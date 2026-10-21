Συνάντηση Πούτιν-Γουίτκοφ: Από την Ουκρανία στις συμφωνίες με τις ΗΠΑ και την κρίση στο Ιράν

Το ενδεχόμενο επανέναρξης των τριμερών διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας, ΗΠΑ και Ουκρανίας βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Αγία Πετρούπολη, με τον Ρώσο πρόεδρο να συμφωνεί επί της αρχής για την επανάληψη των συνομιλιών μετά τις 10 Νοεμβρίου.

Στόχος των επαφών είναι η διαμόρφωση όρων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Οι συζητήσεις κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, περιλαμβάνοντας τις οικονομικές σχέσεις και την κρίση με το Ιράν, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο Tass, επικαλούμενο την ενημέρωση του Κρεμλίνου.

Η συνάντηση στην Αγία Πετρούπολη και οι συμμετέχοντες

Η συνάντηση μεταξύ του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Στιβ Γουίτκοφ έλαβε χώρα στο Ανάκτορο του Κωνσταντίνου στην Αγία Πετρούπολη και διήρκεσε περίπου τρεις ώρες. Εκτός από τους δύο βασικούς πρωταγωνιστές, στη συζήτηση συμμετείχαν επίσης ο σύμβουλος του Πούτιν για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Γιούρι Ουσακόφ, καθώς και ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου, Κίριλ Ντμίτριεφ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Αμερικανού προέδρου, έλαβε μέρος στις συνομιλίες μέσω τηλεδιάσκεψης. Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά τις επαφές του Γουίτκοφ με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίες έλαβαν χώρα στο Όσλο της Νορβηγίας.

Επανέναρξη των τριμερών διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία

Ο βασικός άξονας των επαφών ήταν η αναζήτηση μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο πρόεδρος Πούτιν αναγνώρισε τις προσπάθειες της αμερικανικής πλευράς, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη συμβολή του Στιβ Γουίτκοφ και του Τζάρεντ Κούσνερ σε αυτή την κατεύθυνση.

Σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, ο Βλαντιμίρ Πούτιν συμφώνησε επί της αρχής να επαναληφθούν οι τριμερείς συνομιλίες μετά τις 10 Νοεμβρίου. Εφόσον η συγκεκριμένη πρωτοβουλία προχωρήσει, θα σηματοδοτήσει την πρώτη φορά από τον Φεβρουάριο που θα πραγματοποιηθούν τριμερείς συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των δύο χωρών και των ΗΠΑ.

Πλαίσιο ασφαλείας και ευρύτερα ζητήματα

Κομβικό σημείο των συζητήσεων ήταν η διαμόρφωση ενός πλαισίου ασφαλείας τόσο για τη Ρωσία όσο και για την Ουκρανία, μετά τη λήξη των εχθροπραξιών. Αυτό το πλαίσιο εξετάστηκε στο πλαίσιο της δυνατότητας επανέναρξης των τριμερών διαπραγματεύσεων.

Πέρα από το ουκρανικό ζήτημα, οι συνομιλίες μεταξύ του Ρώσου προέδρου και του Αμερικανού απεσταλμένου επεκτάθηκαν και σε άλλα σημαντικά θέματα. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Κρεμλίνου, συζητήθηκαν οι οικονομικές σχέσεις μεταξύ των χωρών, καθώς και η κρίση με το Ιράν, αναδεικνύοντας το ευρύ φάσμα των γεωπολιτικών θεμάτων που τέθηκαν επί τάπητος.

Επόμενα βήματα και προοπτικές συνεργασίας

Οι συζητήσεις αποτέλεσαν συνέχεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε ο Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Ντόναλντ Τραμπ στις 9 Οκτωβρίου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Ρώσος πρόεδρος και ο Αμερικανός απεσταλμένος εξέτασαν τρόπους επίτευξης μιας διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία.

Ο Πούτιν εξέφρασε, παράλληλα, την πρόθεσή του να συνεχιστεί η συνεργασία με την Ουάσιγκτον. Η ρωσική πλευρά εμφανίζεται έτοιμη να επιστρέψει στις συνομιλίες εντός Νοεμβρίου, ενώ ως πιθανός τόπος διεξαγωγής του νέου γύρου αναφέρθηκε το Άμπου Ντάμπι. Ο σύμβουλος του Πούτιν, Γιούρι Ουσακόφ, περιέγραψε την πορεία των επαφών δηλώνοντας: «Οδεύουμε προς τον τερματισμό του πολέμου».

Με πληροφορίες από: Topontiki