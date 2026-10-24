Η Ευρώπη «στο πόδι» ξανά: Νέες κινητοποιήσεις για ακρίβεια και στέγαση

Νέες πορείες και καλέσματα διαμαρτυρίας καταγράφονται σε ευρωπαϊκές χώρες αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς η ακρίβεια, τα δυσβάσταχτα ενοίκια και η κατάσταση των δημόσιων υπηρεσιών συντηρούν εστίες διαμαρτυρίας. Οι κινητοποιήσεις εστιάζουν στην πίεση που ασκεί το κόστος της καθημερινότητας, ιδιαίτερα στους νέους, και στην αμφισβήτηση της δυνατότητας των κυβερνήσεων να δώσουν επαρκείς απαντήσεις.

Εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας στη Γαλλία

Στη Γαλλία, οι αρχές προετοιμάζονται για την επιστροφή των διαδηλωτών στους δρόμους με την ανάπτυξη περίπου 70.000 αστυνομικών και χωροφυλάκων. Στο σχέδιο περιλαμβάνονται ελικόπτερα, τεθωρακισμένα οχήματα, αντλίες νερού και ειδικές μονάδες για την προστασία δημόσιων κτιρίων, σύμφωνα με το Associated Press.

Στις συγκεντρώσεις αναμένεται να συμμετάσχουν μαθητές και φοιτητές, μέλη της CGT και υποστηρικτές των Κίτρινων Γιλέκων. Έχουν επιβληθεί απαγορεύσεις διαδηλώσεων σε πόλεις όπως η Λυών, η Νίκαια και το Μονπελιέ, ενώ πορείες αναμένονται στο Παρίσι και σε άλλες περιοχές. Το Λούβρο, το μουσείο Ορσέ και το μουσείο Πικάσο περιλαμβάνονται στους χώρους που κλείνουν σήμερα, Σάββατο, ενώ η Art Basel Paris ακύρωσε το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου. Οι αποφάσεις ελήφθησαν για την προστασία επισκεπτών, εργαζομένων και έργων τέχνης.

Η προηγούμενη μεγάλη κινητοποίηση, στις 17 Οκτωβρίου, είχε συγκεντρώσει 550.000 ανθρώπους κατά το υπουργείο Εσωτερικών και 800.000 κατά τη CGT. Η μαζική ειρηνική συμμετοχή συνοδεύτηκε από εκτεταμένα επεισόδια σε ορισμένες πόλεις, λεηλασίες και επιθέσεις σε δημόσια κτίρια. Η γαλλική κυβέρνηση καλείται να διαχειριστεί ταυτόχρονα την κοινωνική πίεση και τον κίνδυνο επανάληψης της βίας, με τις εικόνες των καταστροφών να επιβαρύνουν τη δημόσια συζήτηση γύρω από τις κινητοποιήσεις.

Κινητοποιήσεις σε Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία και Αλβανία

Σήμερα, Σάββατο 24 Οκτωβρίου, έχουν ανακοινωθεί συγκεντρώσεις στην Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ισπανία και την Αλβανία. Στην Ιταλία, το ενδιαφέρον στρέφεται στο Μιλάνο, το Τορίνο και τη Ρώμη, μετά τα επεισόδια του προηγούμενου Σαββατοκύριακου. Είχε ανακοινωθεί νέα πορεία στο Τορίνο για σήμερα, 24 Οκτωβρίου, καθώς και κινητοποίηση στη Ρώμη για τις 30 του μήνα. Παράλληλα, έχουν εμφανιστεί διαδικτυακά καλέσματα για επαναλαμβανόμενες διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης Μελόνι.

Στη Ρώμη έχει προγραμματιστεί αντιπολεμική διαδήλωση στις 14:00 από την Piazza della Repubblica. Στο Τορίνο, πορεία κατά των εξοπλισμών αναμένεται στις 15:00 από την Piazza Castello, ενώ μαθητές έχουν δώσει νωρίτερα ραντεβού στην Piazza Arbarello. Στο Μιλάνο προβλέπεται πρωινή συνδικαλιστική συγκέντρωση κατά της ακρίβειας στην Piazza Cav.

Το Βέλγιο παρακολουθεί διαδικτυακά καλέσματα

Στο Βέλγιο, οι αρχές παρακολουθούν διαδικτυακά καλέσματα αβέβαιης προέλευσης για πιθανές κινητοποιήσεις. Οι γενικότερες αιτίες των διαμαρτυριών σε όλη την Ευρώπη παραμένουν το κόστος ζωής, η στέγαση και οι δημόσιες υπηρεσίες, ζητήματα που συνεχίζουν να πιέζουν τους πολίτες και να συντηρούν το κλίμα των κοινωνικών κινητοποιήσεων.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr