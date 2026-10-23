Ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ υπό έρευνα για υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών

Ο Τόμας Μαρκλ, πατέρας της δούκισσας του Σάσεξ, Μέγκαν Μαρκλ, βρίσκεται υπό έρευνα για υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Η υπόθεση ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία που υπέβαλε στην αστυνομία ο ίδιος ο γιος του, Τόμας Μαρκλ ο νεότερος, σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας The Sun. Ο 82χρονος φέρεται να διατηρούσε το επίμαχο υλικό στο σπίτι του στις Φιλιππίνες.

Η καταγγελία του γιου

Ο Τόμας Μαρκλ ο νεότερος, ηλικίας 60 ετών, κατέθεσε στην αστυνομία των Φιλιππίνων ότι εντόπισε «εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες» εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Το υλικό αυτό βρέθηκε συσκευασμένο μέσα σε τέσσερα μεγάλα κουτιά στο σπίτι του πατέρα του, στην πόλη Σεμπού των Φιλιππίνων, ανάμεσα σε οικογενειακά ενθύμια.

Η αποκάλυψη του υλικού άρχισε όταν ο Τόμας ο νεότερος εντόπισε ένα εγκαταλελειμμένο κινητό τηλέφωνο μάρκας LG. Στη συσκευή υπήρχε ένα βίντεο διάρκειας 15 λεπτών, το οποίο περιείχε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικων κοριτσιών, ηλικίας δέκα ή έντεκα ετών. Επιπλέον, στο κινητό βρέθηκαν και τρεις φωτογραφίες κοριτσιών αντίστοιχης ηλικίας.

Οι ενέργειες των αρχών

Αμέσως μετά την ανακάλυψη, ο Τόμας Μαρκλ ο νεότερος επικοινώνησε με τις αρμόδιες αρχές. Συγκεκριμένα, στις 10 Ιουλίου ανέφερε την ανακάλυψή του στη γραμμή καταγγελιών του FBI, στο Εθνικό Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και Εκμεταλλευόμενα Παιδιά των ΗΠΑ, καθώς και στην πολιτειακή αστυνομία της Πενσιλβάνια, όπου ζούσε τότε ο πατέρας του.

Ο γιος του Τόμας Μαρκλ κατέθεσε ένορκη κατάθεση στην αρμόδια υπηρεσία για την κακοποίηση παιδιών στις Φιλιππίνες. Σύμφωνα με τη Sun, ερευνητές του FBI στις ΗΠΑ αναμένεται να ξεκινήσουν δική τους έρευνα για την υπόθεση.

Η αντίδραση του Τόμας Μαρκλ του νεότερου

Μιλώντας στην εφημερίδα μετά την υποβολή της κατάθεσής του, ο Τόμας ο νεότερος δήλωσε: «Όταν βρήκα αυτό το υλικό, φρίκαρα και δεν είχα άλλη επιλογή από το να καταγγείλω τον πατέρα μου. Τον στήριζα, τον φρόντιζα και τον βοηθούσα για χρόνια — αλλά αυτό σταματά τώρα. Δεν θα ξαναμιλήσω ποτέ στον πατέρα μου, εκτός αν κληθώ να καταθέσω εναντίον του».

Ο ίδιος περιέγραψε τα συναισθήματά του στον στενό του κύκλο, αναφέροντας: «Αυτό που είδα μου προκάλεσε αναγούλα — βρέθηκα ξαφνικά με όλο αυτό το υλικό στα χέρια μου και δεν ήξερα τι να κάνω. Κατάλαβα αμέσως ότι ήταν απολύτως παράνομο και ότι θα μπορούσε να με οδηγήσει για πολλά χρόνια στη φυλακή αν δεν το ξεφορτωνόμουν. Ένιωσα προδοσία, θυμό και αηδία — και συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να τον καταγγείλω».

Η κατάσταση του Τόμας Μαρκλ του πρεσβύτερου

Ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι του στις Φιλιππίνες τον Μάιο και να επιστρέψει στις ΗΠΑ. Η αναχώρησή του οφειλόταν σε σοβαρά προβλήματα υγείας, καθώς υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο και εμφάνισε θρόμβο, γεγονός που οδήγησε στον ακρωτηριασμό του αριστερού του ποδιού. Ωστόσο, φέρεται να άφησε πίσω του τη μεγάλη ποσότητα του παράνομου υλικού, συσκευασμένου σε κουτιά αποθήκευσης.

Η σχέση με τη Μέγκαν Μαρκλ

Μια πηγή κοντά στη Μέγκαν Μαρκλ δήλωσε στη Sun σχετικά με την υπόθεση: «Ίσως τώρα ο κόσμος καταλάβει επιτέλους γιατί δεν έχει καμία επαφή με τον πατέρα της από το 2018». Η δήλωση αυτή υποδηλώνει μια μακροχρόνια αποξένωση μεταξύ της δούκισσας και του πατέρα της, η οποία χρονολογείται πριν από την τρέχουσα καταγγελία.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis