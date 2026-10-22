Γαλλία: Καταστηματάρχες στο Παρίσι εξοπλίζονται ενόψει νέων διαδηλώσεων

Οι καταστηματάρχες στο Παρίσι λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας και εξοπλίζονται, καθώς εκφράζουν έντονους φόβους για νέες λεηλασίες ενόψει των επερχόμενων διαδηλώσεων της 24ης Οκτωβρίου. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά τις εκτεταμένες κοινωνικές ταραχές και τις καταστροφές που σημειώθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο, μεταξύ 17 και 18 Οκτωβρίου 2026, οι οποίες συγκλόνισαν ολόκληρη τη Γαλλία.

Αυξημένη ζήτηση για οπλισμό

Σε ένα κατάστημα οπλισμού στο Παρίσι, ο ιδιοκτήτης Ιβ Γκολέ έχει διαπιστώσει δεκαπλασιασμό των πωλήσεων μετά τις λεηλασίες που έλαβαν χώρα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Οι καταστηματάρχες «οπλίζονται επειδή φοβούνται πολύ», όπως δηλώνει ο ίδιος, καθώς πλησιάζουν οι νέες διαδηλώσεις.

Ο Ιβ Γκολέ περιγράφει ότι ορισμένοι από τους πελάτες του βρέθηκαν «παγιδευμένοι στα καταστήματά τους με πλιατσικολόγους» κατά τη διάρκεια των προηγούμενων επεισοδίων. Το κατάστημά του, με φόντο τις διαδηλώσεις και τις καταστροφές που «βυθίζουν» τη Γαλλία στο χάος, είναι γεμάτο με όπλα και κυνηγετικά γιλέκα, αντανακλώντας την αυξημένη ανάγκη για προστασία.

Μέτρα αυτοπροστασίας και καθησυχασμού

Σε ένα άλλο κατάστημα πώλησης οπλισμού στην γαλλική πρωτεύουσα, ένας ιδιοκτήτης καταστήματος οπτικών, ο Μικέλ, αγόρασε σπρέι πιπεριού. Ο ίδιος εξηγεί πως το προμηθεύτηκε «για την περίπτωση που πλιατσικολόγοι εισβάλουν στο κατάστημα» που διατηρεί κοντά στον σταθμό Γκαρ ντε λ’Εστ.

Ο Μικέλ προσθέτει ότι η αγορά του σπρέι πιπεριού αποτελεί έναν τρόπο να «έχεις κάποια μορφή άμυνας» και «χρησιμεύει για καθησυχασμό» σε περίπτωση βανδαλισμού. Πέρα από τον προσωπικό εξοπλισμό, στη λεωφόρο Μαζέντα, η οποία συνδέει τον σταθμό Γκαρ ντε λ’Εστ με την Πλατεία Δημοκρατίας – περιοχή που υπήρξε σκηνικό βίας το περασμένο Σάββατο – εργαζόμενοι προστατεύουν τις βιτρίνες των καταστημάτων τους με πάνελ από κόντρα πλακέ.

Κοινοτική οργάνωση και οικονομική στήριξη

Ορισμένα από αυτά τα αυτοσχέδια προστατευτικά πάνελ έχουν μετατραπεί σε μέσα επικοινωνίας και στήριξης για τους εμπόρους. Αφίσες καλούν τους πολίτες να συμμετάσχουν σε μια ομάδα WhatsApp της γειτονιάς, με κύριο σκοπό την «αποτροπή διαρρήξεων» και την ανταλλαγή πληροφοριών.

Άλλες αφίσες προσκαλούν τους πολίτες να συνεισφέρουν σε μια συγκέντρωση χρημάτων για τον «Αλί Χοσεϊν και τον κατεστραμμένο εξοπλισμό» του, μετά τη λεηλασία που υπέστη το κατάστημά του. Ακόμη και ένα μεσιτικό γραφείο σχολίασε την κατάσταση με ειρωνικό τρόπο, αναφέροντας: «Λίγο λιγότερη διαφάνεια στη βιτρίνα, αλλά πάντα μέγιστη διαφάνεια στις συναλλαγές μας. Είμαστε ανοιχτοί και διατηρούμε το ηθικό μας ψηλά!»

Εικόνα της πόλης και ελπίδες για το μέλλον

Στα πεζοδρόμια της πόλης, η εικόνα παραμένει θλιβερή, καθώς σπασμένα τζάμια και άδεια φιαλίδια διαλύματος που χρησιμοποιούνται για το ξέπλυμα ματιών μετά από ρίψη δακρυγόνων, εξακολουθούν να βρίσκονται διάσπαρτα ανάμεσα στα πεσμένα φύλλα των αρχών του φθινοπώρου, μαρτυρώντας τα πρόσφατα γεγονότα.

Ενώ ορισμένοι καταστηματάρχες επιλέγουν να αποκτήσουν όπλα για την προστασία τους, άλλοι, όπως ο κομμωτής Ζοσέ Γκετς, οπλίζονται με υπομονή. Ο Γκετς περιγράφει το περασμένο Σάββατο ως «μια φρίκη» και ομολογεί ότι «φοβήθηκε για τη ζωή του». Παρόλα αυτά, δηλώνει ότι «δεν θέλω να πιστέψω ούτε λεπτό ότι θα συμβεί το ίδιο και το Σάββατο», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το κράτος «έλαβε υπόψη τι συνέβη» και θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα.

Με πληροφορίες από: Newsit