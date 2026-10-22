Φρίκη στις ΗΠΑ: Κτηνίατρος σκότωσε την οικογένειά του και αυτοκτόνησε

Ένα αδιανόητο οικογενειακό έγκλημα έχει σοκάρει μια κωμόπολη στο Ιλινόις των ΗΠΑ, καθώς ο κτηνίατρος Μπράιαν Σμιντ δολοφόνησε τέσσερα μέλη της οικογένειάς του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το ίδιο όπλο. Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα το πρωί της Κυριακής, 18 Οκτωβρίου 2026, στο σπίτι του δράστη στην κωμόπολη Μάντελαϊν, το οποίο ανήκε στον ίδιο και στους γονείς του. Οι πέντε σοροί εντοπίστηκαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα της ίδιας ημέρας, μετά από αίτημα ελέγχου από την αδελφή του Σμιντ, η οποία ανησυχούσε για την τύχη των γονέων της.

Η αποκάλυψη του μακελειού

Η τραγική σειρά των γεγονότων τέθηκε σε κίνηση όταν η 44χρονη αδελφή του δράστη, Κίμπερλι Σμιντ, η οποία διαμένει στην Καλιφόρνια, επικοινώνησε με τις τοπικές αρχές. Η Κίμπερλι Σμιντ εξέφρασε την ανησυχία της, καθώς δεν είχε λάβει νέα από τους γονείς της για αρκετό χρονικό διάστημα και ζήτησε από την αστυνομία να πραγματοποιήσει έλεγχο στην οικία τους. Αυτό το τηλεφώνημα οδήγησε τους αστυνομικούς στο σπίτι στην κωμόπολη Μάντελαϊν, όπου και εντοπίστηκαν οι πέντε νεκροί.

Οι αστυνομικές δυνάμεις που έφτασαν στον τόπο του εγκλήματος αντίκρισαν ένα αποτρόπαιο θέαμα. Οι σοροί των πέντε ατόμων βρέθηκαν με τραύματα από πυροβολισμούς, επιβεβαιώνοντας τις χειρότερες υποψίες για ένα μαζικό οικογενειακό έγκλημα που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία. Η ανακάλυψη αυτή έφερε στο φως μια τραγωδία που είχε διαδραματιστεί λίγες ώρες νωρίτερα, αφήνοντας πίσω της πολλά αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με τα κίνητρα του δράστη.

Τα θύματα και ο δράστης

Ως δράστης της τετραπλής δολοφονίας ταυτοποιήθηκε ο Μπράιαν Σμιντ, ο οποίος ήταν κτηνίατρος και υπεύθυνος της οικογενειακής κλινικής για γάτες στην περιοχή του Ιλινόις. Ο Σμιντ σκότωσε τους γονείς του, την 77χρονη Ρεμπέκα Σμιντ και τον 80χρονο Τζέιμς Σμιντ, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους. Η δολοφονία τους αποτελεί μέρος της τραγικής αλληλουχίας γεγονότων που οδήγησαν στον θάνατο πέντε ανθρώπων.

Μεταξύ των θυμάτων ήταν επίσης ο 22χρονος γιος του Μπράιαν Σμιντ, Μακλέιν, ο οποίος βρέθηκε με τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι. Η επί χρόνια σύντροφος του δράστη, η 37χρονη Νικόλ Χάιζερ, δολοφονήθηκε με τον ίδιο τρόπο, φέροντας επίσης τραύμα από πυροβολισμό. Αφού διέπραξε τις τέσσερις δολοφονίες, ο Μπράιαν Σμιντ έβαλε τέλος στη ζωή του, αυτοκτονώντας με το ίδιο όπλο, το οποίο τοποθέτησε στο στόμα του πριν πατήσει τη σκανδάλη.

Σημειώματα αυτοκτονίας και αστυνομική έρευνα

Σύμφωνα με τις ενημερώσεις που παρείχε η αστυνομία, ο Μπράιαν Σμιντ είχε αφήσει «πολλαπλά σημειώματα αυτοκτονίας». Αυτά τα σημειώματα εντοπίστηκαν σκορπισμένα τόσο εντός της οικίας όπου διαπράχθηκαν τα εγκλήματα όσο και στο όχημά του, υποδεικνύοντας μια πιθανή προμελέτη των πράξεών του. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει ενδελεχή έρευνα για το περιεχόμενο των σημειωμάτων, καθώς ελπίζουν να αντλήσουν σημαντικές πληροφορίες που θα τους βοηθήσουν να διακριβώσουν το κίνητρο πίσω από αυτή τη μαζική δολοφονία.

Οι αστυνομικές αρχές προσπαθούν να κατανοήσουν τι οδήγησε τον κτηνίατρο σε αυτή την αποτρόπαια πράξη, καθώς ο Σμιντ δεν είχε ποτέ στο παρελθόν απασχολήσει την αστυνομία. Η απουσία προηγούμενου ποινικού μητρώου ή αναφορών για βίαιη συμπεριφορά καθιστά την υπόθεση ακόμα πιο δυσεξήγητη για τους ερευνητές, οι οποίοι εργάζονται για να συνθέσουν το παζλ των γεγονότων που οδήγησαν στην τραγωδία.

Η αντίδραση της τοπικής κοινωνίας

Η είδηση του οικογενειακού εγκλήματος προκάλεσε βαθύ σοκ και θλίψη στην κωμόπολη Μάντελαϊν. Οι γείτονες της οικογένειας Σμιντ, οι οποίοι άκουσαν τους πυροβολισμούς το πρωί της Κυριακής, αρχικά θεώρησαν ότι επρόκειτο για κροτίδες. Πολλοί νόμισαν ότι οι ήχοι προέρχονταν από εορτασμούς ενόψει ενός αγώνα των Chicago Bears, μιας δημοφιλούς ομάδας αμερικανικού ποδοσφαίρου, γεγονός που αποδεικνύει την αρχική τους άγνοια για την τραγωδία που εκτυλισσόταν.

Η αποκάλυψη της αλήθειας, ωστόσο, μετέτρεψε την αρχική τους ερμηνεία σε φρίκη και ανησυχία, καθώς συνειδητοποίησαν το μέγεθος της καταστροφής. Η τοπική κοινότητα βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, προσπαθώντας να συνειδητοποιήσει πώς ένα τέτοιο τραγικό γεγονός μπορούσε να συμβεί στην ήσυχη περιοχή τους, με θύματα και δράστη μέλη της ίδιας οικογένειας. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να ρίξουν φως σε όλα τα σημεία της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki