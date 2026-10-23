Ένοπλη επίθεση με έναν νεκρό και τέσσερις τραυματίες δυτικά του Παρισιού

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον τέσσερα άλλα άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά, έπειτα από μια ένοπλη επίθεση με πυροβολισμούς που σημειώθηκε μέσα από αυτοκίνητο στην περιοχή Yvelines, δυτικά του Παρισιού. Ο δράστης της επίθεσης, ο οποίος άνοιξε πυρ αδιακρίτως σε διάφορα σημεία, συνελήφθη από τις γαλλικές αρχές.

Η εξέλιξη της επίθεσης και οι τοποθεσίες

Το τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε γύρω στις 10:30 τοπική ώρα, όταν ένας άνδρας άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως στον δρόμο, χρησιμοποιώντας ένα αυτόματο τουφέκι. Η επίθεση αυτή προκάλεσε πανικό και τρόμο στους κατοίκους των περιοχών που επλήγησαν, καθώς οι πυροβολισμοί ακούγονταν από το κινούμενο όχημα του δράστη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε διάφορα σημεία, με τον ύποπτο να ανοίγει πυρ αρχικά στην περιοχή Τραπ και στη συνέχεια να συνεχίζει στη Λα Βεριέρ. Και οι δύο αυτές περιοχές βρίσκονται δυτικά της γαλλικής πρωτεύουσας. Το γαλλικό μέσο ενημέρωσης BFM ανέφερε ότι η επίθεση έλαβε χώρα σε πολλές τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένης και μιας περιοχής κοντά σε ένα τζαμί.

Ο δράστης και ο απολογισμός των θυμάτων

Ο δράστης της ένοπλης επίθεσης, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως Κέβιν και είναι 39 ετών, συνελήφθη τελικά στην περιοχή Κοϊνιέρ. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε λίγο μετά την επίθεση, όπως μετέδωσε το γαλλικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο BFM, φέρνοντας ένα τέλος στην ανησυχία για την παραμονή του ενόπλου σε ελεύθερη δράση.

Ο απολογισμός της επίθεσης είναι ιδιαίτερα βαρύς, καθώς ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Επιπλέον, τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ένα 12χρονο παιδί. Ο βουλευτής του κόμματος LIOT στον νομό Ιβελίν, Λοράν Μαζορί, επιβεβαίωσε στο BFM TV ότι οι τέσσερις τραυματίες βρίσκονται σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση, καθώς φέρουν «πολλαπλά τραύματα από σφαίρες», γεγονός που υπογραμμίζει τη σφοδρότητα της επίθεσης.

Η αντίδραση των αρχών και οι έρευνες

Αμέσως μετά το συμβάν, διασώστες και δυνάμεις ασφαλείας έσπευσαν στην περιοχή για να παράσχουν βοήθεια στους τραυματίες και να εξασφαλίσουν την περιοχή. Το Γαλλικό Πρακτορείο μεταδίδει πως ο επίσημος απολογισμός των θυμάτων «δεν έχει οριστικοποιηθεί» ακόμα, καθώς οι αρχές συνεχίζουν τις ενέργειές τους στο σημείο.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιέν Λεκορνί, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ενημέρωσε ότι η Εθνική Αντιτρομοκρατική Εισαγγελία (PNAT) παρακολουθεί στενά την κατάσταση. Ο ίδιος υπογράμμισε τη σοβαρότητα της κατάστασης δηλώνοντας ότι «όλοι οι πόροι των δυνάμεων ασφαλείας και των δικαστικών αρχών έχουν κινητοποιηθεί πλήρως» και διαβεβαίωσε ότι οι «αρμόδιες αρχές θα παρέχουν ενημερώσεις εν ευθέτω χρόνω».

Το κίνητρο παραμένει ασαφές

Παρά τη γρήγορη σύλληψη του 39χρονου δράστη, Κέβιν, η αστυνομία έχει αναφέρει ότι το κίνητρο πίσω από την αιματηρή ένοπλη επίθεση παραμένει προς το παρόν ασαφές. Οι αρχές διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες για να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε αυτό το τραγικό περιστατικό δυτικά του Παρισιού και να προσδιορίσουν τα αίτια που οδήγησαν τον δράστη σε αυτή την πράξη.

Με πληροφορίες από: Newsit