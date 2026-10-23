«Καζάνι που βράζει» η Αλβανία: Θεατρικά σόου Ράμα για διάλογο και απειλές για συλλήψεις – Νέα διαδήλωση το Σάββατο

Το πολιτικό σκηνικό στην Αλβανία παραμένει ιδιαίτερα τεταμένο, με την κρίση να κορυφώνεται και τα μέτωπα να παραμένουν ανοιχτά. Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα συνεχίζει να απευθύνει καλέσματα για διάλογο, επιχειρώντας να εκτονώσει την κατάσταση, ενώ ταυτόχρονα προειδοποιεί για αυστηρές συνέπειες όσους θεωρεί υπεύθυνους για την όξυνση. Παράλληλα, η αντιπολίτευση και φοιτητές προγραμματίζουν νέα μεγάλη διαδήλωση στα Τίρανα για το Σάββατο, εντείνοντας την πίεση προς την κυβέρνηση.

Οι επαναλαμβανόμενες προσπάθειες διαλόγου του Ράμα

Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα, εν μέσω της κλιμακούμενης πολιτικής έντασης, απηύθυνε για τέταρτη φορά σήμερα κάλεσμα προς τους διαδηλωτές να συμμετάσχουν σε διάλογο. Σε μια προσπάθεια να σταματήσουν οι διαδηλώσεις, τοποθέτησε κόκκινα μαξιλάρια με προσκλήσεις για συζήτηση πάνω στα πέτρινα παγκάκια που βρίσκονται μπροστά από το γραφείο του στα Τίρανα.

Αυτή η κίνηση αποτελεί μέρος μιας σειράς «θεατρικών» και επικοινωνιακών πρωτοβουλιών του Ράμα για την προώθηση του διαλόγου. Τις προηγούμενες ημέρες είχε χρησιμοποιήσει κόκκινες βελούδινες καρέκλες, ενώ τώρα επέλεξε μαύρες καρέκλες και τα πέτρινα παγκάκια. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, οι προσπάθειές του δεν έχουν βρει ανταπόκριση από τους διαδηλωτές.

Στο σημερινό του βιντεοσκοπημένο μήνυμα, ο Έντι Ράμα δήλωσε την ετοιμότητά του για διάλογο, τονίζοντας ότι το παρελθόν δεν έχει καμία πιθανότητα να επιστρέψει. Η στάση του αυτή δείχνει μια διπλή προσέγγιση, καθώς παράλληλα με τα καλέσματα για συζήτηση, εκφράζει και σαφείς προειδοποιήσεις.

Προειδοποιήσεις για λογοδοσία και μέτρα κατά της διαφθοράς

Πέρα από τις προσκλήσεις για διάλογο, ο Αλβανός πρωθυπουργός προειδοποίησε για ακόμη μια φορά ότι όσοι «πήραν όμηρο» την πρωτεύουσα, τα Τίρανα, θα λογοδοτήσουν ενώπιον του νόμου. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει όσους θεωρεί υπεύθυνους για την πρόκληση αναταραχών και την κλιμάκωση της κρίσης.

Στο πλαίσιο των κυβερνητικών κινήσεων για την αξιοκρατία και την πάταξη της διαφθοράς στη δημόσια διοίκηση, ο Έντι Ράμα ζήτησε από τους υπουργούς του να ξεκινήσουν διαδικασίες για την απομάκρυνση διευθυντών υπηρεσιών και ιδρυμάτων που υπάγονται στα υπουργεία τους. Το αίτημα αφορά την παραίτηση αυτών των διευθυντών, με εξαίρεση τα υπουργεία Υγείας, Παιδείας και Δημόσιας Τάξης.

Ο επικεφαλής της αλβανικής κυβέρνησης είχε επικοινωνήσει για το συγκεκριμένο θέμα με τους υπουργούς του χθες, Πέμπτη. Η επικοινωνία αυτή πραγματοποιήθηκε ενώ ο Ράμα βρισκόταν στην Μπούντα του Μαυροβουνίου, όπου συμμετείχε στη Διάσκεψη του Βερολίνου, μετά τη συνάντησή του με τον Γερμανό Καγκελάριο Μερτς.

Η κρίση στη Βουλή και το αίτημα αποβολής βουλευτών

Ένα ιδιαίτερα κρίσιμο μέτωπο της πολιτικής έντασης αποτελεί η Βουλή της Αλβανίας, όπου η κατάσταση παραμένει εκρηκτική. Σήμερα, η Γραμματεία Διαδικασιών, Ψηφοφορίας και Δεοντολογίας της Βουλής αναμένεται να εξετάσει ένα αίτημα που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για τις περαιτέρω εξελίξεις. Η συνεδρίαση άρχισε στις 10:00, τοπική ώρα.

Το αίτημα υποβλήθηκε από ομάδα βουλευτών του Σοσιαλιστικού Κόμματος και αφορά την αποβολή είκοσι συναδέλφων τους από το Δημοκρατικό Κόμμα της αντιπολίτευσης. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται έπειτα από συγκρούσεις που σημειώθηκαν στην χθεσινή ολομέλεια του κοινοβουλίου, αναδεικνύοντας το κλίμα όξυνσης που επικρατεί μεταξύ των δύο κομμάτων.

Ο Γκάζμεντ Μπάρντι, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Δημοκρατικών, αντέδρασε έντονα στο αίτημα των Σοσιαλιστών. Χαρακτήρισε την απόφαση αυτή ως σοβαρή πράξη πολιτικής επιθετικότητας και προσπάθεια φίμωσης της αντιπολίτευσης, υπογραμμίζοντας τις βαθιές διαφωνίες και την έλλειψη συναίνεσης στο πολιτικό σκηνικό.

Νέες διαδηλώσεις και πολύμηνες διαμαρτυρίες

Η πολιτική αναταραχή στην Αλβανία δεν περιορίζεται στα κοινοβουλευτικά δρώμενα, αλλά εκτείνεται και στους δρόμους της πρωτεύουσας. Έπειτα από τις πολύμηνες διαμαρτυρίες των «Φλαμίνγκο» και τις διαδηλώσεις των φοιτητών, οι οποίες έχουν διατηρήσει το πολιτικό θερμόμετρο στα ύψη, η αντιπολίτευση και οι φοιτητές ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους.

Συγκεκριμένα, καλούν τους Αλβανούς πολίτες να συμμετάσχουν σε μια νέα, μεγάλη διαδήλωση που θα πραγματοποιηθεί αύριο, Σάββατο, στα Τίρανα. Η κινητοποίηση αυτή αναμένεται να αποτελέσει ένα ακόμη δείγμα της λαϊκής δυσαρέσκειας και της πίεσης που ασκείται στην κυβέρνηση του Έντι Ράμα, διατηρώντας την ατμόσφαιρα «καζάνι που βράζει».

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit