Πιθανό πλήγμα στο Ιράν αυτό το σαββατοκύριακο, δηλώνει ο Τομ Μπάρακ – Απαντά ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο Αμερικανός διπλωμάτης Τομ Μπάρακ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας στρατιωτικής επίθεσης κατά του Ιράν, αναφέροντας μάλιστα ότι αυτή θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ακόμα και μέσα στο τρέχον σαββατοκύριακο. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι δεν έχει καμία ιδέα για ένα τέτοιο ενδεχόμενο, διαψεύδοντας ουσιαστικά τα λεγόμενα του διπλωμάτη. Οι εξελίξεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο που οι συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο.

Δηλώσεις του Τομ Μπάρακ για πιθανή στρατιωτική δράση

Ο Τομ Μπάρακ, ο οποίος είναι πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα και ειδικός απεσταλμένος της Ουάσιγκτον για τη Συρία, ήταν αυτός που έθεσε το ζήτημα ενός πιθανού πλήγματος στο Ιράν. Συγκεκριμένα, σε συνέντευξή του στον influencer Μάριο Νόφαλ, ο Αμερικανός διπλωμάτης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Θα μπορούσε να γίνει ένα πλήγμα αυτό το σαββατοκύριακο; Ασφαλώς».

Η δήλωση αυτή του Μπάρακ έρχεται μετά από επαναλαμβανόμενες απειλές που έχουν εκφραστεί τις τελευταίες ημέρες τόσο από την Ουάσιγκτον όσο και από το Ισραήλ. Ο Αμερικανός διπλωμάτης υποστήριξε, παράλληλα, ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξακολουθεί να αφήνει ανοιχτό τον δρόμο της διπλωματίας. Δήλωσε ότι ο Τραμπ «είναι ανοιχτός σε μια συμφωνία, διαθέσιμος και προσβάσιμος και βρισκόμαστε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων εδώ και πολλούς μήνες».

Η απάντηση του Ντόναλντ Τραμπ

Λίγη ώρα μετά τις δηλώσεις του Τομ Μπάρακ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κλήθηκε να σχολιάσει το ενδεχόμενο μιας επίθεσης στο Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε με εμφανή έκπληξη, λέγοντας: «Το είπε αυτό ο πρέσβης μας στην Τουρκία; Είναι ένας πολύ ισχυρός άνθρωπος, δεν έχω ιδέα για κάτι τέτοιο».

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα προαναγγείλει ότι θα λάβει σύντομα μια «απόφαση» για το Ιράν, χωρίς ωστόσο να έχει προσδιορίσει πότε ακριβώς θα προχωρήσει στις επόμενες κινήσεις του. Μάλιστα, έχει αφήσει να εννοηθεί ότι δεν αναμένεται να αποφασίσει πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, προσθέτοντας ένα στοιχείο αβεβαιότητας στον χρόνο των αποφάσεων.

Το διπλωματικό αδιέξοδο και η έναρξη του πολέμου

Οι συνομιλίες μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης έχουν καταλήξει σε ένα πλήρες αδιέξοδο, μια κατάσταση που διαρκεί σχεδόν οκτώ μήνες. Αυτό το αδιέξοδο έρχεται μετά την έναρξη του πολέμου, ο οποίος πυροδοτήθηκε από αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν. Η απουσία προόδου στις διαπραγματεύσεις εντείνει την ένταση στην περιοχή και καθιστά τις δηλώσεις για πιθανή στρατιωτική δράση ακόμα πιο σοβαρές.

Παρά τις δηλώσεις του Τομ Μπάρακ περί ανοιχτού δρόμου για τη διπλωματία από την πλευρά του προέδρου Τραμπ, η πραγματικότητα των παγωμένων συνομιλιών δείχνει μια διαφορετική εικόνα. Το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε στασιμότητα για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα και τη δυσκολία στην εξεύρεση μιας ειρηνικής λύσης στην κρίση.

Η στάση του Ισραηλινού πρωθυπουργού

Στο μεταξύ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έχει εκφράσει μια σκληρή στάση απέναντι στο Ιράν. Ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι η εξάλειψη της απειλής από την Τεχεράνη προϋποθέτει την «ανατροπή» του ιρανικού καθεστώτος. Η δήλωση αυτή προσθέτει ένα ακόμα επίπεδο στην ήδη τεταμένη κατάσταση στην περιοχή.

Ο Νετανιάχου λαμβάνει δημόσια στήριξη από τον Ντόναλντ Τραμπ, ενόψει των βουλευτικών εκλογών που έχουν προγραμματιστεί για την Τρίτη. Αυτή η στήριξη υπογραμμίζει τη στενή σχέση μεταξύ των δύο ηγετών και την κοινή τους προσέγγιση σε θέματα που αφορούν το Ιράν, παρά τις διαφοροποιήσεις στις δηλώσεις τους σχετικά με τον χρόνο και τον τρόπο πιθανών στρατιωτικών ενεργειών.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos