλη τη Μέση Ανατολή και σε άλλες περιοχές του πλανήτη βρίσκονται σε κατάσταση υψίστου συναγερμού. Η Ουάσινγκτον προχωρά σε εσπευσμένη απομάκρυνση προσωπικού, έπειτα από πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών που δείχνουν ότι το Ιράν βρίσκεται σε «προχωρημένο στάδιο» σχεδιασμού φονικών επιθέσεων κατά Αμερικανών πολιτών και αξιωματούχων. Η σοβαρότητα της κατάστασης έχει οδηγήσει σε άμεσες ενέργειες από την αμερικανική κυβέρνηση, καθώς οι απειλές θεωρούνται άμεσες και εκτεταμένες.

Απόρρητο υπόμνημα και προειδοποίηση

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, οι υπηρεσίες πληροφοριών έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου προς τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αυτό έγινε μέσω επείγοντος υπομνήματος την Παρασκευή, προειδοποιώντας για άμεσους κινδύνους κατά του προσωπικού του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Το υπόμνημα αυτό, το οποίο χαρακτηρίζεται ως απόρρητο, υπογραμμίζει την κρισιμότητα των πληροφοριών που έχουν περιέλθει στην κατοχή των αμερικανικών αρχών.

Το κείμενο του υπομνήματος συντάχθηκε από τον διευθυντή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (DNI), Τζέι Κλέιτον. Σε αυτό επισημαίνεται ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες «έλαβαν πληροφορίες ότι το Ιράν έχει αυξήσει σημαντικά τις προσπάθειες να βάλει στο στόχαστρο αμερικανικό προσωπικό». Η αναφορά αυτή αποτελεί σαφή ένδειξη της κλιμάκωσης των ιρανικών προθέσεων και ενεργειών εναντίον αμερικανικών συμφερόντων.

Προχωρημένα σχέδια φονικών επιθέσεων

Το απόρρητο υπόμνημα του DNI Κλέιτον αναφέρει με σαφήνεια ότι «οι φονικές προσπάθειες σχεδιασμού από τους Ιρανούς εναντίον Αμερικανών πολιτών έχουν φτάσει σε προχωρημένα στάδια τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και σε ορισμένες άλλες χώρες». Αυτή η διαπίστωση έχει θέσει τις αμερικανικές αρχές σε κατάσταση μέγιστης επαγρύπνησης, οδηγώντας σε άμεσες ενέργειες για την προστασία του προσωπικού.

Η κυβέρνηση Τραμπ επιβεβαίωσε την ύπαρξη του υπομνήματος το βράδυ της Παρασκευής, μέσω Αμερικανού αξιωματούχου. Αυτή η επίσημη επιβεβαίωση υπογραμμίζει τη σοβαρότητα με την οποία η Ουάσινγκτον αντιμετωπίζει την απειλή και την ανάγκη για άμεση αντίδραση. Οι New York Times επικαλούνται Αμερικανούς αξιωματούχους για τις πληροφορίες αυτές, ενώ και το ειδησεογραφικό δίκτυο Axios είχε αναφερθεί νωρίτερα στο θέμα.

Υψηλότερο επίπεδο απειλής

Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι το επίπεδο της απειλής εναντίον Αμερικανών στη Μέση Ανατολή και σε αρκετές ακόμη χώρες βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο του από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο. Αυτή η εκτίμηση βασίζεται σε μια σειρά πληροφοριών που έχουν συλλεχθεί από τις μυστικές υπηρεσίες, οι οποίες καταδεικνύουν μια αυξημένη και πιο οργανωμένη προσπάθεια στοχοποίησης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και οι ανώτατοι συνεργάτες του λαμβάνουν τακτικές ενημερώσεις για τις αυξανόμενες απειλές. Οι απειλές αυτές ξεπερνούν τα όρια της Μέσης Ανατολής, υποδηλώνοντας μια ευρύτερη γεωγραφική εμβέλεια των ιρανικών σχεδίων. Η συνεχής ενημέρωση του προεδρικού επιτελείου αναδεικνύει την κεντρική σημασία που αποδίδεται στην αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης.

Πιθανοί στόχοι και γεωγραφική επέκταση

Αναλυτές εξετάζουν τα στοιχεία των τελευταίων τριών εβδομάδων σχετικά με πιθανές στοχοποιήσεις Αμερικανών αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένων πρεσβευτών. Η ενδελεχής αυτή ανάλυση αποσκοπεί στον εντοπισμό συγκεκριμένων κινδύνων και στην ανάπτυξη κατάλληλων μέτρων προστασίας για το αμερικανικό προσωπικό σε κρίσιμες θέσεις ανά τον κόσμο.

Ορισμένα στοιχεία υποδεικνύουν μάλιστα ότι το Ιράν ενδέχεται να διαθέτει πράκτορες εντός του εδάφους των ΗΠΑ, γεγονός που προσθέτει μια νέα διάσταση στην απειλή. Επιπλέον, στους πιθανούς στόχους περιλαμβάνονται και εγκαταστάσεις στην Ευρώπη, επιβεβαιώνοντας την ευρεία γεωγραφική εμβέλεια των ιρανικών σχεδίων για επιθέσεις κατά αμερικανικών συμφερόντων και προσώπων.

Με πληροφορίες από: Enikos