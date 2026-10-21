Ο Έντι Ράμα ανακοίνωσε μέτρα στήριξης για τη στέγαση φοιτητών και νεαρών ζευγαριών στην Αλβανία

Η κυβέρνηση της Αλβανίας προχωρά σε νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος της στέγασης, με στόχο να καταστήσει τις κατοικίες προσιτές για φοιτητές και νέους επαγγελματίες, κυρίως στην πρωτεύουσα, τα Τίρανα. Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα ανακοίνωσε τις πρωτοβουλίες αυτές κατά τη διάρκεια συνάντησης με εκπροσώπους του τραπεζικού τομέα της χώρας, όπου συζητήθηκαν τρόποι για την ανακούφιση κοινωνικών προβλημάτων και την επέκταση των ευκαιριών στέγασης.

Νέο νομοσχέδιο για την προσιτή κοινωνική στέγαση

Βάσει ενός νέου σχεδίου νόμου για την προσιτή κοινωνική στέγαση, το οποίο έχει ήδη εγκριθεί από την κυβέρνηση και έχει υποβληθεί στο Κοινοβούλιο για εξέταση, η κυβέρνηση της Αλβανίας θα καλύψει το ήμισυ του ενοικίου, δηλαδή το 50%, για τους φοιτητές που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας. Αυτό το μέτρο αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για την υποστήριξη των νέων και την παροχή λύσεων στο ζήτημα του κόστους διαβίωσης.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Έντι Ράμα, η πρωτοβουλία αυτή αντιπροσωπεύει μια εντελώς νέα προσέγγιση για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων τιμών ενοικίασης. Στόχος είναι να μην επιβαρύνονται υπερβολικά οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί, προσφέροντας ουσιαστική οικονομική βοήθεια σε μια ευάλωτη ομάδα πληθυσμού.

Στήριξη για την ιδιοκτησία κατοικίας

Πέρα από την κάλυψη ενοικίου, το νομοσχέδιο επεκτείνει την οικονομική στήριξη και προς την ιδιοκτησία κατοικίας. Συγκεκριμένα, προβλέπονται στεγαστικά δάνεια με 0% επιτόκιο για νεαρά ζευγάρια, προσφέροντας μια σημαντική διευκόλυνση για την απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας. Επιπλέον, τίθεται ανώτατο όριο επιτοκίων 3% για τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα και τους νέους επαγγελματίες, καθιστώντας τα στεγαστικά δάνεια πιο προσιτά και για αυτές τις κατηγορίες πολιτών.

Τα μέτρα αυτά εντάσσονται στο πλαίσιο των προσπαθειών της κυβέρνησης να δημιουργήσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τους νέους, ενθαρρύνοντας την παραμονή τους στη χώρα και την οικοδόμηση του μέλλοντός τους στην Αλβανία.

Ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των νέων

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τους εκπροσώπους του τραπεζικού τομέα, ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα τόνισε επίσης τη σημασία της αύξησης της χρηματοδότησης για τις πολιτικές απασχόλησης των νέων. Επισήμανε την ανάγκη για τη δημιουργία ευκαιριών στην εκπαίδευση, την απασχόληση και την επαγγελματική ανάπτυξη, ως βασικούς πυλώνες για την πρόοδο της χώρας.

Ο Ράμα δήλωσε χαρακτηριστικά: «Για μένα, όλοι αυτοί οι νέοι που θέλουν να εργαστούν, να επιδιώξουν την εκπαίδευση και να διακριθούν μέσω του ταλέντου, της γνώσης και της σκληρής δουλειάς —αυτοί είναι η μεγαλύτερη ανησυχία μου και το επίκεντρο αυτών των φιλοδοξιών και προσπαθειών».

Συνεργασία με τον τραπεζικό τομέα για την οικονομική ανάπτυξη

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε, επιπλέον, στη συνεργασία με τον τραπεζικό τομέα για την επέκταση της χρηματοδότησης προς υποστήριξη της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας. Ειδική μνεία έγινε στο πρόγραμμα «Διπλασιάστε την Επιχείρησή σας», το οποίο παρέχει κρατικές εγγυήσεις για την ενίσχυση των μικρών επιχειρήσεων.

Ο Έντι Ράμα ευχαρίστησε τις τράπεζες για την υποστήριξή τους σε αυτό το πρόγραμμα και εξέφρασε την πρόθεσή του να επεκτείνει τη συνεργασία. Στόχος είναι η διεύρυνση της υποστήριξης τόσο στον τομέα της στέγασης όσο και μέσω άλλων χρηματοδοτικών προγραμμάτων που απευθύνονται σε νέους και νέες επιχειρήσεις, ενισχύοντας έτσι την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή της Αλβανίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki