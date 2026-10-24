Οργή στην Ευρώπη: Μαζικές κινητοποιήσεις και αδιέξοδα στις Βρυξέλλες

Η ευρωπαϊκή κρίση δεν περιορίζεται πλέον στις διαφωνίες και την αδυναμία των κυβερνήσεων να λάβουν αποφάσεις για μείζονα και πιεστικά ζητήματα στις Συνόδους των Βρυξελλών. Οι συνέπειες αυτής της κρίσης ξεδιπλώνονται ήδη στους δρόμους των ευρωπαϊκών πρωτευουσών, με μαζικές κινητοποιήσεις να πληθαίνουν από τη Γαλλία και το Βέλγιο μέχρι την Ιταλία και την Πορτογαλία. Οι αντιδράσεις αυτές αποκαλύπτουν μια ολοένα βαθύτερη σύγκρουση ανάμεσα στις ανάγκες των κοινωνιών και στις επιλογές των κυβερνήσεών τους.

Η κλιμάκωση των κοινωνικών αντιδράσεων

Οι κοινωνικές αντιδράσεις πληθαίνουν σε ολόκληρη την Ευρώπη, από τη Γαλλία και το Βέλγιο μέχρι την Ιταλία και την Πορτογαλία. Παρόλο που οι αφορμές και τα αιτήματα διαφέρουν από χώρα σε χώρα, υπάρχει μια κοινή συνισταμένη που αναδεικνύεται μέσα από αυτές τις κινητοποιήσεις.

Οι πολίτες απαιτούν καλύτερους μισθούς και δημόσιες υπηρεσίες, ενώ οι ηγεσίες των χωρών επιλέγουν εξοπλισμούς και νέες γεωπολιτικές δεσμεύσεις. Αυτή η αντίθεση δεν μπορεί πλέον να κρυφτεί πίσω από γενικόλογες αναφορές στη δημοσιονομική πειθαρχία, καθώς οι κινητοποιήσεις, αν και δεν συγκροτούν ένα ενιαίο πανευρωπαϊκό κίνημα, αποκαλύπτουν μια βαθύτερη σύγκρουση.

Διαδηλώσεις σε Γαλλία και Βέλγιο

Στη Γαλλία, εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές βρέθηκαν στους δρόμους με αιτήματα που αρχικά αφορούσαν τις ελλείψεις στην εκπαίδευση. Στη συνέχεια, τα αιτήματα διευρύνθηκαν για να συμπεριλάβουν την ακρίβεια, τις περικοπές των δημόσιων δαπανών και τις κοινωνικές ανισότητες. Οι κινητοποιήσεις αυτές συνοδεύτηκαν από σοβαρά επεισόδια, εκτεταμένες καταστροφές και χιλιάδες συλλήψεις.

Ανάλογη ήταν η κατάσταση και στο Βέλγιο, όπου οι αντιδράσεις για το κόστος ζωής και τις περικοπές στην εκπαίδευση οδήγησαν σε συγκρούσεις με την αστυνομία. Επεισόδια σημειώθηκαν τόσο στις Βρυξέλλες όσο και στη Λιέγη, υπογραμμίζοντας την ένταση των κοινωνικών πιέσεων.

Κινητοποιήσεις σε Πορτογαλία, Ισπανία και Ιταλία

Στην Πορτογαλία, δεκάδες χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν στη Λισαβόνα, εκφράζοντας την αγανάκτησή τους για τους χαμηλούς μισθούς, την ακρίβεια και τη στεγαστική κρίση που πλήττει τη χώρα. Η κατάσταση στην Ισπανία χαρακτηρίζεται ως παρόμοια, με τους πολίτες να αντιμετωπίζουν αντίστοιχες προκλήσεις.

Στην Ιταλία, οι κινητοποιήσεις είχαν ως αντικείμενο τον πόλεμο και την αύξηση του κόστους ζωής. Στο Μιλάνο, οι διαδηλώσεις συνοδεύτηκαν από σοβαρά επεισόδια, αναδεικνύοντας το εύρος των κοινωνικών προβλημάτων που απασχολούν τις ευρωπαϊκές χώρες.

Η Σύνοδος Κορυφής και οι αξεπέραστες διαφωνίες

Το μέγεθος του προβλήματος επιβεβαιώθηκε στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 15 και 16 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες. Οι ηγέτες των «27» αναγνώρισαν την ανάγκη να αντιμετωπιστεί το αυξανόμενο ενεργειακό κόστος, να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και να χρηματοδοτηθούν οι νέες στρατηγικές προτεραιότητες.

Ωστόσο, όταν η συζήτηση έφτασε στον επόμενο κοινοτικό προϋπολογισμό και στο ζήτημα του ποιος θα αναλάβει το κόστος, οι διαφωνίες που εμφανίστηκαν χαρακτηρίστηκαν ως αξεπέραστες. Το πρόβλημα αυτό δεν είναι καινούργιο, αλλά οξύνεται καθώς συσσωρεύονται οι οικονομικές πιέσεις και περιορίζονται τα περιθώρια των κυβερνήσεων, ιδίως στις οικονομικά ασθενέστερες χώρες.

Οι οικονομικές πιέσεις και τα διαρθρωτικά προβλήματα

Στη Γαλλία, η κυβέρνηση Μακρόν βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα υψηλό δημόσιο χρέος και μεγάλα ελλείμματα, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει σφοδρές κοινωνικές αντιδράσεις στις περικοπές που επιχειρούνται. Η Γερμανία, από την πλευρά της, έρχεται αντιμέτωπη με τα διαρθρωτικά προβλήματα της βιομηχανίας της, την ακριβή ενέργεια και τον έντονο ανταγωνισμό από την Κίνα.

Η Ιταλία εξακολουθεί να επιβαρύνεται από ένα ιδιαίτερα υψηλό δημόσιο χρέος, γεγονός που περιορίζει τα περιθώρια οικονομικών ελιγμών. Παρά τις καλύτερες αναπτυξιακές επιδόσεις της, η Ισπανία αντιμετωπίζει επίσης τις δικές της προκλήσεις, όπως υποδεικνύουν οι κοινωνικές κινητοποιήσεις που έχουν σημειωθεί στη χώρα.

Με πληροφορίες από: Topontiki