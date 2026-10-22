«Είναι ασέβεια, να ζητήσει συγγνώμη»: Επίθεση Τραμπ στον ΛεΜπρόν Τζέιμς για τη στάση του κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου των ΗΠΑ

Ο αστέρας του NBA, ΛεΜπρόν Τζέιμς, βρέθηκε στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τον κατηγόρησε για έλλειψη σεβασμού προς τον αμερικανικό εθνικό ύμνο. Η κριτική του πρώην προέδρου των ΗΠΑ εκφράστηκε μετά από ένα περιστατικό που έλαβε χώρα πριν από την αναμέτρηση των Φιλαδέλφεια Σίξερς με τους Νιου Γιορκ Νικς, όταν ο μπασκετμπολίστας δεν στεκόταν προσοχή κατά την ανάκρουση του ύμνου. Ο Τραμπ απαίτησε δημόσια συγγνώμη από τον Τζέιμς για τη στάση του.

Ο Τραμπ επιτίθεται στον Τζέιμς

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του ΛεΜπρόν Τζέιμς, του διάσημου αθλητή του NBA, με αφορμή τη συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια της ανάκρουσης του εθνικού ύμνου των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγόρησε τον Τζέιμς για έλλειψη σεβασμού προς τη χώρα, μια δήλωση που αναμένεται να προκαλέσει συζητήσεις.

Η αντίδραση του Τραμπ ήρθε ως απάντηση σε ένα γεγονός που σημειώθηκε πριν από την έναρξη ενός αγώνα μπάσκετ, όπου ο ΛεΜπρόν Τζέιμς φέρεται να μην είχε την ενδεδειγμένη στάση προσοχής. Αυτή η κίνηση πυροδότησε την έντονη δυσαρέσκεια του πρώην προέδρου, ο οποίος δεν δίστασε να εκφράσει δημόσια την αποδοκιμασία του.

Η στάση του ΛεΜπρόν Τζέιμς

Σύμφωνα με το βίντεο που δημοσίευσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς εμφανίζεται παρατεταγμένος δίπλα στους συμπαίκτες του, ενώ ακούγεται ο εθνικός ύμνος. Κατά τη διάρκεια αυτής της στιγμής, ο αθλητής εκτελούσε κινήσεις προθέρμανσης με τα χέρια του.

Επιπλέον, το βίντεο δείχνει τον Τζέιμς να κάνει κινήσεις σουτ, χωρίς να κρατά μπάλα, την ώρα που ο ύμνος παιζόταν. Αυτή η συμπεριφορά ήταν που οδήγησε τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ να τον κατηγορήσει για έλλειψη σεβασμού προς τα εθνικά σύμβολα της χώρας.

Η ανάρτηση στο Truth Social

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε την πλατφόρμα Truth Social για να εκφράσει την αντίδρασή του και να δημοσιεύσει το σχετικό βίντεο. Στην ανάρτησή του, ο πρώην πρόεδρος αναφέρθηκε συγκεκριμένα στη στάση του ΛεΜπρόν Τζέιμς, υπογραμμίζοντας την έλλειψη σεβασμού προς τη χώρα κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου.

«Την ώρα που ακούγεται ο εθνικός μας ύμνος, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς δείχνει έλλειψη σεβασμού προς τη χώρα μας», έγραψε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος. Η ανάρτηση αυτή συνοδευόταν από το βίντεο από το «Madison Square Garden» της Νέας Υόρκης, το οποίο κατέγραφε τη στιγμή που ο Τζέιμς εκτελούσε τις κινήσεις προθέρμανσης.

Απαίτηση για συγγνώμη

Πέρα από την κριτική για την έλλειψη σεβασμού, ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε και σε μια σαφή απαίτηση προς τον ΛεΜπρόν Τζέιμς. Στην ίδια ανάρτηση στο Truth Social, ο πρώην πρόεδρος ζήτησε από τον σταρ του NBA να απολογηθεί δημόσια για τις πράξεις του.

Ο Τραμπ επικαλέστηκε τη θυσία όσων έχασαν τη ζωή τους για την αμερικανική σημαία και για όλα όσα πρεσβεύει η χώρα. «Από την αρχή έλεγα ότι δεν αξίζει τίποτα, είναι μια ΑΠΟΛΥΤΗ ΝΤΡΟΠΗ. Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς πρέπει να ζητήσει συγγνώμη από όλους αυτούς τους σπουδαίους Αμερικανούς πολεμιστές και ήρωες που έχασαν τη ζωή τους για την αμερικανική σημαία και για όλα όσα πρεσβεύει η χώρα μας!», προσέθεσε με έντονο ύφος.

Το πλαίσιο του αγώνα

Το περιστατικό έλαβε χώρα λίγο πριν από την έναρξη της αναμέτρησης μεταξύ των Φιλαδέλφεια Σίξερς και των Νιου Γιορκ Νικς. Ο αγώνας διεξήχθη στο εμβληματικό «Madison Square Garden» της Νέας Υόρκης, ένα από τα πιο γνωστά αθλητικά στάδια στον κόσμο.

Οι Φιλαδέλφεια Σίξερς αναφέρονται ως η νέα ομάδα του ΛεΜπρόν Τζέιμς, γεγονός που προσδίδει επιπλέον ενδιαφέρον στο περιστατικό, καθώς αφορά έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους αθλητές παγκοσμίως σε ένα σημαντικό παιχνίδι.

Με πληροφορίες από: Topontiki