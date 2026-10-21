Η εισαγωγή 13 κουνελιών στην Αυστραλία το 1859 οδήγησε σε τεράστια οικολογική κρίση

Η εισαγωγή ευρωπαϊκών κουνελιών στην Αυστραλία το 1859, με πρωτοβουλία του Άγγλου γαιοκτήμονα Thomas Austin, εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα οικολογικής ανισορροπίας. Αυτή η ενέργεια, που ξεκίνησε ως τρόπος διασκέδασης για τους λάτρεις του κυνηγιού, οδήγησε σε ανεξέλεγκτη εξάπλωση των ζώων. Σήμερα, εκτιμάται ότι τουλάχιστον 150 εκατομμύρια άγρια κουνέλια ζουν στην ήπειρο, αποτελώντας διαρκή πρόκληση για την προστασία της βιοποικιλότητας και προκαλώντας σοβαρές συνέπειες για τη γεωργία και τα φυσικά οικοσυστήματα της χώρας.

Η αρχή του προβλήματος και η ανεξέλεγκτη εξάπλωση

Παρόλο που κουνέλια είχαν φτάσει στην Αυστραλία ήδη από το 1788, με τον πρώτο βρετανικό στόλο, η καθοριστική εξέλιξη σημειώθηκε τα Χριστούγεννα του 1859. Τότε, ο Thomas Austin, Άγγλος γαιοκτήμονας που ζούσε στην πολιτεία της Βικτώριας, απελευθέρωσε 13 άγρια κουνέλια στην ιδιοκτησία του, στο Barwon Park.

Ο στόχος του Austin ήταν να μπορεί να τα κυνηγά μαζί με τους φίλους του, όπως συνηθιζόταν στην πατρίδα του. Ωστόσο, ο πληθυσμός των κουνελιών αυξήθηκε με εντυπωσιακή ταχύτητα, με αποτέλεσμα μέσα σε μόλις επτά χρόνια, κυνηγοί να έχουν ήδη σκοτώσει 14.000 κουνέλια στην ιδιοκτησία του.

Τα ζώα εξαπλώθηκαν γρήγορα πέρα από τα όρια του κτήματος. Το 1880 είχαν φτάσει στη Νέα Νότια Ουαλία, έχοντας διασχίσει τον ποταμό Μάρεϊ, ενώ ακολούθησαν το Κουίνσλαντ το 1886 και η Δυτική Αυστραλία το 1894. Μέσα σε λιγότερες από τέσσερις δεκαετίες, είχαν καλύψει τεράστιες αποστάσεις, και τις επόμενες δεκαετίες εξαπλώθηκαν σχεδόν σε ολόκληρη την ήπειρο.

Οι σοβαρές συνέπειες για το περιβάλλον και την αγροτική παραγωγή

Η ανεξέλεγκτη εξάπλωση των κουνελιών είχε σημαντικές συνέπειες τόσο για το περιβάλλον όσο και για την αγροτική παραγωγή της Αυστραλίας. Τα ζώα κατανάλωναν μεγάλες ποσότητες αυτοφυούς βλάστησης, βοσκοτόπων και καλλιεργειών.

Αυτή η υπερβολική κατανάλωση περιόριζε την τροφή που ήταν διαθέσιμη για άλλα είδη, διαταράσσοντας την ισορροπία των οικοσυστημάτων. Παράλληλα, προκαλούσαν εκτεταμένες ζημιές στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, επηρεάζοντας την παραγωγή.

Επιπλέον, η απώλεια της φυτικής κάλυψης άφηνε το έδαφος εκτεθειμένο στη διάβρωση, επιδεινώνοντας την υποβάθμιση των εδαφών. Οι συνέπειες αυτές συνέβαλαν στην οικολογική ανισορροπία που παρατηρείται μέχρι σήμερα.

Οι πρώτες προσπάθειες αντιμετώπισης και οι ανεπιτυχείς μέθοδοι

Αντιμέτωπες με το πρόβλημα, οι αρχές προχώρησαν σε διάφορες προσπάθειες αντιμετώπισης του πληθυσμού των κουνελιών. Οι πρώτες παρεμβάσεις περιλάμβαναν την κατασκευή εκτεταμένων φραχτών, με σκοπό να εμποδίσουν την περαιτέρω εξάπλωση των ζώων.

Ένα από τα πιο γνωστά έργα ήταν ένας φράχτης μήκους 3.256 χιλιομέτρων στη Δυτική Αυστραλία, ο οποίος κατασκευάστηκε από το 1901 έως το 1907. Αυτός ο φράχτης διέσχιζε την πολιτεία από βορρά προς νότο, σε μια προσπάθεια να περιορίσει την κίνηση των κουνελιών.

Ωστόσο, οι φράχτες δεν έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα κουνέλια είχαν ήδη εγκατασταθεί στις περιοχές που επιχειρούσαν να προστατεύσουν οι αρχές, ενώ μπορούσαν να περνούν μέσα από ανοίγματα στις κατασκευές. Ούτε οι παγίδες, ούτε οι προσπάθειες εξόντωσης με δηλητήρια κατάφεραν να περιορίσουν αποτελεσματικά τον πληθυσμό, ο οποίος εκτιμάται ότι έφτασε τα 600 εκατομμύρια τη δεκαετία του 1940.

Η επιστράτευση ιών και η διαρκής πρόκληση

Μπροστά στην αδυναμία των αρχικών μεθόδων, επιστρατεύτηκαν πιο δραστικές λύσεις για τον έλεγχο των κουνελιών. Στην Αυστραλία χρησιμοποιήθηκαν φράχτες χιλιάδων χιλιομέτρων και δύο διαφορετικοί ιοί, με στόχο τον περιορισμό του πληθυσμού τους.

Η πιο αποτελεσματική παρέμβαση σε αυτό το πλαίσιο ήρθε το 1950, όταν επιστήμονες του αυστραλιανού κράτους ξεκίνησαν νέες προσπάθειες. Παρόλα αυτά, η προσαρμοστικότητα των κουνελιών διατήρησε το πρόβλημα σε μεγάλο βαθμό.

Μέχρι σήμερα, η κατάσταση παραμένει μια διαρκής πρόκληση για την προστασία της βιοποικιλότητας της Αυστραλίας, με τουλάχιστον 150 εκατομμύρια άγρια κουνέλια να ζουν στην ήπειρο. Η οικολογική κρίση που ξεκίνησε το 1859 συνεχίζει να επηρεάζει τα φυσικά οικοσυστήματα και τη γεωργία της χώρας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta