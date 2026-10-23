Κρίστα Πάικ: Η αποτυχημένη εκτέλεση και το δίλημμα των ΗΠΑ

Η υπόθεση της Κρίστα Πάικ έχει διχάσει τους Αμερικανούς, καθώς η καταδικασμένη για φόνο γυναίκα επέζησε από μια αποτυχημένη εκτέλεση με θανατηφόρα ένεση στο Τενεσί. Το γεγονός αυτό την καθιστά την πρώτη κρατούμενη που επιβιώνει από μια τέτοια διαδικασία, ενώ αρχικά υπήρχαν φόβοι ότι είχε υποστεί εγκεφαλικό θάνατο. Τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες καλούνται να απαντήσουν σε ένα κρίσιμο ερώτημα: τι πρέπει να συμβαίνει όταν ένας κρατούμενος επιβιώνει από μια αποτυχημένη εκτέλεση;

Η αποτυχημένη εκτέλεση στο Τενεσί

Η Κρίστα Πάικ επρόκειτο να γίνει η πρώτη γυναίκα που θα εκτελούνταν στο Τενεσί εδώ και δύο αιώνες. Ωστόσο, μετά τη χορήγηση δύο δόσεων πεντοβαρβιτάλης, παρέμενε ζωντανή, επιβιώνοντας από τη θανατηφόρα ένεση. Η αποτυχημένη αυτή εκτέλεση, που περιελάμβανε δύο σύριγγες, άφησε την Πάικ να βρίσκεται για πέντε ημέρες ανάμεσα στη ζωή και στον θάνατο.

Αρχικά, η κατάστασή της ήταν τόσο κρίσιμη που υπήρχαν φόβοι ότι είχε υποστεί εγκεφαλικό θάνατο. Παρόλα αυτά, πέντε ημέρες αργότερα, ανέκτησε τις αισθήσεις της, με τα πρώτα της λόγια να είναι: «Πού βρίσκομαι και ποιοι είστε;».

Η κατάσταση της υγείας της Κρίστα Πάικ

Περισσότερες από τρεις εβδομάδες μετά την αποτυχημένη εκτέλεσή της, η 50χρονη Κρίστα Πάικ βρίσκεται σε σταδιακή ανάρρωση. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της, έχει αρχίσει να μιλά με ολοκληρωμένες προτάσεις και να περπατά ξανά χωρίς βοήθεια.

Ωστόσο, οι γιατροί συνεχίζουν να εξετάζουν αν η χορήγηση των θανατηφόρων φαρμάκων έχει προκαλέσει μόνιμες βλάβες στις γνωστικές της λειτουργίες και στην ψυχική της υγεία, καθώς η μακροπρόθεσμη επίδραση παραμένει αβέβαιη.

Το ερώτημα που διχάζει την αμερικανική κοινωνία

Η υπόθεση της Κρίστα Πάικ έχει αναδείξει ένα εφιαλτικό ερώτημα για τις Ηνωμένες Πολιτείες: όταν το κράτος αποτυγχάνει να σκοτώσει έναν καταδικασμένο, δικαιούται να προσπαθήσει ξανά; Η απάντηση δεν είναι αυτονόητη και οι ίδιοι οι Αμερικανοί δυσκολεύονται να την δώσουν.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos, μόλις το 33% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί δεύτερη απόπειρα εκτέλεσης, γεγονός που υπογραμμίζει τον έντονο διχασμό στην κοινή γνώμη.

Η ιστορία και η διαμάχη για τη θανατική ποινή στις ΗΠΑ

Η θανατική ποινή έχει βαθιές ρίζες στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς εφαρμοζόταν ήδη από την εποχή των ευρωπαϊκών αποικιών και διατηρήθηκε μετά την ίδρυση του αμερικανικού κράτους. Κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα, η εφαρμογή της αμφισβητήθηκε έντονα, με αποκορύφωμα το 1972, όταν το Ανώτατο Δικαστήριο, στην υπόθεση Furman κατά Τζόρτζια, έκρινε αντισυνταγματικό τον τότε τρόπο επιβολής της, οδηγώντας σε προσωρινή αναστολή των εκτελέσεων.

Το 1976, ωστόσο, το Δικαστήριο επέτρεψε την επαναφορά της υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ανοίγοντας τον δρόμο για την επανέναρξη των εκτελέσεων. Έκτοτε, η θανατική ποινή παραμένει ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα της αμερικανικής κοινωνίας. Ορισμένες πολιτείες την έχουν καταργήσει, ενώ άλλες εξακολουθούν να την εφαρμόζουν, κυρίως για τα σοβαρότερα εγκλήματα.

Η συζήτηση επικεντρώνεται στην απονομή δικαιοσύνης για τα θύματα, στην αποτρεπτική αποτελεσματικότητάς της, στον κίνδυνο δικαστικών σφαλμάτων και στα όρια της εξουσίας του κράτους να αφαιρεί μια ανθρώπινη ζωή. Η θανατική ποινή στις ΗΠΑ δεν υπήρξε ποτέ ένα ζήτημα οριστικά λυμένο, αλλά ένα πεδίο διαρκούς σύγκρουσης ανάμεσα στην τιμωρία, τα δικαιώματα και τα όρια της κρατικής εξουσίας.

Με πληροφορίες από: jenny.gr