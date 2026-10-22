Βρετανός βραβεύτηκε στον ΟΗΕ για την ανθρωπιστική δράση της «χώρας» που ίδρυσε

Ο 21χρονος Βρετανός Ντάνιελ Τζάκσον, ο οποίος είχε την ιδέα να δημιουργήσει τη δική του «χώρα» στα Βαλκάνια όταν ήταν μόλις 14 ετών, βραβεύτηκε για την ανθρωπιστική δράση του εγχειρήματός του. Η βράβευση πραγματοποιήθηκε σε εκδήλωση στην έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Παρά τη διάκριση, η «Ελεύθερη Δημοκρατία της Βέρντις», όπως ονομάζεται η οντότητα, εξακολουθεί να διεκδικεί διεθνή αναγνώριση ως ανεξάρτητο κράτος.

Η ίδρυση της «Ελεύθερης Δημοκρατίας της Βέρντις»

Ο Ντάνιελ Τζάκσον, με καταγωγή από το Ντόβερ του Κεντ, είχε την ιδέα για τη δημιουργία της δικής του χώρας μαζί με φίλους του, όταν ήταν ακόμη έφηβος. Η ιδέα αυτή οδήγησε στην ίδρυση της Ελεύθερης Δημοκρατίας της Βέρντις στις 30 Μαΐου 2019.

Η Βέρντις δημιουργήθηκε σε μία από τις μικρές εκτάσεις γης κατά μήκος του Δούναβη, το καθεστώς των οποίων αμφισβητείται λόγω συνοριακής διαφοράς μεταξύ της Κροατίας και της Σερβίας. Η συγκεκριμένη περιοχή αναφέρεται ως Pocket-3 στους σχετικούς χάρτες και έχει έκταση περίπου 0,501 τετραγωνικά χιλιόμετρα, δηλαδή περίπου 50 εκτάρια. Το μέγεθός της είναι συγκρίσιμο με αυτό του Βατικανού.

Σήμερα, η Ελεύθερη Δημοκρατία της Βέρντις διαθέτει τη δική της σημαία, διαβατήρια, νόμους και κυβερνητικό σχήμα. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες του Τζάκσον και των συνεργατών του, ο ισχυρισμός της για ανεξάρτητο κράτος δεν έχει εξασφαλίσει διεθνή αναγνώριση από τη διεθνή κοινότητα.

Η βράβευση στην έδρα του ΟΗΕ

Στις 9 Οκτωβρίου 2026, ο Ντάνιελ Τζάκσον παρέστη σε εκδήλωση που έλαβε χώρα στην αίθουσα εστίασης των αντιπροσώπων, στα κεντρικά γραφεία του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Εκεί, παρέλαβε ένα βραβείο για την ανθρωπιστική δράση της Βέρντις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ίδιας της Βέρντις, το βραβείο απονεμήθηκε από το Institute of Public Policy and Diplomacy Research (IPPDR). Το Ινστιτούτο αναγνώρισε τις προσπάθειες της οργάνωσης στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η διάκριση αυτή δεν συνιστά επίσημη αναγνώριση της Βέρντις ως κράτους από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

Ο 21χρονος Τζάκσον περιέγραψε την εμπειρία της παρουσίας του στην εκδήλωση ως έντονη και ενδιαφέρουσα. Ανέφερε επίσης ότι η παρουσία ανθρώπων με σημαντική επιρροή έκανε τη συμμετοχή του ιδιαίτερα αγχωτική, λόγω του βάρους της στιγμής.

Ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες και παρουσία στη Γενική Συνέλευση

Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το εγχείρημα της Βέρντις στην αναγνώριση, η οργάνωση υποστηρίζει ότι έχει αναπτύξει ενεργές ανθρωπιστικές δραστηριότητες. Αυτές οι δράσεις έχουν λάβει χώρα στην Ακτή Ελεφαντοστού, στη δυτική Αφρική, όπου η Βέρντις έχει παρουσιάσει πρωτοβουλίες.

Μεταξύ των πρωτοβουλιών αυτών περιλαμβάνονται δράσεις για την υποστήριξη σχολείων και την κατασκευή υποδομών στην περιοχή. Ο ίδιος ο Ντάνιελ Τζάκσον έχει συμμετάσχει προσωπικά σε αποστολές στην Ακτή Ελεφαντοστού, συνεισφέροντας στις προσπάθειες παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας.

Λίγες ημέρες πριν την βράβευση του Τζάκσον, επίσης στις 9 Οκτωβρίου, ο υπουργός Ανθρωπιστικών Υποθέσεων της Βέρντις, Τζέφρι Λι, συμμετείχε στο τμήμα κινητοποίησης της νεολαίας της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Κατά την ομιλία του, ο Λι παρουσίασε τις ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες της Βέρντις, καθώς και τα σχέδιά της για το μέλλον, αναδεικνύοντας το έργο της οργάνωσης σε διεθνές επίπεδο.

Η συνεχής διεκδίκηση διεθνούς αναγνώρισης

Ο Ντάνιελ Τζάκσον και η ομάδα του συνεχίζουν να διεκδικούν τη διεθνή αναγνώριση για την Ελεύθερη Δημοκρατία της Βέρντις. Παρά το γεγονός ότι η βράβευση για την ανθρωπιστική δράση δεν αποτελεί επίσημη αναγνώριση ως κράτους, ο Τζάκσον πιστεύει ότι η παρουσία του και οι επαφές που εξασφαλίζει στη Νέα Υόρκη μπορούν να συμβάλουν σε αυτόν τον στόχο.

Το εγχείρημα του 21χρονου Βρετανού παραμένει ένα μοναδικό παράδειγμα προσπάθειας δημιουργίας ενός ανεξάρτητου κρατικού μορφώματος με έμφαση στην ανθρωπιστική προσφορά, συνεχίζοντας την προσπάθεια για εδραίωση στη διεθνή σκηνή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta