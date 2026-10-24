Η Αβάνα βλέπει «απελπισία» στην έκκληση της Ουάσινγκτον για συνεργασία με τη CIA

Με έναν ιδιαίτερα σκωπτικό τόνο αντέδρασε η Αβάνα στην πρόσφατη παρότρυνση των Ηνωμένων Πολιτειών προς τους Κουβανούς πολίτες να συνεργαστούν με την Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA). Η κυβέρνηση της Κούβας απέδωσε την κίνηση αυτή στην «απελπισία» που, κατά την άποψή της, επικρατεί στην Ουάσινγκτον, ειδικά καθώς η αμερικανική πίεση προς το νησί της Κούβας συνεχώς εντείνεται.

Η αντίδραση αυτή σηματοδοτεί την περαιτέρω όξυνση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, με την Κούβα να επιλέγει μια δημόσια και καυστική απάντηση στις ενέργειες των ΗΠΑ. Η δήλωση του Κουβανού υφυπουργού Εξωτερικών ήρθε να υπογραμμίσει την απόρριψη της Αβάνας προς τις αμερικανικές πρωτοβουλίες.

Η σκωπτική απάντηση της Αβάνας

Η Αβάνα δεν άφησε αναπάντητη την παρότρυνση των ΗΠΑ, η οποία καλούσε τους Κουβανούς να συνεργαστούν με τη CIA. Η απάντηση της κουβανικής πλευράς χαρακτηρίστηκε από σκωπτικό τόνο, αντανακλώντας μια διάθεση χλευασμού απέναντι στην αμερικανική πρωτοβουλία.

Σύμφωνα με την Αβάνα, η ενέργεια αυτή της Ουάσινγκτον αποτελεί ένδειξη «απελπισίας». Η κουβανική κυβέρνηση συνδέει αυτή την «απελπισία» με την εντεινόμενη αμερικανική πίεση που ασκείται στην Κούβα, υποδηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε δύσκολη θέση και αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους επιρροής.

Οι δηλώσεις του Κουβανού υφυπουργού Εξωτερικών

Ο Κουβανός υφυπουργός Εξωτερικών, Κάρλος Φερνάντες ντε Κόσιο, ήταν αυτός που σχολίασε δημόσια την κατάσταση. Μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X, ο κ. ντε Κόσιο εξέφρασε την άποψη της Αβάνας, τονίζοντας την έκπληξή του για την τακτική των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Κάρλος Φερνάντες ντε Κόσιο σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «τώρα οι ΗΠΑ καταφεύγουν σε δημόσιες διαφημίσεις για στρατολόγηση στη CIA». Αυτή η δήλωση υποδηλώνει την αλλαγή τακτικής που παρατηρεί η Κούβα στις προσπάθειες της αμερικανικής υπηρεσίας πληροφοριών να προσεγγίσει Κουβανούς πολίτες.

Η παρομοίωση με «σωληνάριο οδοντόπαστας»

Στην ανάρτησή του, ο Κουβανός υφυπουργός Εξωτερικών προχώρησε σε μια ιδιαίτερα ειρωνική παρομοίωση, προκειμένου να περιγράψει την κατάσταση. Παρομοίασε τις δημόσιες διαφημίσεις στρατολόγησης της CIA με την προώθηση ενός καθημερινού προϊόντος, όπως ένα σωληνάριο οδοντόπαστας.

«Πρέπει να επικρατεί μεγάλη απελπισία ή φτώχεια στις τάξεις της υπηρεσίας (σ.σ. της CIA) για να είναι υποχρεωμένη να προωθεί τις προσφορές της σαν να ήταν σωληνάριο οδοντόπαστας», συμπλήρωσε ο Κάρλος Φερνάντες ντε Κόσιο. Με αυτή τη φράση, η Αβάνα θέλησε να υπογραμμίσει την υποτιθέμενη αδυναμία ή την έλλειψη εναλλακτικών επιλογών εκ μέρους της αμερικανικής υπηρεσίας.

Το πλαίσιο της αμερικανικής πίεσης

Η αντίδραση της Αβάνας έρχεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, όπου η αμερικανική πίεση στην Κούβα εντείνεται διαρκώς. Αυτή η πίεση περιλαμβάνει διάφορες μορφές, τις οποίες η κουβανική κυβέρνηση αντιλαμβάνεται ως προσπάθειες υπονόμευσης ή αποσταθεροποίησης.

Η παρότρυνση των ΗΠΑ προς τους Κουβανούς να συνεργαστούν με τη CIA, και η σκωπτική απάντηση της Αβάνας, αποτελούν ένα ακόμη επεισόδιο στις τεταμένες σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Η Κούβα, μέσω των δηλώσεων του υφυπουργού Εξωτερικών, επιδιώκει να αναδείξει αυτό που θεωρεί ως αδυναμία της αμερικανικής πολιτικής.

Με πληροφορίες από: Enikos