Πυροβολισμοί στο Παρίσι: Η αντιτρομοκρατική αναλαμβάνει την έρευνα, ο δράστης είχε παγιδεύσει το σπίτι του με υγραέριο

Στη σύλληψη ενός 39χρονου άνδρα προχώρησαν οι αρχές στην περιοχή Ιβελίν, δυτικά του Παρισιού, μετά από περιστατικό πυροβολισμών που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ατόμου και τον τραυματισμό τεσσάρων. Η υπόθεση έχει λάβει σοβαρές διαστάσεις, καθώς η εισαγγελία έχει αναλάβει την έρευνα ως τρομοκρατική ενέργεια.

Παράλληλα, αποκαλύφθηκε ότι ο δράστης είχε παγιδεύσει την οικία του με υγραέριο, γεγονός που προσθέτει νέα δεδομένα στην υπόθεση. Το συμβάν χαρακτηρίστηκε «πολύ σοβαρό» από τον πρωθυπουργό της Γαλλίας.

Τα γεγονότα της επίθεσης

Ο 39χρονος δράστης κινούνταν με το αυτοκίνητό του στον δρόμο που συνδέει την Τραπ με τη γειτονική Λα Βεριέρ, πυροβολώντας αδιακρίτως κατά περαστικών. Ανάμεσα στα σημεία όπου άνοιξε πυρ ήταν και μια παιδική χαρά, γεγονός που προκάλεσε την έντονη ανησυχία των αρχών και της τοπικής κοινωνίας.

Ο δήμαρχος της Τραπ, Αλί Ραμπέ, δήλωσε χαρακτηριστικά πως «είναι θαύμα που δεν υπήρξαν περισσότερα θύματα», υπογραμμίζοντας την τυχαία φύση της επίθεσης και την πρόθεση του δράστη να προκαλέσει σφαγή. Ο απολογισμός της επίθεσης περιλαμβάνει έναν νεκρό και τέσσερις τραυματίες, με έναν εξ αυτών να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η ανάληψη της έρευνας από την αντιτρομοκρατική

Η σοβαρότητα του περιστατικού οδήγησε την εισαγγελία στο να ξεκινήσει έρευνα για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικής ενέργειας. Η απόφαση αυτή βασίζεται στην πραγματική ή υποτιθέμενη ένταξη του δράστη σε συγκεκριμένη φυλή, εθνότητα, έθνος ή θρησκεία, όπως ανακοινώθηκε.

Επιπλέον, η έρευνα της εισαγγελίας εστιάζει στην κατοχή όπλου κατηγορίας Α, η οποία περιλαμβάνει αυτόματα όπλα που πυροβολούν κατά ριπάς. Διερευνάται επίσης η τρομοκρατική συνωμοσία για την προετοιμασία εγκλημάτων κατά προσώπων, ενισχύοντας την εκτίμηση των αρχών για το τρομοκρατικό κίνητρο της επίθεσης.

Δηλώσεις αξιωματούχων και ταυτότητα θυμάτων

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιέν Λεκορνύ, χαρακτήρισε το συμβάν «πολύ σοβαρό», τονίζοντας την ανάγκη για άμεση και ενδελεχή διερεύνηση. Ο δήμαρχος της κοινότητας Τραπ, Αλί Ραμπέ, μιλώντας στο δίκτυο BFMTV, δήλωσε ότι ο δράστης «εμφανώς πυροβολούσε στην τύχη με την πρόθεση να προκαλέσει σφαγή».

Ο κ. Ραμπέ παρείχε επίσης πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα των θυμάτων, αναφέροντας ότι ο νεκρός είναι αφρικανικής καταγωγής. Επιπλέον, ένας από τους τραυματίες που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση είναι μαγκρεμπινής καταγωγής, στοιχεία που εντάσσονται στο πλαίσιο της έρευνας για τα κίνητρα της επίθεσης.

Παγιδευμένο σπίτι και οπλισμός

Ένα από τα πιο ανησυχητικά στοιχεία που ήρθαν στο φως είναι ότι ο δράστης είχε παγιδεύσει το σπίτι του με υγραέριο. Αυτή η αποκάλυψη υποδηλώνει μια προσχεδιασμένη ενέργεια και την πρόθεση του δράστη να προκαλέσει περαιτέρω καταστροφές ή να αντισταθεί στις αρχές.

Η κατοχή όπλου κατηγορίας Α, το οποίο περιλαμβάνει αυτόματα όπλα που πυροβολούν κατά ριπάς, επιβεβαιώνει την επικινδυνότητα του δράστη και την απειλή που συνιστούσε. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαλευκάνουν πλήρως όλες τις πτυχές της υπόθεσης και να προσδιορίσουν το εύρος των προθέσεων του συλληφθέντος.

Τα κίνητρα της επίθεσης

Η εισαγγελία, αναλαμβάνοντας την έρευνα, εστιάζει στα κίνητρα της επίθεσης, τα οποία συνδέονται με την «πραγματική ή υποτιθέμενη ένταξη σε συγκεκριμένη φυλή, εθνότητα, έθνος ή θρησκεία». Αυτό το στοιχείο είναι καθοριστικό για τον χαρακτηρισμό της ενέργειας ως τρομοκρατικής.

Οι δηλώσεις του δημάρχου της Τραπ, Αλί Ραμπέ, περί πρόθεσης του δράστη να προκαλέσει «σφαγή» και οι πληροφορίες για την καταγωγή των θυμάτων, ενισχύουν την εκτίμηση ότι η επίθεση είχε συγκεκριμένα κίνητρα που σχετίζονται με διακρίσεις. Η έρευνα θα προσπαθήσει να φωτίσει πλήρως τις προθέσεις και τις διασυνδέσεις του δράστη.

Με πληροφορίες από: Topontiki