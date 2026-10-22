Μαθητές στην Ινδονησία προσεύχονται για βροχή εν μέσω εκτεταμένων πυρκαγιών και ξηρασίας

Μαθητές και μαθήτριες στην Ινδονησία προσεύχονται για την επιστροφή της βροχής, καθώς η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια παρατεταμένη ξηρασία και ανεξέλεγκτες δασικές πυρκαγιές. Η κατάσταση έχει οδηγήσει σε απώλειες ανθρώπινων ζωών και τη δημιουργία ενός πυκνού τοξικού νέφους που έχει εξαπλωθεί σε διάφορες περιοχές της Νοτιοανατολικής Ασίας, επηρεάζοντας τη δημόσια υγεία και την καθημερινότητα των κατοίκων.

Η έκκληση για προσευχή και η ανταπόκριση

Η σοβαρότητα της κατάστασης οδήγησε τον κυβερνήτη της επαρχίας της Ανατολικής Ιάβας να απευθύνει κάλεσμα στους πολίτες να συγκεντρωθούν για να «προσευχηθούν για τη βροχή». Στο κάλεσμα αυτό ανταποκρίθηκαν ισλαμικά σχολεία της επαρχίας, οργανώνοντας προσευχές με τη συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών, αναζητώντας μια πνευματική λύση στο πρόβλημα της ξηρασίας.

Στη Σουραμπάγια, την πρωτεύουσα της Ανατολικής Ιάβας, όπου πραγματοποιήθηκαν σχετικές συγκεντρώσεις, ο Μοχαμάντ Γιατίμ, καθηγητής σε σχολείο, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι «η θρησκεία προσφέρει ένα μέσο επίλυσης του προβλήματος της ξηρασίας». Ο ίδιος πρόσθεσε πως «ως πιστοί, είμαστε σίγουρα αισιόδοξοι» για την έκβαση των προσευχών. Παράλληλα, στη Μαλάγκ, μια άλλη πόλη της ίδιας επαρχίας, περίπου 250 μαθητές συγκεντρώθηκαν σε ένα λύκειο και προσευχήθηκαν μαζί με τους καθηγητές τους, με τη διευθύντρια του σχολείου, Λουσία Αντριάνι, να εκφράζει την ελπίδα πως «αυτό θα φέρει σύντομα τη βροχή».

Οι καταστροφικές πυρκαγιές και η παρατεταμένη ξηρασία

Οι πυρκαγιές που μαίνονται στην Ινδονησία έχουν καταστρέψει περισσότερα από 19 εκατομμύρια στρέμματα δασικών εκτάσεων κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από τον οργανισμό παρακολούθησης της αποψίλωσης των δασών «Nusantara Atlas». Η ινδονησιακή κυβέρνηση δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα σχετικά με τα συγκεκριμένα στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί.

Η παρατεταμένη ξηρασία έχει δημιουργήσει ιδανικές συνθήκες για την εξάπλωση των πυρκαγιών, οι οποίες έχουν πλήξει όχι μόνο κατοικημένες περιοχές αλλά και προστατευόμενες εκτάσεις. Στην επαρχία της Ανατολικής Ιάβας, οι φωτιές έκαψαν σημαντικές ζώνες, όπως το όρος Μπρόμο και το εθνικό πάρκο Μπαλουράν, προκαλώντας εκτεταμένες περιβαλλοντικές ζημιές.

Σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον

Οι συνέπειες των πυρκαγιών είναι ήδη αισθητές στη δημόσια υγεία, με χιλιάδες ανθρώπους να έχουν ασθενήσει στην Ινδονησία εξαιτίας του πυκνού καπνού. Το τοξικό νέφος έχει εξαπλωθεί πέρα από τα σύνορα της Ινδονησίας, φτάνοντας έως τη Μαλαισία, τη Σιγκαπούρη και το Ανατολικό Τιμόρ. Σε αυτές τις χώρες, η ατμοσφαιρική επιβάρυνση ήταν τόσο σοβαρή που οδήγησε στο κλείσιμο σχολείων για την προστασία των μαθητών.

Σε περιοχές όπως η Παλάγκα Ράγια, οι πυρκαγιές απειλούν άμεσα κατοικίες, ενώ το τοξικό νέφος έχει καλύψει ολόκληρους οικιστικούς τομείς, ανεβάζοντας τον δείκτη ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε επικίνδυνα επίπεδα. Οι ομάδες έκτακτης ανάγκης δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες, αντιμετωπίζοντας παράλληλα σοβαρές ελλείψεις νερού, γεγονός που καθιστά το έργο τους ακόμα πιο δύσκολο.

Ανθρώπινες απώλειες και η αναζήτηση λύσεων

Η τραγική κατάσταση έχει ήδη οδηγήσει σε απώλειες ανθρώπινων ζωών. Ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του δίνοντας μάχη με τις φλόγες, ενώ οι πυρκαγιές έχουν προκαλέσει και άλλες ανθρώπινες απώλειες, υπογραμμίζοντας τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν όσοι προσπαθούν να περιορίσουν την καταστροφή.

Πέρα από τις προσπάθειες των αρχών και των σωστικών συνεργείων, οι κάτοικοι συμμετέχουν ενεργά στις προσευχές, αναζητώντας μια διαφορετική προσέγγιση στο πρόβλημα. Ένας κάτοικος, ο Αχμάντ Σαϊφουντίν, δήλωσε: «Τις τελευταίες ημέρες, διερωτήθηκα γιατί σχεδόν όλος ο κόσμος προσπαθούσε να επιλύσει αυτές τις καταστροφές με τη βοήθεια της λογικής. Γιατί να μην προσπαθήσουμε να αναζητήσουμε μια λύση στους ουρανούς;» Η δήλωση αυτή αντικατοπτρίζει την ελπίδα και την πίστη πολλών πολιτών σε μια θεϊκή παρέμβαση για την αντιμετώπιση της πρωτοφανούς κρίσης.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit