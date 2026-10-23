Το Ισραήλ απέκλεισε τη δυτική όχθη μετά από επίθεση σε στρατιώτες – «Επιχειρήσεις αντιτρομοκρατίας» στη Χεβρώνα

Πέντε Ισραηλινοί τραυματίστηκαν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, έπειτα από επίθεση που σημειώθηκε στην περιοχή. Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε την έναρξη «επιχειρήσεων αντιτρομοκρατίας» ως άμεση απάντηση στο περιστατικό. Οι επιχειρήσεις αυτές επικεντρώνονται στη Χεβρώνα, κοντά στο σημείο της επίθεσης, αλλά και σε άλλους τομείς του παλαιστινιακού εδάφους, το οποίο έχει αποκλειστεί.

Επίθεση και άμεση αντίδραση του Ισραήλ

Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό πέντε ανθρώπων, εκ των οποίων οι δύο βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με την ισραηλινή υπηρεσία ασθενοφόρων Magen David Adom. Οι ισραηλινές αρχές επιβεβαίωσαν στο AFP ότι όλοι οι τραυματίες είναι Ισραηλινοί, ηλικίας περίπου 20 ετών, αν και δεν διευκρινίστηκε επίσημα αν πρόκειται για στρατιωτικούς ή πολίτες.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι εξουδετέρωσε τους δύο Παλαιστίνιους δράστες της επίθεσης. Το περιστατικό σημειώθηκε στο νότιο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, προκαλώντας άμεση και εκτεταμένη κινητοποίηση των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας, οι οποίες ξεκίνησαν «επιχειρήσεις αντιτρομοκρατίας» στην ευρύτερη περιοχή.

Επιχειρήσεις στη Χεβρώνα και αποκλεισμός

Σε ανακοίνωσή του, ο στρατός του Ισραήλ σημείωσε ότι στρατιωτικοί επιχειρούν αυτή τη στιγμή στα σπίτια «τρομοκρατών και άλλων υπόπτων». Οι επιχειρήσεις αυτές διεξάγονται στη Χεβρώνα της Δυτικής Όχθης, μια περιοχή που έχει αποκλειστεί, καθώς βρίσκεται κοντά στο σημείο όπου σημειώθηκε η επίθεση. Παράλληλα, παρόμοιες ενέργειες λαμβάνουν χώρα και σε «άλλους τομείς» του παλαιστινιακού εδάφους, με στόχο την αντιμετώπιση της απειλής.

Η Χεβρώνα, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη πόλη της Δυτικής Όχθης, είναι ιστορικά χωρισμένη σε δύο διακριτούς τομείς. Ο ένας τομέας ελέγχεται από τις παλαιστινιακές αρχές, ενώ ο άλλος, στον οποίο διαμένουν έποικοι, βρίσκεται υπό τον πλήρη έλεγχο του στρατού του Ισραήλ. Η επίθεση εκδηλώθηκε συγκεκριμένα σε ένα σημείο ελέγχου του στρατού, το οποίο βρίσκεται σε ένα μεγάλο σταυροδρόμι βόρεια της πόλης, γεγονός που υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία της τοποθεσίας.

Εντολή Νετανιάχου για πλήρη αποκλεισμό

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει ζητήσει από τον στρατό να προετοιμαστεί για τον «πλήρη αποκλεισμό» ολόκληρης της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. Το γραφείο του Νετανιάχου ανέφερε σε σχετική ανακοίνωση ότι, χάρη στην άμεση αντίδραση, αποφεύχθηκε μια «μεγάλης κλίμακας επίθεση», τονίζοντας τη σοβαρότητα και τις πιθανές διαστάσεις του περιστατικού.

Στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας, έχει δοθεί εντολή για τον άμεσο αποκλεισμό της Χεβρώνας. Επιπλέον, έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες προκειμένου να επιβληθεί μέσα στην ημέρα «πλήρης αποκλεισμός» σε ολόκληρη τη Δυτική Όχθη. Αυτές οι ενέργειες αποτελούν μια ευρεία απάντηση στην επίθεση, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και την αποτροπή περαιτέρω επεισοδίων στην ευαίσθητη αυτή περιοχή.

Το χρονικό της επίθεσης και το ευρύτερο πλαίσιο

Σύμφωνα με αναφορές φωτογράφου του AFP, σήμερα το πρωί δύο δράστες, οι οποίοι ήταν ντυμένοι στα μαύρα, άνοιξαν πυρ εναντίον στρατιωτών στη Χεβρώνα. Ο ένας από τους δράστες κρατούσε πιστόλι, ενώ ο άλλος ήταν οπλισμένος με τουφέκι εφόδου, πριν τελικά πέσουν νεκροί από τα πυρά των ισραηλινών δυνάμεων. Η ανταλλαγή πυρών μεταξύ των δραστών και των στρατιωτών διήρκεσε περίπου 20 λεπτά, όπως μετέδωσαν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, υποδεικνύοντας την ένταση της σύγκρουσης.

Το περιστατικό αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς σημειώθηκε λίγες ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές που είναι προγραμματισμένες για τις 27ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ. Η επίθεση λαμβάνει χώρα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο οξυμένης έντασης στη Δυτική Όχθη, μια περιοχή που το Ισραήλ κατέλαβε και έχει υπό τον κατοχή του από το 1967. Η συνεχιζόμενη κατάσταση κατοχής και οι συχνές εντάσεις καθιστούν την περιοχή ένα διαρκές σημείο τριβής και ανησυχίας.

Με πληροφορίες από: Newsit