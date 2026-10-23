Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία προτείνει δύο ενεργειακούς διαδρόμους και χαρακτηρίζει «γελοία» την κόντρα Ελλάδας-Τουρκίας

Ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, παρουσίασε τη δική του πρόταση για την επίλυση των ελληνοτουρκικών διαφορών, υποστηρίζοντας ότι οι δύο χώρες θα πρέπει να βρουν κοινό έδαφος στον τομέα της ενέργειας. Σε συνέντευξή του στον Μάριο Νόφαλ, ο Αμερικανός διπλωμάτης χαρακτήρισε την αντιπαράθεση μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας «γελοία», επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα πρέπει να αποτελεί μέρος των ενεργειακών διαδρόμων.

Η πρόταση του Αμερικανού πρέσβη για την επίλυση διαφορών

Ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, κατέθεσε μια συγκεκριμένη πρόταση με στόχο την επίλυση των υφιστάμενων διαφορών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Η βασική ιδέα της πρότασης αυτής επικεντρώνεται στην εξεύρεση κοινού εδάφους και στην ανάπτυξη συνεργασίας, με τον τομέα της ενέργειας να αναδεικνύεται ως το κεντρικό σημείο σύγκλισης. Ο Αμερικανός διπλωμάτης υποστήριξε ότι μέσω της συνεννόησης και της κοινής δράσης στον ενεργειακό τομέα, οι δύο χώρες θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τις διαφωνίες τους.

Στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε στον Μάριο Νόφαλ, ο Τομ Μπάρακ εξέφρασε την άποψη ότι η συνεχιζόμενη αντιπαράθεση μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας είναι «γελοία». Με αυτή τη δήλωση, ο πρέσβης υπογράμμισε την ανάγκη για μια νέα προοπτική στις σχέσεις των δύο γειτονικών κρατών, προτείνοντας την ενέργεια ως ένα πεδίο όπου μπορούν να δημιουργηθούν αμοιβαία οφέλη και να ενισχυθεί η σταθερότητα στην περιοχή.

Η «γελοία» αντιπαράθεση και η ανάγκη για ευθυγράμμιση

Ο Τομ Μπάρακ δεν δίστασε να χαρακτηρίσει την αντιπαράθεση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας ως «γελοία», δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «η Ελλάδα και η Τουρκία τσακώνονται από πάντα». Αυτή η τοποθέτηση του Αμερικανού πρέσβη αναδεικνύει την πεποίθησή του ότι οι μακροχρόνιες διαφωνίες δεν προσφέρουν ουσιαστική πρόοδο και ότι είναι καιρός για μια πιο εποικοδομητική προσέγγιση στις διμερείς σχέσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δύο χώρες έχουν τη δυνατότητα να ξεπεράσουν τις διαφωνίες τους μέσα από τη συνεννόηση και τη συνεργασία στον ενεργειακό τομέα. Ο Μπάρακ τόνισε ότι «το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να ευθυγραμμιστούν», υποδηλώνοντας ότι μια κοινή στρατηγική και η αμοιβαία υποστήριξη μπορούν να οδηγήσουν σε μια νέα εποχή στις σχέσεις τους, μακριά από τις συνεχείς εντάσεις.

Ο αναγκαίος ρόλος της Ελλάδας στους ενεργειακούς διαδρόμους

Ένα από τα βασικά σημεία της πρότασης του πρέσβη Μπάρακ αφορά τον αναγκαίο ρόλο της Ελλάδας στην ανάπτυξη των ενεργειακών διαδρόμων. Ο Αμερικανός διπλωμάτης δήλωσε ρητά ότι «η Ελλάδα σίγουρα χρειάζεται να είναι μέρος των ενεργειακών διαδρόμων», αναγνωρίζοντας τη στρατηγική της θέση και τη σημασία της για την ενεργειακή ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής. Η συμμετοχή της Ελλάδας θεωρείται κρίσιμη για την επιτυχία οποιουδήποτε σχεδιασμού σε αυτόν τον τομέα.

Η τοποθέτηση αυτή υπογραμμίζει την αναγνώριση της Ελλάδας ως βασικού παράγοντα στην προώθηση της ενεργειακής διαφοροποίησης και της σταθερότητας. Η ενσωμάτωση της Ελλάδας σε αυτούς τους διαδρόμους θα μπορούσε να ενισχύσει τις προοπτικές συνεργασίας και να δημιουργήσει ένα πλαίσιο αμοιβαίου οφέλους για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, συμβάλλοντας στην ευρύτερη περιφερειακή συνεργασία.

Η πρόταση για δύο ενεργειακούς διαδρόμους με αμοιβαία βοήθεια

Πιο συγκεκριμένα, ο Τομ Μπάρακ πρότεινε τη δημιουργία δύο ενεργειακών διαδρόμων, οι οποίοι θα λειτουργούν με την ενεργή συνεργασία Ελλάδας και Τουρκίας. Η ιδέα βασίζεται στην αμοιβαία υποστήριξη και στην κοινή εκμετάλλευση των ενεργειακών πόρων. Ο πρέσβης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ωραία, θα έχουμε δύο ενεργειακούς διαδρόμους και θα βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον», περιγράφοντας το πνεύμα αυτής της συνεργασίας.

Αυτή η προσέγγιση στοχεύει στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και στην ανάπτυξη κοινών συμφερόντων, όπου και οι δύο χώρες θα επωφελούνται από την εκμετάλλευση και τη μεταφορά ενεργειακών πόρων. Η πρόταση για δύο διαδρόμους υποδηλώνει μια ισότιμη και αμοιβαία επωφελή σχέση στον ενεργειακό τομέα, η οποία θα μπορούσε να λειτουργήσει ως καταλύτης για τη γενικότερη βελτίωση των διμερών σχέσεων και την προώθηση της περιφερειακής σταθερότητας.

Με πληροφορίες από: Topontiki