Ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε εκκλησία στην Ιορδανία: Επτά νεκροί και τραυματίες

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου δέκα τραυματίστηκαν, ορισμένοι εκ των οποίων βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, όταν άγνωστοι ένοπλοι άνοιξαν πυρ μέσα σε εκκλησία στην επαρχία Καράκ της Ιορδανίας. Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια κηδείας, προκαλώντας άμεσα την κινητοποίηση των αρχών της χώρας.

Επίθεση κατά τη διάρκεια κηδείας

Η επίθεση έλαβε χώρα στην εκκλησία Χαμούντ, η οποία βρίσκεται στην επαρχία Καράκ, στη νότια Ιορδανία. Η περιοχή αυτή απέχει περίπου 118 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας, Αμμάν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δύο ένοπλοι κατέβηκαν από ένα όχημα και άνοιξαν πυρ κατά των παρευρισκομένων, οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί για την τελετή της κηδείας. Το περιστατικό προκάλεσε πανικό και οδήγησε στον θάνατο και τον τραυματισμό πολλών ατόμων.

Η κρατική τηλεόραση της Ιορδανίας, Al Mamlaka, μετέδωσε τις πρώτες πληροφορίες σχετικά με το συμβάν, επιβεβαιώνοντας τον αριθμό των νεκρών και των τραυματιών. Οι δράστες, των οποίων τα στοιχεία παραμένουν άγνωστα, εξαφανίστηκαν μετά την επίθεση, με τις δυνάμεις ασφαλείας να ξεκινούν άμεσα επιχείρηση για τον εντοπισμό τους.

Ο τραγικός απολογισμός

Ο απολογισμός της επίθεσης είναι βαρύς, καθώς τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Παράλληλα, περίπου δέκα άτομα τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς, με ορισμένους εξ αυτών να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα στοιχεία για την ταυτότητα των θυμάτων, ούτε έχουν ανακοινώσει τα κίνητρα πίσω από την ενέργεια των ενόπλων.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία στην περιοχή, καθώς η επίθεση σε έναν χώρο λατρείας κατά τη διάρκεια μιας τελετής κηδείας θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις δυνάμεις ασφαλείας να προσπαθούν να συλλέξουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Άμεση κινητοποίηση και έρευνες

Αμέσως μετά την επίθεση, η Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας της Ιορδανίας ανακοίνωσε ότι άγνωστοι ένοπλοι πυροβόλησαν μέσα στην εκκλησία στην επαρχία Καράκ, προκαλώντας θανάτους και τραυματισμούς. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ένα εκτεταμένο ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των υπόπτων, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας βρίσκονται επί τόπου και διερευνούν το περιστατικό.

Η επιχείρηση εντοπισμού των δραστών συνεχίζεται αδιάκοπα, με τις δυνάμεις ασφαλείας να έχουν αποκλείσει την περιοχή και να διενεργούν εξονυχιστικούς ελέγχους. Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι οι αρχές καταδιώκουν τους υπόπτους, βασιζόμενη σε πληροφορίες από τη Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας.

Επίσημες δηλώσεις από την κυβέρνηση

Ο υπουργός Κυβερνητικής Επικοινωνίας και εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Ιορδανίας, Μοχάμεντ αλ Μομένι, επιβεβαίωσε την κινητοποίηση των υπηρεσιών ασφαλείας. Ο κ. Μομένι ανέφερε ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας βρίσκονται επί τόπου και διερευνούν το περιστατικό, καλώντας τους πολίτες να επιτρέψουν στις αρχές να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες διαδικασίες.

Ο υπουργός, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Petra, δήλωσε ότι θα εκδοθούν επίσημες ανακοινώσεις μόλις επαληθευτούν όλες οι πληροφορίες. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα των δραστών ή τα κίνητρα που τους οδήγησαν σε αυτή την αιματηρή επίθεση.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos, Newsit