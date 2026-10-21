Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ διέταξε την αποχώρηση προσωπικού από πρεσβείες στη Μέση Ανατολή

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έδωσε εντολή να αποχωρήσουν όλοι οι υπάλληλοι της αμερικανικής πρεσβείας στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, όπως και οι οικογένειές τους. Η οδηγία αυτή εκδόθηκε σήμερα, καθώς η Σαουδική Αραβία αποτελεί στόχο συχνών επιθέσεων. Παράλληλα, η Ουάσινγκτον διέταξε την απομάκρυνση των οικογενειών του προσωπικού και από τις αμερικανικές πρεσβείες σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιορδανία, Κατάρ και Μπαχρέιν, εν μέσω κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στην ευρύτερη περιοχή.

Η εντολή για την πρεσβεία στο Ριάντ

Η οδηγία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αφορά την άμεση αποχώρηση του συνόλου των υπαλλήλων που υπηρετούν στην αμερικανική πρεσβεία στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, το Ριάντ. Η εντολή αυτή επεκτείνεται και στα μέλη των οικογενειών τους, τα οποία καλούνται επίσης να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Η απόφαση για την απομάκρυνση του προσωπικού και των οικογενειών του από το Ριάντ ελήφθη καθώς η Σαουδική Αραβία έχει αναδειχθεί σε σταθερό στόχο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η χώρα δέχεται σχεδόν καθημερινά επιθέσεις, γεγονός που καθιστά την παραμονή του διπλωματικού προσωπικού επισφαλή.

Οι επιθέσεις αυτές, οι οποίες πλήττουν τη Σαουδική Αραβία, προέρχονται από φιλοϊρανούς υεμενίτες αντάρτες Χούθι. Η δράση των ανταρτών αυτών αποτελεί μια συνεχή απειλή για την ασφάλεια στην περιοχή, δικαιολογώντας την εντολή αποχώρησης από την αμερικανική πρεσβεία.

Αποχώρηση οικογενειών και από άλλες συμμαχικές χώρες

Πέρα από την οδηγία που αφορά την πρεσβεία στο Ριάντ, η Ουάσινγκτον προχώρησε σε παρόμοια ενέργεια και για άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής. Συγκεκριμένα, δόθηκε εντολή να αποχωρήσουν οι οικογένειες του προσωπικού που υπηρετεί στις αμερικανικές πρεσβείες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ιορδανία, το Κατάρ και το Μπαχρέιν.

Οι χώρες αυτές, οι οποίες αποτελούν σημαντικούς συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, έχουν βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο. Έχουν γίνει επανειλημμένα στόχος ιρανικών πυρών, γεγονός που δημιουργεί ένα περιβάλλον αυξημένου κινδύνου για το διπλωματικό προσωπικό και τις οικογένειές του.

Η ενέργεια αυτή της Ουάσινγκτον έρχεται εν μέσω μιας κορύφωσης των εχθροπραξιών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει σε αυξημένη ένταση και σε μια σειρά επιθέσεων που επηρεάζουν την ασφάλεια των αμερικανικών αποστολών και των συμμάχων τους στην ευρύτερη περιοχή.

Οι κίνδυνοι στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής

Η απόφαση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αντανακλά την εκτίμηση για τους αυξημένους κινδύνους που αντιμετωπίζει το αμερικανικό προσωπικό και οι οικογένειές του στην περιοχή. Η Σαουδική Αραβία, όπως έχει δηλωθεί, δέχεται σχεδόν καθημερινά επιθέσεις από τους φιλοϊρανούς υεμενίτες αντάρτες Χούθι, καθιστώντας την κατάσταση ιδιαίτερα ασταθή.

Παράλληλα, η απειλή επεκτείνεται και στους συμμάχους των ΗΠΑ, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Ιορδανία, το Κατάρ και το Μπαχρέιν. Αυτές οι χώρες έχουν γίνει επανειλημμένα στόχος ιρανικών πυρών, γεγονός που υπογραμμίζει την ευρύτερη αστάθεια και τις προκλήσεις ασφαλείας στην περιοχή.

Οι εξελίξεις αυτές συνδέονται άμεσα με την κορύφωση των εχθροπραξιών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Η ένταση αυτή έχει οδηγήσει σε μια σειρά ενεργειών που απαιτούν την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας και, στην προκειμένη περίπτωση, την απομάκρυνση του μη απαραίτητου προσωπικού και των οικογενειών του από τις αμερικανικές διπλωματικές αποστολές.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki