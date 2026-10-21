Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ αποκάλεσε τον Πούτιν «ανθρωπιστή» και προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, βρέθηκε στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων και επικρίσεων, ακόμη και από Ρεπουμπλικανούς πολιτικούς, αφού χαρακτήρισε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν «ανθρωπιστή». Η δήλωση αυτή έγινε την Τετάρτη στην Αγία Πετρούπολη, κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Ρώσο ηγέτη, και ακολούθησε την απελευθέρωση του 74χρονου Αμερικανού Στίβεν Χάμπαρντ, ο οποίος κρατούνταν στη Ρωσία για τέσσερα χρόνια.

Η συνάντηση του Γουίτκοφ με τον Πούτιν είχε ως βασικό στόχο την επίτευξη λύσης στον πόλεμο της Ουκρανίας, ο οποίος ξεκίνησε πριν από τεσσεράμισι χρόνια. Ωστόσο, τα εγκωμιαστικά σχόλια του Αμερικανού απεσταλμένου προκάλεσαν άμεση κατακραυγή, καθώς ήρθαν σε αντίθεση με τη σκληρή πραγματικότητα των συνεχιζόμενων ρωσικών επιθέσεων εναντίον αμάχων και υποδομών στην Ουκρανία.

Η επίμαχη δήλωση στην Αγία Πετρούπολη

Ο Στιβ Γουίτκοφ, κατά την επίσκεψή του στην Αγία Πετρούπολη, απευθύνθηκε στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν με μια φράση που προκάλεσε σάλο. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Μιλάτε τόσο πολύ για τον πρόεδρό μου, τον πρόεδρο Τραμπ, λέγοντας ότι είναι ανθρωπιστής. Κι εσείς είστε ανθρωπιστής, κύριε, και το εκτιμώ αυτό, σας συγχαίρω και σας ευχαριστώ και πάλι».

Η δήλωση αυτή έγινε σε απάντηση στην απελευθέρωση του Στίβεν Χάμπαρντ, ενός Αμερικανού πολίτη που είχε φυλακιστεί στη Ρωσία και για τον οποίο είχε διαπιστωθεί ότι κρατείτο αδικαιολόγητα. Ο Χάμπαρντ, ηλικίας 74 ετών, είχε περάσει τέσσερα χρόνια στη ρωσική φυλακή. Η συνάντηση του Γουίτκοφ με τον Πούτιν πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των προσπαθειών της Ουάσιγκτον για ταχεία επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία.

Άμεση καταδίκη από Ρεπουμπλικανούς

Το σχόλιο του Στιβ Γουίτκοφ προκάλεσε άμεση και έντονη αντίδραση από Ρεπουμπλικανούς πολιτικούς. Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής της Βόρειας Καρολίνας, Τομ Τίλις, έγραψε χαρακτηριστικά: «Τι στο καλό, Στιβ; Κοίταξε τον ορισμό της λέξης “ανθρωπιστικός”. Τι ντροπιαστικό και εξωφρενικό πράγμα να πεις. Θα έπρεπε να επιστρέψεις στην Ουκρανία και να ρωτήσεις τις οικογένειες των παιδιών που ο Πούτιν έχει απαγάγει και δολοφονήσει αν συμφωνούν ότι ο φίλος σου ο Πούτιν είναι “ανθρωπιστής”».

Αντίστοιχα, ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τζον Κόρνιν από το Τέξας απάντησε σε ένα βίντεο με τα σχόλια του Γουίτκοφ, δηλώνοντας κατηγορηματικά: «Όχι. Ο Πούτιν είναι ένας ψυχρός δολοφόνος». Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Ντον Μπέικον από τη Νεμπράσκα, ο οποίος έχει επικρίνει τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση Τραμπ χειρίζεται τα ζητήματα της Ρωσίας και της Ουκρανίας, δήλωσε επίσης: «Άλλη μια ντροπή».

Η οπτική του πρώην πρέσβη και η σκληρή πραγματικότητα του πολέμου

Ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Ουκρανία, Γουίλιαμ Τέιλορ, ο οποίος υπηρέτησε κατά τη διάρκεια των κυβερνήσεων Μπους και Ομπάμα, σχολίασε την κατάσταση σε συνέντευξή του. Ανέφερε ότι είναι «απολύτως θετικό» το γεγονός ότι ο Χάμπαρντ επιστρέφει στην πατρίδα του, αλλά τόνισε πως «δεν έπρεπε να βρίσκεται εκεί εξ αρχής». Ο Τέιλορ πρόσθεσε ότι «δεν πρέπει να αναγνωρίσουμε στους Ρώσους καμία αξία για την απελευθέρωση κάποιου που δεν έπρεπε να βρίσκεται στη φυλακή», χαρακτηρίζοντας το να αποκαλείς τον Πούτιν ανθρωπιστή «αξιοθρήνητο».

Την ίδια στιγμή που ο Αμερικανός απεσταλμένος εξυμνούσε τον Πούτιν, η σκληρή πραγματικότητα του πολέμου στην Ουκρανία συνεχιζόταν. Παιδιά στο Χάρκοβο αναγκάζονταν να κατεβαίνουν εσπευσμένα στα υπόγεια καταφύγια των σχολείων τους για να προστατευτούν από τα ρωσικά drones. Ρωσικές επιθέσεις πλήττουν αμάχους και υποδομές ενέργειας, με σκοπό να παραλύσουν το δίκτυο ηλεκτροδότησης πριν από τον σκληρό ουκρανικό χειμώνα. Μάλιστα, αναφέρθηκε ο θάνατος ενός κοριτσιού μόλις ενός έτους μέσα στο καρότσι του, ως αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων επιθέσεων.

Μία ανάλυση του Andrew Roth, ανταποκριτή του Guardian στο Χάρκοβο, ανέδειξε το βαθύ χάσμα ανάμεσα στη διπλωματική προσέγγιση του Λευκού Οίκου και τη σκληρή πραγματικότητα του πολέμου. Ο Roth άσκησε σφοδρή κριτική στη διπλωματική προσέγγιση της κυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στη Μόσχα, αντιπαραβάλλοντας τα εγκώμια της Ουάσιγκτον προς τον Ρώσο πρόεδρο με τις συνεχιζόμενες επιθέσεις εναντίον αμάχων.

Το ιστορικό του Βλαντιμίρ Πούτιν

Ο χαρακτηρισμός του Βλαντιμίρ Πούτιν ως «ανθρωπιστή» έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την ιστορία της 26χρονης παραμονής του στην εξουσία, σύμφωνα με την ανάλυση του Guardian. Ο Andrew Roth υπενθύμισε τις ρωσικές στρατιωτικές επιχειρήσεις που έχουν λάβει χώρα στην Τσετσενία, στη Γεωργία και στη Συρία.

Επιπλέον, η ανάλυση αναφέρθηκε στις διώξεις αντιφρονούντων, στις φυλακίσεις επικριτών του Κρεμλίνου και στους βίαιους θανάτους δημοσιογράφων και πολιτικών της αντιπολίτευσης που έχουν σημειωθεί κατά τη διάρκεια της θητείας του. Σε αυτά προστίθεται η πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία, η οποία ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022 και έχει προκαλέσει εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos