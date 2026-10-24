Οι ΗΠΑ εξετάζουν νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν, ενώ ο πόλεμος παραμένει χωρίς διέξοδο

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να ξαναρχίσουν βομβαρδισμούς ευρείας κλίμακας εναντίον του Ιράν. Παρόλα αυτά, η επίλυση της κατάστασης μέσω στρατιωτικών μέσων εξακολουθεί να φαντάζει ανέφικτη τόσο για την αμερικανική όσο και για την ιρανική πλευρά, σύμφωνα με εκτιμήσεις ορισμένων Αμερικανών αναλυτών. Το τελευταίο διάστημα, η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο χωρών εκδηλώνεται κυρίως στη θάλασσα, με τις ΗΠΑ να έχουν επιβάλει αποκλεισμό σε ιρανικά λιμάνια στον Κόλπο και το Ιράν να προσπαθεί να ελέγξει το στρατηγικής σημασίας στενό του Ορμούζ. Σημαντικές επιθέσεις εναντίον χερσαίων στόχων δεν έχουν εξαπολυθεί από καμία πλευρά από τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Η πιθανότητα νέων πληγμάτων

Η Σούζαν Μαλόνι, ερευνήτρια του αμερικανικού κέντρου μελετών Brookings Institution, εκτιμά ότι υπάρχει πλέον πιθανότητα για πλήγματα λίγο μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, οι οποίες είναι προγραμματισμένες για την 3η Νοεμβρίου. Η εκτίμηση αυτή έρχεται σε συνέχεια των δηλώσεων του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε δηλώσει δημόσια ότι δεν θα διατάξει πλήγματα στο Ιράν πριν από τις εκλογές του μέσου της δεύτερης θητείας του.

Ο πρόεδρος Τραμπ είχε προσθέσει πως μια τέτοια επιχείρηση δεν φαινόταν να τον ευνοεί από εκλογική σκοπιά. Ο πόλεμος που εξαπέλυσαν στα τέλη Φεβρουαρίου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν έχει προκαλέσει μεγάλη δυσαρέσκεια στους Αμερικανούς ψηφοφόρους. Αυτή η δυσαρέσκεια οφείλεται ειδικά στην άνοδο των τιμών της ενέργειας που προκάλεσε η σύγκρουση, γεγονός που δεν αποκλείεται να πλήξει το ρεπουμπλικανικό κόμμα του προέδρου Τραμπ σε αυτή την κρίσιμη ψηφοφορία.

Οι ενδείξεις για κλιμάκωση

Η Σούζαν Μαλόνι επικαλείται μια σειρά από ενδείξεις που ενισχύουν την εκτίμησή της για πιθανά πλήγματα. Μεταξύ αυτών των ενδείξεων συγκαταλέγεται η ενίσχυση των αμερικανικών στρατιωτικών μέσων που παρατηρείται στην περιοχή. Αυτή η ενίσχυση υποδηλώνει μια προετοιμασία για ενδεχόμενη στρατιωτική δράση.

Επιπλέον, έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις προς τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή, γεγονός που συχνά προηγείται στρατιωτικών επιχειρήσεων. Τέλος, η κατάσταση αυξημένης επαγρύπνησης στην οποία έχουν τεθεί οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμες αποτελεί επίσης ένα σημαντικό στοιχείο που λαμβάνεται υπόψη για την πιθανή κλιμάκωση της έντασης.

Η θαλάσσια αναμέτρηση

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν αναμετρώνται κυρίως στη θάλασσα το τελευταίο διάστημα, με τις ενέργειες της κάθε πλευράς να επικεντρώνονται στον έλεγχο ζωτικών θαλάσσιων οδών. Η αμερικανική πλευρά έχει προχωρήσει στην επιβολή ενός αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια που βρίσκονται στον Κόλπο, ασκώντας έτσι πίεση στην ιρανική οικονομία και στις εμπορικές της δραστηριότητες.

Από την πλευρά του, το Ιράν καταβάλλει προσπάθειες να ελέγξει το στρατηγικής σημασίας στενό του Ορμούζ, μια κίνηση που θα του έδινε σημαντικό πλεονέκτημα στην περιοχή. Είναι αξιοσημείωτο ότι, παρά τις εντάσεις αυτές, καμία από τις δύο χώρες δεν έχει εξαπολύσει σημαντική επίθεση εναντίον χερσαίων στόχων από τις αρχές του Σεπτεμβρίου, διατηρώντας την αντιπαράθεση κυρίως σε θαλάσσιο επίπεδο μέχρι στιγμής.

Το αδιέξοδο του status quo

Για τη Σούζαν Μαλόνι, το σημερινό status quo, δηλαδή η παρούσα κατάσταση των πραγμάτων, δεν είναι βιώσιμο μακροπρόθεσμα. Ο αποκλεισμός που έχει επιβληθεί από τις ΗΠΑ αυξάνει ολοένα και περισσότερο την πίεση στο Ιράν, δημιουργώντας μια ασφυκτική κατάσταση για τη χώρα.

Ταυτόχρονα, η Ουάσιγκτον έχει υποχρεωθεί να χρησιμοποιεί πολυάριθμα και στρατηγικής σημασίας ναυτικά και άλλα μέσα για να διατηρεί αυτόν τον αποκλεισμό, κάτι που συνεπάγεται σημαντικό κόστος και δέσμευση πόρων. Η Μαλόνι προεξοφλεί ότι θα πρέπει να υπάρξει κάποιο είδος λύσης, είτε αυτή επιτευχθεί μέσω της διπλωματίας, είτε μέσω στρατιωτικής δράσης, καθώς η τρέχουσα κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί επ’ αόριστον.

Η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ

Στο πλαίσιο των εξελίξεων και των ερωτημάτων σχετικά με το Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κλήθηκε να σχολιάσει την κατάσταση. Όταν ρωτήθηκε σχετικά με το Ιράν, ο πρόεδρος Τραμπ διαβεβαίωσε με δήλωσή του ότι «μπορεί να τελειώσουμε πολύ γρήγορα».

Με πληροφορίες από: Newsit