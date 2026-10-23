Επίθεση στη Δυτική Όχθη: Δύο νεκροί στρατιώτες και μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση διέταξε ο Νετανιάχου

Δύο Ισραηλινοί στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους και τρεις ακόμη τραυματίστηκαν ελαφρά την Παρασκευή, όταν Παλαιστίνιοι ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε ισραηλινό στρατιωτικό σημείο ελέγχου στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, κοντά στη Χεβρώνα. Ως απάντηση στην επίθεση, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε το κλείσιμο της Δυτικής Όχθης και ανακοίνωσε μια μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση στην περιοχή, με επίκεντρο τη Χεβρώνα.

Η επίθεση και οι δράστες

Την Παρασκευή, δύο Παλαιστίνιοι ένοπλοι εξαπέλυσαν επίθεση με πυροβολισμούς εναντίον ισραηλινού στρατιωτικού σημείου ελέγχου, με αποτέλεσμα τον θάνατο δύο στρατιωτών και τον ελαφρύ τραυματισμό τριών ακόμη, σύμφωνα με τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF). Οι δράστες χρησιμοποίησαν ένα M-16 και ένα πιστόλι κατά την επίθεση, η οποία σημειώθηκε κοντά στη Χεβρώνα. Οι δυνάμεις των IDF αντέδρασαν άμεσα, σκοτώνοντας και τους δύο ενόπλους σε ανταλλαγή πυρών.

Βίντεο από το σημείο της επίθεσης κατέγραψαν την ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ των Παλαιστινίων ενόπλων και των ισραηλινών δυνάμεων. Η ανταλλαγή πυρών διήρκεσε τουλάχιστον αρκετά λεπτά, με επαναλαμβανόμενες ριπές. Ένας ανταποκριτής ανέφερε ότι οι πυροβολισμοί συνεχίζονταν για τουλάχιστον 20 λεπτά, ενώ οι δυνάμεις αγωνίζονταν να απομακρύνουν τους τραυματίες από το σημείο.

Άμεσες εντολές Νετανιάχου και μέτρα ασφαλείας

Σε άμεση αντίδραση στην επίθεση, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε το πλήρες κλείσιμο της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης από την Παρασκευή. Παράλληλα, οι IDF ανακοίνωσαν την επιβολή «πλήρους πολιορκίας» στην πόλη της Χεβρώνας, στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας που λήφθηκαν μετά το περιστατικό.

Ο Νετανιάχου, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Χεβρώνα, δήλωσε ότι ο στρατός θα προχωρήσει σε βίαιη εκκένωση της περιοχής και θα «την μεταμορφώσει πλήρως». Ενημέρωσε επίσης ότι έχει δώσει εντολή στις IDF και στις δυνάμεις ασφαλείας «να περικυκλώσουν αμέσως την πόλη της Χεβρώνας και να λάβουν πρόσθετα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή τρομοκρατικών επιθέσεων που προέρχονται από την Ιουδαία και τη Σαμαρία». Στη γειτονιά όπου ζούσαν οι δύο δράστες, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «θα απομακρύνουμε τους κατοίκους και θα πάμε από σπίτι σε σπίτι».

Μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε μια μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση στη Δυτική Όχθη, με επίκεντρο τη Χεβρώνα. Αυτή η επιχείρηση, όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, «όμοιά της δεν έχει υπάρξει από τον Πόλεμο των Έξι Ημερών το 1967». Ο Νετανιάχου τόνισε ότι ο στρατός είναι έτοιμος να την διεξαγάγει και ότι η επιχείρηση είναι ήδη «σε εξέλιξη», αν και ο χρόνος διεξαγωγής της θα οριστεί αργότερα.

Στο πλαίσιο αυτής της επιχείρησης, οι δυνάμεις των IDF επιχειρούν με ενισχύσεις για την αποτροπή της τρομοκρατίας και πραγματοποιούν εκτεταμένες συλλήψεις. Νωρίτερα, ο στρατός είχε ανακοινώσει την έναρξη «αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων» στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, έπειτα από επίθεση στην οποία τραυματίστηκαν πέντε Ισραηλινοί.

Πολιτικό πλαίσιο και περιορισμοί

Η επίθεση και οι επακόλουθες αποφάσεις λαμβάνουν χώρα μόλις τέσσερις ημέρες πριν το Ισραήλ διεξαγάγει εκλογές στις 27 Οκτωβρίου, για πρώτη φορά από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023. Η περίοδος αυτή αποτελεί μια κρίσιμη δοκιμασία για τον Νετανιάχου, ο οποίος έχει προσπαθήσει να παρουσιάσει τον εαυτό του ως σκληροπυρηνικό υποστηρικτή της ασφάλειας.

Η Δυτική Όχθη βιώνει νέα ένταση τις τελευταίες ημέρες, με αναφορές για επιθέσεις στα σπίτια και τις καλλιέργειες των Παλαιστινίων. Στην περιοχή υπάρχουν πάνω από 900 ισραηλινά στρατιωτικά σημεία ελέγχου, πύλες και φράγματα. Ενώ τα κλεισίματα και οι περιορισμοί γύρω από τα σημεία ελέγχου μεταξύ παλαιστινιακών πόλεων και χωριών είναι συνηθισμένα, ειδικά κατά τις εβραϊκές γιορτές και σημαντικές εκδηλώσεις, ένα πλήρες κλείσιμο θα εμπόδιζε πλήρως την κυκλοφορία των Παλαιστινίων και την είσοδο όσων διαθέτουν ισραηλινές ταυτότητες ή άδειες εργασίας στο Ισραήλ, αν και ο αριθμός αυτών είναι ήδη εξαιρετικά περιορισμένος.

Αξιολόγηση ασφαλείας και υποψίες για τρομοκρατική ενέργεια

Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου πραγματοποίησε αξιολόγηση της κατάστασης ασφαλείας με τον Υπουργό Άμυνας, τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), τον Διευθυντή της Σιν Μπετ, τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας και τον Διοικητή της Κεντρικής Διοίκησης των IDF. Στην ανάρτησή του, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι «φαίνεται ότι τρομοκράτες της Χαμάς σχεδίαζαν μια μεγάλη επίθεση με στόχο τη δολοφονία αθώων πολιτών», κάτι που, όπως πρόσθεσε, «αποδεικνύεται από τις μεγάλες ποσότητες όπλων και πυρομαχικών».

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos