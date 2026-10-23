Η Βρετανία προειδοποιεί για κρίσεις και καλεί τους πολίτες να είναι σε ετοιμότητα

Συναγερμός έχει σημάνει στη Βρετανία, καθώς η κυβέρνηση εξέδωσε νέα οδηγία ετοιμότητας με την ονομασία «Be Ready», καλώντας τα νοικοκυριά να διαθέτουν προμήθειες για 72 ώρες. Η εκστρατεία αποσκοπεί στην προετοιμασία των πολιτών για σοβαρές κρίσεις, όπως ακραία καιρικά φαινόμενα, διακοπές ρεύματος, κυβερνοεπιθέσεις ή ενέργειες εχθρικών κρατών. Η βρετανική κυβέρνηση συστήνει σε κάθε νοικοκυριό να διατηρεί αποθέματα νερού και τροφίμων, καθώς και μετρητά, για τουλάχιστον τρεις ημέρες.

Η εκστρατεία «Be Ready» και ο σκοπός της

Η νέα ενημερωτική εκστρατεία, η οποία προωθείται από το Cabinet Office, έχει την ονομασία «Be Ready» και στοχεύει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της χώρας. Μέσα από αυτήν, η κυβέρνηση επιδιώκει να βοηθήσει τους πολίτες να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά διάφορες σοβαρές κρίσεις. Αυτές οι κρίσεις περιλαμβάνουν ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία έχουν πλήξει τη Βρετανία τα τελευταία χρόνια, καθώς και πιθανές διακοπές ρεύματος.

Επιπλέον, η εκστρατεία καλύπτει την προετοιμασία για κυβερνοεπιθέσεις και ενέργειες που μπορεί να προέρχονται από εχθρικά κράτη. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου η ανησυχία για την ασφάλεια των κρίσιμων υποδομών στη Βρετανία είναι αυξημένη, ενώ παράλληλα παρατηρείται μεγάλη εξάρτηση της καθημερινής ζωής από την τεχνολογία.

Οι οδηγίες για την προετοιμασία των νοικοκυριών

Στο πλαίσιο της εκστρατείας «Be Ready», η βρετανική κυβέρνηση παρέχει συγκεκριμένες οδηγίες για την προετοιμασία των νοικοκυριών. Κάθε νοικοκυριό καλείται να διαθέτει αποθέματα νερού και τροφίμων για τουλάχιστον τρεις ημέρες. Πιο αναλυτικά, συνιστάται κάθε άτομο να έχει στη διάθεσή του περίπου 9 λίτρα πόσιμου νερού για τρεις ημέρες, που αντιστοιχεί σε 3 λίτρα ημερησίως. Επίσης, επισημαίνεται πως ενδέχεται να χρειαστεί επιπλέον νερό για το μαγείρεμα και την ατομική υγιεινή.

Πέρα από το νερό, στα είδη που συνιστάται να υπάρχουν στο σπίτι περιλαμβάνονται τρόφιμα μακράς διάρκειας, κουβέρτες για την αντιμετώπιση ψυχρού καιρού, και μετρητά. Επιπρόσθετα, ο κατάλογος των απαραίτητων προμηθειών περιλαμβάνει ένα φαρμακείο πρώτων βοηθειών, έναν φακό με εφεδρικές μπαταρίες, καθώς και ένα ραδιόφωνο FM με δυναμό, το οποίο έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει χωρίς συμβατικές μπαταρίες, εξασφαλίζοντας την ενημέρωση σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

Οι δηλώσεις του υπουργού Ασφαλείας

Ο υπουργός Ασφαλείας, Dan Jarvis, κάλεσε τους πολίτες που έχουν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν τις οδηγίες που έχουν εκδοθεί, να το πράξουν. Χαρακτήρισε τις οδηγίες αυτές ως «απλά βήματα για να είμαστε έτοιμοι για καθημερινές έκτακτες ανάγκες». Σύμφωνα με τον υπουργό, ο πρωταρχικός στόχος της εκστρατείας είναι να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα της χώρας.

Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από την προετοιμασία των νοικοκυριών σε όλη τη Βρετανία, αλλά και μέσω της συνεργασίας των τοπικών κοινοτήτων. Η ενίσχυση της ετοιμότητας σε ατομικό και κοινοτικό επίπεδο θεωρείται κρίσιμη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων που μπορεί να προκύψουν.

Οι προειδοποιήσεις του υπουργού Άμυνας

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας, Wes Streeting, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις απειλές που σχετίζονται με κρατικά υποστηριζόμενες επιθέσεις και ενέργειες δολιοφθοράς. Αναφέρθηκε ειδικά στη Ρωσία και σε άλλες εχθρικές δυνάμεις, υποστηρίζοντας ότι οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η χώρα δεν είναι υποθετικοί, αλλά απαιτούν ουσιαστική προετοιμασία.

Ο Wes Streeting τόνισε την ανάγκη για προετοιμασία τόσο σε επίπεδο εθνικής άμυνας όσο και στην καθημερινή ζωή των πολιτών. «Είναι πραγματικά σημαντικό να ρωτήσουμε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις: είναι προετοιμασμένοι; Είναι έτοιμοι; Γνωρίζουν πώς θα αντιδράσουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης;», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ετοιμότητας σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας.

Το πλαίσιο και ο χρονισμός της εκστρατείας

Η χρονική στιγμή της έναρξης της εκστρατείας «Be Ready» συνδέεται άμεσα με την έναρξη της χειμερινής περιόδου καταιγίδων. Η Βρετανία έχει πληγεί από διαδοχικά έντονα καιρικά φαινόμενα τα τελευταία χρόνια, γεγονός που καθιστά την προετοιμασία για ακραίες καιρικές συνθήκες ιδιαίτερα επίκαιρη. Η αυξημένη ανησυχία για την ασφάλεια των κρίσιμων υποδομών της χώρας, σε συνδυασμό με την εξάρτηση της καθημερινής ζωής από την τεχνολογία, διαμορφώνουν το γενικότερο πλαίσιο της πρωτοβουλίας.

Η κυβέρνηση επιδιώκει να διασφαλίσει ότι οι πολίτες είναι ενήμεροι και εξοπλισμένοι για να αντιμετωπίσουν μια ποικιλία πιθανών κρίσεων, από φυσικές καταστροφές μέχρι απειλές που προέρχονται από κυβερνοεπιθέσεις ή ενέργειες εχθρικών κρατών. Η εκστρατεία αποτελεί μια προσπάθεια ενίσχυσης της συνολικής ετοιμότητας και ανθεκτικότητας της Βρετανίας απέναντι σε ένα ευρύ φάσμα κινδύνων.

Με πληροφορίες από: Newsit