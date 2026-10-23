Η Ουκρανία κατέθεσε 773 δείγματα σπόρων στο «θησαυροφυλάκιο του τέλους του κόσμου» στη Νορβηγία

Η Ουκρανία ενίσχυσε την προστασία της αγροτικής της κληρονομιάς, καταθέτοντας 773 δείγματα σπόρων από δέκα διαφορετικές καλλιέργειες στην Παγκόσμια Τράπεζα Σπόρων του Σβάλμπαρντ, στη Νορβηγία. Η εγκατάσταση αυτή, ευρέως γνωστή ως «θησαυροφυλάκιο του τέλους του κόσμου», φιλοξενεί αντίγραφα σπόρων από κάθε γωνιά του πλανήτη, με σκοπό την αποτροπή της οριστικής απώλειας κρίσιμων φυτικών ποικιλιών. Η συγκεκριμένη κατάθεση αποτελεί τη δεύτερη για τη χώρα και την πρώτη μετά την κλιμάκωση του πολέμου το 2022, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διασφάλισης του γενετικού υλικού για το μέλλον.

Το «θησαυροφυλάκιο του τέλους του κόσμου»

Το παγκόσμιο καταφύγιο σπόρων στη Νορβηγία λειτουργεί ως μια κρίσιμη δικλίδα ασφαλείας για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια. Ο βασικός του ρόλος είναι να διατηρεί αντίγραφα σπόρων από όλο τον πλανήτη, εξασφαλίζοντας ότι ακόμα και σε περίπτωση καταστροφών, όπως πολεμικές επιχειρήσεις ή φυσικές καταστροφές, το πολύτιμο γενετικό υλικό δεν θα χαθεί οριστικά. Αυτή η εγκατάσταση είναι στρατηγικά τοποθετημένη στο Σβάλμπαρντ, προσφέροντας ένα ανεξάρτητο και διεθνές περιβάλλον για τη μακροπρόθεσμη διατήρηση.

Η ύπαρξη αυτού του θησαυροφυλακίου επιτρέπει στις χώρες να διατηρούν την αγροτική τους κληρονομιά, παρέχοντας ένα δίχτυ ασφαλείας για τις μελλοντικές γενιές. Η διατήρηση των σπόρων σε αυτή την εγκατάσταση μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο απώλειας, προσφέροντας μια λύση για την προστασία της βιοποικιλότητας των καλλιεργειών.

Η νέα κατάθεση της Ουκρανίας

Η πρόσφατη κατάθεση της Ουκρανίας περιλαμβάνει 773 δείγματα σπόρων, τα οποία προέρχονται από δέκα διαφορετικές καλλιέργειες. Μεταξύ αυτών των καλλιεργειών συγκαταλέγονται το τριτικάλε, το κεχρί, το κριθάρι, το φαγόπυρο, τα μπιζέλια, το λευκό λούπινο, ο κοινός βίκος, η μουστάρδα, η μηδική και το τριφύλλι. Τα δείγματα αυτά αντιπροσωπεύουν περίπου το 10% της εθνικής συλλογής σπόρων της Ουκρανίας, η οποία συνολικά αριθμεί περισσότερα από 154.300 δείγματα και καλύπτει 2.002 φυτικά είδη.

Η κατάθεση αυτή είναι η δεύτερη που πραγματοποιεί η Ουκρανία στο συγκεκριμένο καταφύγιο και η πρώτη από την κλιμάκωση του πολέμου το 2022. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στη διατήρηση ασφαλούς γενετικού υλικού, το οποίο μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για την έρευνα, την ανάπτυξη ανθεκτικότερων καλλιεργειών και την επισιτιστική ασφάλεια της χώρας.

Η αξία των φυτικών γενετικών πόρων

Η αξία των σπόρων εκτείνεται πέρα από τη διατήρηση της γεωργικής παράδοσης. Το γενετικό τους υλικό είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη νέων ποικιλιών, οι οποίες μπορούν να παρουσιάζουν μεγαλύτερη αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες, παράσιτα και ασθένειες. Αυτή η αντοχή είναι καθοριστική για την ενίσχυση των δυνατοτήτων προσαρμογής της γεωργίας στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής.

Η διατήρηση αυτού του υλικού εκτός της χώρας μειώνει τον κίνδυνο οριστικής απώλειας, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης. Το ασφαλές γενετικό υλικό μπορεί να συμβάλει στην επιστημονική έρευνα, προσφέροντας λύσεις για τη βελτίωση των καλλιεργειών και τη διασφάλιση της παραγωγής τροφίμων σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Προσπάθειες προστασίας εν μέσω κρίσης

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022, οι ουκρανικές τράπεζες γενετικού υλικού αντιμετωπίζουν αυξημένους κινδύνους. Οι ζημιές στις υποδομές και οι απειλές για την ασφάλεια δυσχεραίνουν σημαντικά τόσο τη λειτουργία των εγκαταστάσεων όσο και τη συνέχιση της επιστημονικής έρευνας. Για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων, ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε συνεργασία με ουκρανικά επιστημονικά ιδρύματα, υλοποίησε ένα πρόγραμμα για την προστασία των φυτικών γενετικών πόρων της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, μεταφέρθηκαν επειγόντως 51.000 δείγματα σπόρων στη δυτική Ουκρανία. Παράλληλα, δημιουργήθηκε και ένα μόνιμο κέντρο διατήρησης, το οποίο εγκαινιάστηκε τον Νοέμβριο του 2025. Η αποθήκευση αντιγράφων στο Σβάλμπαρντ προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας, καθώς διατηρεί το γενετικό υλικό σε μια ανεξάρτητη, διεθνή εγκατάσταση. Ο πρέσβης της Ουκρανίας στη Νορβηγία, Ολεξίι Γκάβρις, έκανε δήλωση σχετικά με τους φυτικούς γενετικούς πόρους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta