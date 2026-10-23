Η κουλτούρα του καφέ στην Τεχεράνη: Καταφύγιο εν μέσω ανασφάλειας

Στο κέντρο της Τεχεράνης, στην οδό Επανάστασης, το Lafpheh Café αποτελεί έναν σιωπηλό μάρτυρα της σύγχρονης ιστορίας του Ιράν. Οι μεγάλες τζαμαρίες του έχουν αντικρίσει διαδηλωτές, δυνάμεις καταστολής και τη σκιά των αμερικανικών πυραυλικών επιθέσεων. Ωστόσο, μέσα στον χώρο, η εικόνα είναι διαφορετική, καθώς οι πελάτες βρίσκουν έναν τρόπο να συζητήσουν, να πιουν τον καφέ τους και να αφήσουν, έστω και για λίγο, τον πόλεμο έξω από την πόρτα. Αυτή η κατάσταση δεν περιορίζεται μόνο στο συγκεκριμένο καφέ, αλλά επαναλαμβάνεται σε ολόκληρη την ιρανική πρωτεύουσα, όπου καφέ, θέατρα, κινηματογράφοι και γκαλερί συνεχίζουν να προσελκύουν επισκέπτες, σε μια πόλη που προσπαθεί να ζήσει γνωρίζοντας ότι η επόμενη κρίση μπορεί να είναι πολύ κοντά.

Το Lafpheh Café: Ένας χώρος αντίστασης και καταφυγίου

Το Lafpheh Café, με τους γυμνούς τοίχους από τούβλο και την ανοιχτή επαγγελματική κουζίνα, λειτουργεί ως καταφύγιο για τους κατοίκους της Τεχεράνης. Η Σάρα Καζεμί, συνιδρύτρια του καταστήματος, όπως μεταδίδουν σε εκτενές ρεπορτάζ τους οι Financial Times, περιγράφει την εμπειρία αυτή. Όπως αναφέρει, κατά τη διάρκεια του πολέμου, μετά από κάθε σφοδρό βομβαρδισμό, το καφέ τους γέμιζε κόσμο. Αυτή η προσέλευση υπογραμμίζει την ανάγκη των ανθρώπων για έναν χώρο όπου μπορούν να βρουν παρηγοριά και μια αίσθηση κανονικότητας.

Η Καζεμί συμπυκνώνει τη δική της καθημερινή αντίσταση σε μια φράση, δηλώνοντας: «Η δική μας μάχη είναι να κρατάμε τις πόρτες του καφέ ανοιχτές». Αυτή η δήλωση αναδεικνύει τον αγώνα για τη διατήρηση των καθημερινών δραστηριοτήτων και των κοινωνικών χώρων, παρά τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν στην πόλη. Το καφέ γίνεται έτσι ένα σύμβολο ανθεκτικότητας και επιμονής απέναντι στις προκλήσεις.

Η καθημερινότητα υπό τη σκιά του πολέμου στην Τεχεράνη

Μετά την έναρξη του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου τον Φεβρουάριο, οι κάτοικοι της ιρανικής πρωτεύουσας βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια νέα και δύσκολη πραγματικότητα. Αυτή η νέα πραγματικότητα περιλαμβάνει βομβαρδισμούς, μια γενικευμένη οικονομική ανασφάλεια και έναν διαρκή φόβο για το μέλλον. Παρόλο που έχει υπάρξει μια προσωρινή ανάπαυλα στις εχθροπραξίες, η αγωνία δεν έχει εξαλειφθεί από την καθημερινότητα των ανθρώπων. Πολλοί από τους κατοίκους της Τεχεράνης θεωρούν ότι ένας νέος γύρος πολέμου είναι σχεδόν αναπόφευκτος, γεγονός που εντείνει την αβεβαιότητα και την ανησυχία.

Μέσα σε αυτό το κλίμα αβεβαιότητας και φόβου, η πόλη δεν έχει ξεχάσει τον πόλεμο, αλλά προσπατεύει να συνεχίσει να ζει. Οι κάτοικοι γνωρίζουν ότι η επόμενη κρίση μπορεί να βρίσκεται πολύ κοντά, και αυτή η επίγνωση διαμορφώνει την καθημερινότητά τους. Η προσπάθεια για διατήρηση μιας μορφής κανονικότητας γίνεται μια διαρκής μάχη, με τις μικρές καθημερινές απολαύσεις να αποκτούν διαφορετική και πολύ μεγαλύτερη σημασία.

Ο καφές ως πράξη επιβίωσης και κοινωνική διέξοδος

Για πολλούς Ιρανούς, οι μικρές καθημερινές απολαύσεις έχουν αποκτήσει μια νέα, βαθύτερη σημασία. Η Μαριάμ, μια 35χρονη μηχανικός υπολογιστών, αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της τάσης. Προσπαθεί να επισκέπτεται καφέ τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, αναζητώντας μια στιγμή ηρεμίας και κοινωνικής επαφής. Η ίδια δηλώνει χαρακτηριστικά: «Το να πηγαίνουμε για καφέ είναι η τελευταία απόλαυση που μας έχει απομείνει».

Για τη Μαριάμ, αλλά και για πολλούς άλλους, η έξοδος για καφέ δεν είναι απλώς μια συνήθεια, αλλά ένας ουσιαστικός τρόπος να αντέξουν την οικονομική και ψυχολογική πίεση που βιώνουν. Για τους Ιρανούς της μεσαίας τάξης, η επίσκεψη σε ένα καφέ έχει μετατραπεί σε μια μικρή πράξη επιβίωσης. Είναι ένας χώρος όπου μπορούν να συναντήσουν φίλους, να συζητήσουν, να γελάσουν και να θυμηθούν πώς ήταν η ζωή πριν από την τελευταία κρίση, προσφέροντας μια προσωρινή απόδραση από την σκληρή πραγματικότητα.

Μια παράδοση με βαθιές ρίζες στην ιρανική κοινωνία

Η κουλτούρα των καφέ δεν είναι ένα νέο φαινόμενο για την ιρανική κοινωνία, αλλά έχει βαθιές ρίζες στην ιστορία της χώρας. Για αιώνες, τα παραδοσιακά καφενεία, γνωστά ως qahveh-khaneh, αποτελούσαν κεντρικούς χώρους κοινωνικής συνάθροισης και πολιτιστικής έκφρασης. Αυτά τα καφενεία λειτουργούσαν ως τόποι αφήγησης ιστοριών, όπου οι άνθρωποι μοιράζονταν αφηγήσεις και νέα, και συχνά αποτελούσαν και σημεία πολιτικών συζητήσεων και ανταλλαγής ιδεών.

Η σημερινή αναβίωση και η σημασία των καφέ στην Τεχεράνη, αν και σε ένα πιο μοντέρνο πλαίσιο, φέρει στοιχεία αυτής της μακράς παράδοσης. Τα σύγχρονα στέκια της νέας γενιάς συνεχίζουν να προσφέρουν έναν χώρο για κοινωνική αλληλεπίδραση και έκφραση, διατηρώντας ζωντανή την παράδοση των καφενείων ως κέντρων της κοινοτικής ζωής, ακόμη και σε περιόδους έντονης αναταραχής και αβεβαιότητας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta