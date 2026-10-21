Η Σαουδική Αραβία αναχαίτισε drone που στόχευε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις: Δύο νεκροί και δύο τραυματίες

Την Τετάρτη, η Σαουδική Αραβία βρέθηκε αντιμέτωπη με επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους, το οποίο είχε ως στόχο τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Aramco. Η αεράμυνα της χώρας προχώρησε σε αναχαίτιση του drone, ωστόσο η πτώση των συντριμμιών προκάλεσε σοβαρές συνέπειες. Συγκεκριμένα, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δύο ακόμη τραυματίστηκαν, όπως επιβεβαίωσε το υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας.

Το περιστατικό αναχαίτισης

Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος, το οποίο φέρεται να είχε ως στόχο το πετρελαϊκό πεδίο Σαϊμπάχ της Aramco, αναχαιτίστηκε επιτυχώς από την αεράμυνα της Σαουδικής Αραβίας. Η αναχαίτιση αυτή οδήγησε στην πτώση θραυσμάτων του drone στην ευρύτερη περιοχή των εγκαταστάσεων.

Από την πτώση των συντριμμιών, ξέσπασε φωτιά σε όχημα εργολάβου. Το όχημα βρισκόταν εκτός της περιμέτρου των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, γεγονός που περιόρισε την έκταση της ζημιάς στις υποδομές.

Τα θύματα και οι εθνικότητες

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας, οι δύο άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους ήταν αλλοδαποί εργαζόμενοι. Πρόκειται για υπηκόους των Φιλιππίνων και του Νεπάλ, οι οποίοι βρίσκονταν στην περιοχή κατά τη στιγμή του περιστατικού.

Εκτός από τους δύο νεκρούς, το περιστατικό προκάλεσε τον τραυματισμό δύο ακόμη εργαζομένων. Οι τραυματίες είναι πακιστανικής και ινδικής υπηκοότητας, και δέχθηκαν τις απαραίτητες φροντίδες μετά το συμβάν.

Επιπτώσεις στις εγκαταστάσεις της Aramco

Παρά την επίθεση και τις ανθρώπινες απώλειες, το υπουργείο Ενέργειας διευκρίνισε ότι η λειτουργία των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων δεν επηρεάστηκε. Οι επιχειρήσεις στο πετρελαϊκό κοίτασμα Σαϊμπάχ συνεχίστηκαν κανονικά, χωρίς να καταγραφεί καμία επίπτωση στην παραγωγή ή τη διανομή.

Η φωτιά που προκλήθηκε από τα συντρίμμια περιορίστηκε στο όχημα του εργολάβου και δεν επεκτάθηκε στις κύριες υποδομές. Αυτό συνέβαλε στο να μην διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία του σημαντικού αυτού πεδίου.

Η επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Ενέργειας

Το υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας επιβεβαίωσε τον θάνατο των δύο ατόμων και τον τραυματισμό των άλλων δύο, τονίζοντας ότι το περιστατικό σημειώθηκε σε μια περιοχή με ιδιαίτερα σημαντική πετρελαϊκή δραστηριότητα. Η ανακοίνωση δόθηκε στη δημοσιότητα μετά την αναχαίτιση του drone.

Στην ίδια ανακοίνωση, το υπουργείο δεν παρείχε πληροφορίες σχετικά με την προέλευση του μη επανδρωμένου αεροσκάφους. Επίσης, δεν έγιναν γνωστές λεπτομέρειες για τους υπευθύνους της επίθεσης, αφήνοντας ανοιχτό το ζήτημα της ταυτότητας των δραστών.

Η τοποθεσία του πετρελαϊκού κοιτάσματος

Το πετρελαϊκό πεδίο Σαϊμπάχ, το οποίο αποτέλεσε τον στόχο της επίθεσης, είναι γνωστό και ως Σέιμπα. Βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα της Σαουδικής Αραβίας και αποτελεί μία από τις πλέον κρίσιμες εγκαταστάσεις της κρατικής εταιρείας Aramco.

Η περιοχή αυτή είναι στρατηγικής σημασίας για την πετρελαϊκή παραγωγή της χώρας. Η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της κρίνεται ζωτικής σημασίας για την οικονομία της Σαουδικής Αραβίας.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit