Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος καταδίκασε την επίθεση σε ελληνορθόδοξο ναό στην Ιορδανία

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για τα θύματα της ένοπλης επίθεσης που σημειώθηκε στον ελληνορθόδοξο Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στην Ιορδανία. Από τη Ρώμη, όπου βρίσκεται, ο Πατριάρχης καταδίκασε απερίφραστα την τρομοκρατική αυτή ενέργεια. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε το βράδυ της Παρασκευής με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο, υπογράμμισε ότι τέτοιες πράξεις πλήττουν καίρια την ειρηνική συνύπαρξη λαών και θρησκειών στη Μέση Ανατολή.

Η επίθεση στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου

Μια ένοπλη επίθεση συγκλόνισε την ελληνορθόδοξη κοινότητα στην Ιορδανία, καθώς στόχος έγινε ο Ιερός Ναός του Αγίου Γεωργίου. Το περιστατικό έλαβε χώρα στο Χμούντ, μια περιοχή που ανήκει στην επαρχία Καράκ της Ιορδανίας. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα θύματα μεταξύ των πιστών που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή εντός του ναού.

Η είδηση της επίθεσης προκάλεσε άμεσα την αντίδραση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο να εκφράζει την έντονη θλίψη του. Η ενέργεια αυτή, όπως τονίστηκε, στράφηκε κατά πιστών και χαρακτηρίστηκε ως τρομοκρατική, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης που δημιουργήθηκε στην περιοχή.

Η τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στη Ρώμη, επικοινώνησε τηλεφωνικά το βράδυ της Παρασκευής με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο. Σκοπός της επικοινωνίας ήταν να εκφράσει τη θλίψη του για τα θύματα της ένοπλης επίθεσης στον ελληνορθόδοξο Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Χμούντ της Ιορδανίας.

Κατά τη διάρκεια αυτής της συνομιλίας, ο κ. Βαρθολομαίος καταδίκασε απερίφραστα την τρομοκρατική ενέργεια. Τόνισε ότι τέτοιες πράξεις πλήττουν καίρια την ειρηνική συνύπαρξη λαών και θρησκειών, ένα ζήτημα που έχει ιδιαίτερη σημασία για την ευαίσθητη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Συλλυπητήρια και ευχές για τους πληγέντες

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος μετέφερε τα θερμά του συλλυπητήρια και τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση. Ζήτησε από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο να μεταφέρει αυτά τα μηνύματα στους οικείους των εκλιπόντων, εκφράζοντας την οδύνη της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Επιπλέον, ο κ. Βαρθολομαίος ευχήθηκε την ταχεία ανάρρωση όλων των τραυματιών που προέκυψαν από την επίθεση στον ναό. Οι ευχές αυτές αποτελούν μια έκφραση αλληλεγγύης και στήριξης προς όλους όσοι επλήγησαν από το τραγικό αυτό γεγονός, αναδεικνύοντας την πνευματική φροντίδα του Πατριαρχείου.

Η σημασία της ειρηνικής συνύπαρξης στη Μέση Ανατολή

Στο πλαίσιο της καταδίκης της επίθεσης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος υπογράμμισε με έμφαση ότι οι τρομοκρατικές ενέργειες πλήττουν την ειρηνική συνύπαρξη λαών, θρησκειών και πολιτισμών. Αυτή η συνύπαρξη, όπως επεσήμανε, είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την περιοχή της Μέσης Ανατολής, όπου οι σχέσεις μεταξύ διαφορετικών κοινοτήτων δοκιμάζονται συχνά.

Η δήλωση του Οικουμενικού Πατριάρχη αναδεικνύει την ανάγκη για διατήρηση της αρμονίας και του σεβασμού μεταξύ των διαφόρων θρησκευτικών και πολιτισμικών ομάδων. Η επίθεση στον ελληνορθόδοξο ναό στην Ιορδανία αποτελεί ένα πλήγμα σε αυτές τις αρχές, καθιστώντας ακόμη πιο επιτακτική την προάσπιση της ειρήνης και της αλληλοκατανόησης.

Με πληροφορίες από: Enikos