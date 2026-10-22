Η καταιγίδα Άνταμ σάρωσε τη Γαλλία: Τρεις νεκροί και χιλιάδες χωρίς ρεύμα

Ισχυρή καταιγίδα, γνωστή ως Άνταμ, έπληξε τον νομό Μπους-ντυ-Ρον στη νότια Γαλλία, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον τριών ανθρώπων και την απώλεια ηλεκτροδότησης σε χιλιάδες νοικοκυριά. Οι πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία οδήγησαν στην απομάκρυνση περίπου 250 κατοίκων από τις εστίες τους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε καταφύγια. Παράλληλα, καταγράφηκαν εκτεταμένες ζημιές σε κρίσιμα δίκτυα υποδομών.

Οι ανθρώπινες απώλειες στη Γαλλία

Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της ισχυρής καταιγίδας και των πλημμυρών στον νομό Μπους-ντυ-Ρον. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η εφημερίδα La Provence από τοπικούς αξιωματούχους, δύο γυναίκες, ηλικίας 86 και 26 ετών, βρέθηκαν πνιγμένες μέσα σε ένα κελάρι στην περιοχή Λανσόν-Προβάνς.

Επιπλέον, ένας 75χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του στην κοινότητα Σεν-Μιτρ-λε-Ρεμπάρ. Οι θάνατοι αυτοί καταδεικνύουν τη σφοδρότητα των φαινομένων που έπληξαν τη νότια Γαλλία.

Εκτεταμένες ζημιές και εκκενώσεις κατοίκων

Η καταιγίδα Άνταμ προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε διάφορους τομείς των υποδομών. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, προβλήματα καταγράφηκαν στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, επηρεάζοντας τις μεταφορές στην περιοχή. Παράλληλα, διαταραχές σημειώθηκαν στην ηλεκτροδότηση, αφήνοντας χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα, καθώς και στις τηλεπικοινωνίες.

Λόγω των πλημμυρών που προκάλεσε η κακοκαιρία, περίπου 250 άνθρωποι αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν από τις εστίες τους. Αυτοί οι κάτοικοι μεταφέρθηκαν σε ασφαλή καταφύγια που οργανώθηκαν στις πόλεις Αρλ και Σεν-Μαρτέν-ντε-Κρω, προκειμένου να προστατευθούν από τους κινδύνους των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Η ένταση της κακοκαιρίας και οι επιπτώσεις της

Οι καταρρακτώδεις καταιγίδες που έπληξαν τη νότια Γαλλία, ιδίως την περιοχή του Πορ-ντε-Μπουκ στον νομό Μπους-ντυ-Ρον, έφεραν εξαιρετικά μεγάλες ποσότητες βροχής. Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν έως και 129 χιλιοστά βροχόπτωσης μέσα σε μία μόνο ημέρα. Αυτή η ποσότητα αντιστοιχεί περίπου στο διπλάσιο του κανονικού μηνιαίου μέσου όρου βροχοπτώσεων για την περιοχή, γεγονός που εξηγεί την έκταση των πλημμυρών.

Οι δραματικές σκηνές πλημμύρας αναδύθηκαν από τη νότια Γαλλία, με τις έντονες βροχοπτώσεις της Τρίτης, 20 Οκτωβρίου, να αφήνουν δρόμους κάτω από το νερό και να διακόπτουν τη λειτουργία μεγάλων οδικών αξόνων. Στην περιοχή του Σεν-Μαρτέν-ντε-Κρω, ορισμένοι δρόμοι έκλεισαν εντελώς, καθώς τα οχήματα προσπαθούσαν να κινηθούν μέσα από στάσιμα νερά.

Η κατάσταση στην ανατολική Ισπανία

Παράλληλα με τη Γαλλία, η καταιγίδα Άνταμ επηρέασε και την ανατολική Ισπανία, όπου επίσης καταγράφηκαν θανατηφόρες καταιγίδες. Στην Ισπανία, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Περισσότεροι από 80.000 κάτοικοι στην ανατολική Ισπανία παραμένουν υπό εντολές παραμονής σε καταφύγια, ως μέτρο προστασίας από τις συνεχιζόμενες καταιγίδες και τις πλημμύρες. Οι πλημμύρες έχουν αποκόψει παράκτιες πόλεις, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην επικοινωνία και τις μετακινήσεις. Η κατάσταση αυτή αναβίωσε μνήμες από τις καταστροφικές πλημμύρες της Βαλένθια το 2024, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο περισσότερων από 230 ανθρώπων.

Με πληροφορίες από: Enikos