Το Κίεβο θέτει όρους για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ οι ΗΠΑ αναζητούν λύση

Η Ουάσινγκτον καταβάλλει προσπάθειες για να αναβιώσει τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, βασιζόμενη σε ένα πακέτο πολιτικών, οικονομικών και ασφαλιστικών συμφωνιών. Στο πλαίσιο αυτό, το Κίεβο έχει θέσει συγκεκριμένους όρους για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, οι οποίοι περιλαμβάνουν τη δημιουργία αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης στο Ντονμπάς, την προσέλκυση επενδύσεων για την ανάκαμψη της χώρας και την προοπτική ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Από την πλευρά της, η Ρωσία επιδιώκει τη χαλάρωση των κυρώσεων, την εμπορική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την αποκατάσταση των πολιτικών δεσμών με τη Δύση. Οι προτάσεις αυτές αποτελούν πιθανούς όρους μιας συμφωνίας, χωρίς ωστόσο να έχουν εγκριθεί επίσημα από το Κίεβο ή τη Μόσχα στην παρούσα φάση.

Οι προτάσεις για τον τερματισμό των εχθροπραμιών

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πιθανές διατάξεις για την Ουκρανία περιλαμβάνουν μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στο Ντονμπάς, σημαντικές επενδύσεις για την ανασυγκρότηση της χώρας και την προοπτική ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως αντάλλαγμα για αυτά τα οφέλη, η Ουκρανία θα πρέπει να παραιτηθεί από την προσπάθειά της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Για τη Ρωσία, οι συζητήσεις αφορούν τη χαλάρωση των υφιστάμενων κυρώσεων, την ενίσχυση της εμπορικής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την πλήρη αποκατάσταση των πολιτικών δεσμών της με τη Δύση. Αυτές οι προτάσεις περιγράφουν τους πιθανούς όρους μιας μελλοντικής συμφωνίας, οι οποίοι δεν έχουν λάβει την έγκριση ούτε του Κιέβου ούτε της Μόσχας προς το παρόν.

Οι ανησυχίες του Κιέβου και οι πιθανές παραχωρήσεις

Η Ουκρανία έχει εκφράσει ανησυχίες σχετικά με το ενδεχόμενο οι εκπρόσωποι των ΗΠΑ να προχωρήσουν σε συμφωνίες με τη Μόσχα που θα ωφελήσουν την αμερικανική πλευρά, πριν επιτευχθεί ένα αποδεκτό τέλος του πολέμου για την Ουκρανία και πριν συμφωνηθούν αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας. Σύμφωνα με πηγές, πιθανές παραχωρήσεις προς τη Μόσχα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την επιστροφή του ρωσικού φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά και την επανέναρξη των εργασιών στον αγωγό Nord Stream.

Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις για τις ευρωπαϊκές εισαγωγές μόνες τους. Το τρέχον χρονοδιάγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνει μια αντίθετη κατεύθυνση, με τη σταδιακή κατάργηση του ρωσικού φυσικού αερίου. Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε σχετικό κανονισμό στις 26 Ιανουαρίου 2026, με την απαγόρευση να ισχύει από τις 18 Μαρτίου, προβλέποντας μεταβατικές περιόδους για τις υφιστάμενες συμβάσεις. Για τις μακροπρόθεσμες συμβάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου, η πλήρης απαγόρευση αναμένεται να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2027. Όσον αφορά το φυσικό αέριο των αγωγών, η αντίστοιχη ημερομηνία είναι η 30ή Σεπτεμβρίου 2027, ή η 1η Νοεμβρίου εάν δεν επιτευχθούν οι στόχοι πλήρωσης των χειμερινών αποθεμάτων.

Συναντήσεις κορυφής στο Όσλο για εγγυήσεις ασφαλείας

Στις 20 Οκτωβρίου, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι πραγματοποίησε συναντήσεις στο Όσλο. Στις συζητήσεις συμμετείχαν ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ, ο Νορβηγός πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στόρε, καθώς και εκπρόσωποι των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Στιβ Γουίτκοφ παρευρέθηκε αυτοπροσώπως, ενώ ο Τζάρεντ Κούσνερ συμμετείχε διαδικτυακά.

Οι συμμετέχοντες επικεντρώθηκαν σε κρίσιμα θέματα, όπως οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας, η ανάκαμψη της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο και η πιθανότητα διοργάνωσης μιας τριμερούς συνάντησης ηγετών. Σύμφωνα με την προεδρική υπηρεσία Τύπου, η αμερικανική πλευρά επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της για ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας.

Πρόταση Ζελένσκι για ενεργειακές υποδομές και η απόρριψη Πούτιν

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, ο πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει να πλήττει ευαίσθητες ρωσικές ενεργειακές υποδομές. Αυτή η πρόταση τέθηκε υπό τον όρο ότι η Ρωσία θα σταματήσει τις επιθέσεις στις ουκρανικές εγκαταστάσεις.

Ωστόσο, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν απέρριψε την συγκεκριμένη πρόταση.

Με πληροφορίες από: Topontiki