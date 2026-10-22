Το πιο ακραίο «κύμα-φάντασμα» που καταγράφηκε ποτέ στον Ειρηνικό Ωκεανό

Τον Νοέμβριο του 2020, ένα εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο εκτυλίχθηκε στον Ειρηνικό Ωκεανό, στα ανοικτά των ακτών της Βρετανικής Κολομβίας του Καναδά, χωρίς να γίνει αντιληπτό από ανθρώπινα μάτια. Μια ειδική ερευνητική σημαδούρα κατέγραψε ένα γιγαντιαίο κύμα ύψους 17,6 μέτρων, το οποίο έκτοτε έχει αναγνωριστεί ως το πιο ακραίο «κύμα-φάντασμα» που έχει καταγραφεί ποτέ επιστημονικά. Η καταγραφή αυτή έλαβε χώρα την περίοδο που η πανδημία του COVID-19 κρατούσε μεγάλο μέρος του πλανήτη σε καθεστώς περιορισμών.

Η εντυπωσιακή καταγραφή ενός «κύματος-φαντάσματος»

Το θεόρατο κύμα, με ύψος που έφτανε τα 17,6 μέτρα, δεν έγινε αντιληπτό από κάποιον αυτόπτη μάρτυρα, ούτε καταγράφηκε με ηλεκτρονική συσκευή από άνθρωπο. Η ύπαρξή του είναι γνωστή αποκλειστικά χάρη στην ακριβή αποτύπωση που πραγματοποίησε η ειδική ερευνητική σημαδούρα που βρισκόταν στην περιοχή. Αυτή η αυτόματη καταγραφή υπογραμμίζει τη σημασία των επιστημονικών οργάνων για την αδιάλειπτη παρακολούθηση και κατανόηση των ακραίων θαλάσσιων φαινομένων, ειδικά εκείνων που εκδηλώνονται μακριά από κατοικημένες περιοχές ή ναυσιπλοΐα.

Στην ωκεανογραφία, ο όρος «κύμα-φάντασμα» χρησιμοποιείται για να περιγράψει κάθε κύμα που έχει τουλάχιστον διπλάσιο ύψος από τα γειτονικά του κύματα. Το συγκεκριμένο κύμα, αν και δεν ήταν το ψηλότερο που έχει καταγραφεί συνολικά στην ιστορία, ξεχώρισε λόγω του μεγέθους του σε σχέση με τη γύρω θαλασσοταραχή. Συγκεκριμένα, το ύψος του ήταν σχεδόν τριπλάσιο από αυτό των κυμάτων που το περιέβαλλαν, καθιστώντας το μια εξαιρετικά σπάνια και μοναδική περίπτωση ακρότητας, η οποία προσέλκυσε το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας.

Γιατί θεωρείται το πιο ακραίο

Ο φυσικός Γιοχάνες Γκέμριχ, από το Πανεπιστήμιο της Βικτώριας, είχε εξηγήσει ότι η αναλογία του κύματος σε σύγκριση με τα γύρω του κύματα ήταν αυτή που το κατέστησε μοναδικό. Με βάση αυτή την αναλογία, το κύμα του Νοεμβρίου του 2020 θεωρήθηκε πιθανότατα το πιο ακραίο «κύμα-φάντασμα» που είχε καταγραφεί επιστημονικά μέχρι εκείνη τη στιγμή. Αυτή η διάκριση δεν αφορά το απόλυτο ύψος του κύματος, αλλά την αναλογική του ακρότητα εντός του θαλάσσιου περιβάλλοντος στο οποίο εμφανίστηκε.

Η καταγραφή αυτού του φαινομένου αναδεικνύει τις δυσκολίες στην κατανόηση και πρόβλεψη τέτοιων ακραίων γεγονότων. Τα «κύματα-φαντάσματα» αποτελούν μια σοβαρή απειλή για τις θαλάσσιες δραστηριότητες και τις υποδομές, καθιστώντας την περαιτέρω έρευνα και την ανάπτυξη ακριβέστερων μοντέλων πρόβλεψης επιτακτική για την ασφάλεια στη θάλασσα.

Οι απειλές και οι προκλήσεις της πρόβλεψης

Η πρόβλεψη αυτών των γιγαντιαίων κυμάτων παραμένει μια τεράστια πρόκληση για την επιστημονική κοινότητα και τους οργανισμούς που ασχολούνται με τη ναυτιλία και τις θαλάσσιες υποδομές. Τα «κύματα-φαντάσματα» μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές ζημιές και να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή, καθώς αποτελούν σοβαρή απειλή για τα πλοία που ταξιδεύουν στους ωκεανούς, τις πλατφόρμες άντλησης πετρελαίου που λειτουργούν σε ανοικτές θάλασσες, τα θαλάσσια αιολικά πάρκα που αναπτύσσονται για την παραγωγή ενέργειας, καθώς και τις παράκτιες υποδομές που βρίσκονται εκτεθειμένες στη δύναμη της θάλασσας και των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Η κατανόηση των μηχανισμών δημιουργίας και εξάπλωσης αυτών των κυμάτων είναι κρίσιμη για την ανάπτυξη αποτελεσματικών συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και την προστασία των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στη θάλασσα και στις ακτές. Η απουσία αυτόπτων μαρτύρων για το συγκεκριμένο κύμα στον Καναδά τονίζει την ανάγκη για συνεχή επιστημονική παρακολούθηση και επενδύσεις σε τεχνολογίες που μπορούν να ανιχνεύουν και να καταγράφουν τέτοια σπάνια αλλά επικίνδυνα φαινόμενα.

Νεότερα ερευνητικά δεδομένα

Προς την κατεύθυνση της καλύτερης κατανόησης και πρόβλεψης αυτών των φαινομένων, μια εκτενής ανάλυση δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο του 2026 στο επιστημονικό περιοδικό Ocean Science. Η μελέτη αυτή συνέκρινε πολυετείς μετρήσεις που είχαν συλλεχθεί από διάφορες σημαδούρες, όπως αυτή που κατέγραψε το κύμα στον Καναδά, με τα υπάρχοντα παγκόσμια μοντέλα πρόγνωσης των θαλάσσιων συνθηκών. Στόχος ήταν να αξιολογηθεί η ακρίβεια των σημερινών προγνωστικών εργαλείων.

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αποκάλυψαν ότι τα σημερινά υπολογιστικά μοντέλα τείνουν να υποτιμούν συστηματικά τα πιο ακραία κύματα, γεγονός που υποδεικνύει την ανάγκη για σημαντική βελτίωση των αλγορίθμων και των παραμέτρων τους για την επίτευξη μεγαλύτερης ακρίβειας. Επιπλέον, οι ερευνητές διαπίστωσαν πως τα «κύματα-φαντάσματα» εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα κατά τους χειμερινούς μήνες. Ιδιαίτερη συγκέντρωση αυτών των φαινομένων παρατηρείται στις δυτικές ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών και στον Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό, περιοχές που χρήζουν ενισχυμένης παρακολούθησης και ειδικών μέτρων προστασίας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta