Ο πίνακας «Ίρις» του Μονέ πουλήθηκε για 50 εκατομμύρια ευρώ στο Παρίσι

Ένα ιστορικό ρεκόρ στην αγορά τέχνης της Γαλλίας καταγράφηκε την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου στο Παρίσι, με την πώληση του μνημειώδους πίνακα «Ίρις» του Κλοντ Μονέ. Το έργο του σπουδαίου ιμπρεσιονιστή ζωγράφου δημοπρατήθηκε έναντι 50 εκατομμυρίων ευρώ, αναδεικνυόμενο στο ακριβότερο έργο τέχνης που έχει πωληθεί ποτέ στη χώρα, σύμφωνα με τον οίκο Sotheby’s. Ο πίνακας, ο οποίος φιλοτεχνήθηκε κατά τα τελευταία χρόνια της ζωής του Μονέ, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο κοινό κατά τη διάρκεια αυτής της δημοπρασίας, προσελκύοντας το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας.

Η αξία και η μακρά ιστορία του πίνακα «Ίρις»

Πριν από την πώλησή του, η αρχική εκτίμηση που είχε κάνει ο οίκος δημοπρασιών Sotheby’s για τον πίνακα «Ίρις» κυμαινόταν μεταξύ 22 και 30 εκατομμυρίων ευρώ. Το τελικό ποσό των 50 εκατομμυρίων ευρώ ξεπέρασε κατά πολύ αυτές τις προβλέψεις, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του αξία και τη ζήτηση που υπάρχει για έργα τέχνης τέτοιου βεληνεκούς. Η πώληση αυτή αποτελεί πλέον ένα ιστορικό ρεκόρ για την αγορά τέχνης στη Γαλλία.

Ο πίνακας, με εντυπωσιακές διαστάσεις 1,60 x 1,80 μέτρα, είχε μια ιδιαίτερη ιστορία, καθώς δεν είχε φύγει ποτέ από τα χέρια της οικογένειας Σλουμπερζέ στο Παρίσι. Για πολλά χρόνια, η ύπαρξή του ήταν γνωστή μόνο μέσω μιας ασπρόμαυρης φωτογραφίας, καθιστώντας την πρώτη δημόσια παρουσίασή του ένα σημαντικό γεγονός. Σύμφωνα με τον Τομά Μπομπάρ, συνδιευθυντή του τμήματος Μοντέρνας και Σύγχρονης τέχνης του Sotheby’s France, το έργο είχε αγοραστεί αρχικά από τη Ζαν Σλουμπερζέ (1889-93), η οποία χαρακτηρίστηκε ως μια «πανέξυπνη συλλέκτρια έργων τέχνης» και προερχόταν από την οικογένεια του ζωγράφου.

Απόσυρση «εθνικών θησαυρών» του Πολ Σεζάν

Την ίδια ημέρα, λίγες ώρες πριν ξεκινήσει η δημοπρασία, τρεις πίνακες του Πολ Σεζάν αποσύρθηκαν από την πώληση. Τα συγκεκριμένα έργα είχαν χαρακτηριστεί ως «εθνικοί θησαυροί», γεγονός που οδήγησε σε μια διαφορετική πορεία για την τύχη τους, μακριά από την αγορά των δημοπρασιών.

Η απόφαση για την απόσυρση των έργων ελήφθη με την προοπτική να επιστρέψουν στη γενέτειρα του ζωγράφου, την Εξ-αν-Προβάνς. Αυτή η εξέλιξη είναι ο καρπός μιας συμφωνίας που επιτεύχθηκε μεταξύ των σημερινών ιδιοκτητών των πινάκων και του δήμου της πόλης. Η πρωτοβουλία υποστηρίχθηκε ενεργά από το υπουργείο Πολιτισμού της Γαλλίας, με στόχο τα έργα να καταλήξουν στη συλλογή του Μουσείου Γκρανέ, εμπλουτίζοντας έτσι την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής και καθιστώντας τα προσβάσιμα στο ευρύ κοινό.

Παράλληλες δημοπρασίες και άλλες σημαντικές πωλήσεις

Εκτός από την ιστορική πώληση του πίνακα «Ίρις», την ίδια ημέρα οργανώθηκε και άλλη σημαντική δημοπρασία στο Παρίσι, αυτή τη φορά από τον οίκο Christie’s. Η παράλληλη αυτή εκδήλωση ανέδειξε το έντονο ενδιαφέρον και την κινητικότητα στην αγορά της τέχνης, με αρκετά αξιόλογα έργα να αλλάζουν χέρια.

Στη δημοπρασία του οίκου Christie’s, μεταξύ άλλων, πουλήθηκαν δύο ακόμη έργα του Κλοντ Μονέ, τα οποία απέφεραν 12,7 εκατομμύρια ευρώ και 3,1 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα. Επιπλέον, ένα έργο του Πιερ-Ογκίστ Ρενουάρ, με τίτλο «Νεαρά κορίτσια στην όχθη της θάλασσας», πουλήθηκε έναντι 5,8 εκατομμυρίων ευρώ. Τέλος, η «Νεκρή φύση με τυρί γκριγιέρ» του Πικάσο βρήκε νέο ιδιοκτήτη έναντι 3 εκατομμυρίων ευρώ, συμπληρώνοντας τις σημαντικές πωλήσεις της ημέρας στον κόσμο της τέχνης.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis