Ένοπλη επίθεση με πυροβολισμούς στα προάστια του Παρισιού: Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες

Το πρωί της Παρασκευής, μια ένοπλη επίθεση με πυροβολισμούς συγκλόνισε τα προάστια του Παρισιού, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον ενός ατόμου και τον τραυματισμό πολλών άλλων. Ο δράστης, ο οποίος άνοιξε πυρ αδιακρίτως από ένα αυτοκίνητο, συνελήφθη λίγο αργότερα από τις αρχές. Το περιστατικό έλαβε χώρα στην περιοχή Ιβλίν, δυτικά της γαλλικής πρωτεύουσας.

Η αιματηρή επίθεση και τα θύματα

Η επίθεση σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, 23 Οκτωβρίου, όταν ένας άνδρας άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως. Από τους πυροβολισμούς, τουλάχιστον ένα άτομο έχασε τη ζωή του, ενώ υπάρχουν και αρκετοί τραυματίες. Συγκεκριμένα, τουλάχιστον τέσσερα άλλα άτομα τραυματίστηκαν στην ένοπλη επίθεση που εκδηλώθηκε από αυτοκίνητο στην περιοχή Ιβλίν, δυτικά του Παρισιού.

Ο Λοράν Μαζορί, βουλευτής του κόμματος LIOT στον νομό Ιβλίν, τόνισε στο BFM TV ότι οι τέσσερις τραυματίες βρίσκονται σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση, καθώς φέρουν «πολλαπλά τραύματα από σφαίρες». Ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς αρκετά άτομα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της τρελής πορείας του δράστη.

Η δράση του ενόπλου

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας άνδρας άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως στον δρόμο με αυτόματο πυροβόλο όπλο, σκορπώντας τον τρόμο. Το γαλλικό μέσο ενημέρωσης BFM αναφέρει ότι ο ύποπτος πυροβόλησε μέσα από ένα αυτοκίνητο, αρχικά στην περιοχή Τραπ και στη συνέχεια στη Λα Βεριέρ. Η ένοπλη επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 10:30 το πρωί.

Ο δράστης εξαπέλυσε ριπές πυροβολισμών από το αυτοκίνητό του, πλήττοντας ανθρώπους που συνάντησε στον δρόμο. Ο δήμαρχος της περιοχής, Αλί Ραμπέχ, προέβη σε σχετική ανάρτηση στο Facebook, επιβεβαιώνοντας ότι «αυτό το πρωί της Παρασκευής, ένα άτομο άνοιξε πυρ από το όχημά του εναντίον πολλών ανθρώπων που συνάντησε στο Τραπ και τη Λα Βεριέρ».

Η άμεση σύλληψη του υπόπτου

Οι γαλλικές αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα μετά το περιστατικό. Ο ύποπτος για τους πυροβολισμούς συνελήφθη λίγο αργότερα από αστυνομικούς της Αντιεγκληματικής Ταξιαρχίας (BAC). Η σύλληψη του δράστη πραγματοποιήθηκε στην περιοχή Κουανιέρ, το πρωί της ίδιας Παρασκευής, μετά την αιματηρή του πορεία.

Η πληροφορία για τη σύλληψη του υπόπτου επιβεβαιώθηκε από το γαλλικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο BFM, καθώς και από την εφημερίδα Le Parisien και το Actu17. Η άμεση επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων οδήγησε στον εντοπισμό και την ακινητοποίηση του άνδρα που ευθύνεται για την επίθεση στα προάστια του Παρισιού.

Κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης

Μετά τους πυροβολισμούς, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης τέθηκαν σε πλήρη κινητοποίηση. Η νομαρχία των Ιβλίν ανακοίνωσε ότι τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, προκειμένου να παρασχεθεί άμεση βοήθεια στους τραυματίες και να διασφαλιστεί η περιοχή. Οι αστυνομικές δυνάμεις συνέχισαν τις ενέργειές τους για την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού.

Η άμεση ανταπόκριση των αρχών και η σύλληψη του δράστη αποτελούν κεντρικό σημείο της εξέλιξης της υπόθεσης. Οι πληροφορίες που επιβεβαιώθηκαν από διάφορα γαλλικά μέσα ενημέρωσης σκιαγραφούν ένα περιστατικό μεγάλης έντασης και επικινδυνότητας στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού, με τις αρχές να διαχειρίζονται την κατάσταση.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki, Newsit