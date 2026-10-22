Τα κλεμμένα iPhone έγιναν παγίδα για κουκουλοφόρους στη Γαλλία

Σε μια απρόσμενη εξέλιξη κατά τη διάρκεια των μαζικών ταραχών που συγκλόνισαν τη Γαλλία στις 17 Οκτωβρίου, κλεμμένα iPhone από το Apple Store στη Λιλ φέρεται να τέθηκαν εκτός λειτουργίας και υπό παρακολούθηση. Ένα βίντεο που έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξε έναν από τους κουκουλοφόρους να κρατά μια συσκευή στην οποία εμφανιζόταν μια προειδοποίηση της Apple, ενημερώνοντας ότι το τηλέφωνο είχε απενεργοποιηθεί και ότι οι τοπικές αρχές θα ειδοποιούνταν.

Το περιστατικό στο Apple Store της Λιλ

Το κατάστημα της Apple στη Λιλ ήταν ένα από τα μεγάλα καταστήματα πολυτελών ειδών που δέχθηκαν επιθέσεις σε ολόκληρη τη Γαλλία, κατά τη διάρκεια των εκτεταμένων διαδηλώσεων. Οι ταραχές οδήγησαν σε εισβολές και λεηλασίες, με τους δράστες να στοχεύουν προϊόντα υψηλής αξίας.

Η αποκάλυψη ότι τα κλεμμένα iPhone απενεργοποιήθηκαν εξ αποστάσεως προκάλεσε αίσθηση. Το viral βίντεο που κυκλοφόρησε, αποτύπωνε τη στιγμή που ένας από τους κουκουλοφόρους κρατούσε μια συσκευή με την οθόνη να εμφανίζει το μήνυμα της εταιρείας, καθιστώντας το κλεμμένο προϊόν άχρηστο.

Η προειδοποίηση της Apple και η παρακολούθηση

Η προειδοποίηση που εμφανίστηκε στις οθόνες των κλεμμένων συσκευών ήταν σαφής και συγκεκριμένη. «Παρακαλούμε επιστρέψτε τη συσκευή στην Apple Lille. Η συσκευή αυτή έχει απενεργοποιηθεί και βρίσκεται υπό παρακολούθηση. Θα ειδοποιηθούν οι τοπικές αρχές», ανέφερε το μήνυμα, καθιστώντας φανερό τον μηχανισμό ασφαλείας της εταιρείας.

Είναι ευρέως γνωστό ότι τα προϊόντα της Apple διαθέτουν τέτοιες δυνατότητες ασφαλείας, οι οποίες ενεργοποιούνται όταν οι συσκευές ανιχνεύουν ότι έχουν κλαπεί από καταστήματα. Αυτός ο μηχανισμός επιτρέπει στην εταιρεία να απενεργοποιεί τις συσκευές και να παρακολουθεί τη θέση τους, καθιστώντας τις άχρηστες για τους κλέφτες και διευκολύνοντας τον εντοπισμό τους από τις αρχές.

Αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα, με πολλούς χρήστες να χλευάζουν τους κλέφτες που εθεάθησαν να ψάχνουν το κατάστημα το Σαββατοκύριακο. Η κίνηση των κουκουλοφόρων χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως «η πιο ηλίθια κίνηση που έχει γίνει ποτέ».

Σχόλια όπως «Παίρνουν iPhone που θα μπλοκαριστούν 2 λεπτά αργότερα, οι ηλίθιοι» και «Αυτά τα προϊόντα θα μπλοκαριστούν και η θέση τους θα εντοπιστεί» πλημμύρισαν το X (πρώην Twitter), αναδεικνύοντας την απογοήτευση και τον σαρκασμό του κοινού απέναντι στις πράξεις των λεηλατών.

Ευρύτερες επιθέσεις σε καταστήματα πολυτελείας

Το κατάστημα της Apple στη Λιλ δεν ήταν το μόνο που δέχθηκε επίθεση. Κατά τη διάρκεια της μαζικής διαδήλωσης του Σαββάτου, πολλά μεγάλα καταστήματα πολυτελών ειδών σε ολόκληρη τη χώρα έγιναν στόχος. Μεταξύ αυτών ήταν και καταστήματα των Louis Vuitton, Hermes και Dior, τα οποία υπέστησαν ζημιές και λεηλασίες.

Στο Μπορντό, ένα μασκοφόρο πλήθος εθεάθη να σπάει τις πόρτες ενός καταστήματος Louis Vuitton. Παράλληλα, μια πομπή διαδηλωτών κυμάτιζε κόκκινες σημαίες με το σύμβολο του σφυριού και του δρεπανιού κατά μήκος του δρόμου, υπογραμμίζοντας τον πολιτικό χαρακτήρα ορισμένων εκ των διαδηλώσεων.

Στοχευμένες λεηλασίες και το πλαίσιο των διαδηλώσεων

Οι λεηλασίες επεκτάθηκαν και σε άλλες πόλεις. Στη Μασσαλία, οι δράστες έβαλαν στο στόχαστρο την πολυτελή μάρκα «Hermes», καθώς και καταστήματα που πωλούν κοσμήματα, καλλυντικά και ρούχα, δείχνοντας μια σαφή προτίμηση σε είδη υψηλής αξίας.

Οι διαδηλώσεις, οι οποίες ξεκίνησαν με αφορμή την εκπαίδευση και την κρίση του κόστους διαβίωσης, γρήγορα κατέληξαν σε χάος και βίαια επεισόδια. Ο απολογισμός των ταραχών ήταν βαρύς, με περίπου 1.800 συλλήψεις να έχουν πραγματοποιηθεί και περισσότερους από 500 αστυνομικούς να έχουν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis