Η Κομισιόν ερευνά την Booking.com για απάτες και παραπλανητικές καταχωρίσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε στις 21 Οκτωβρίου την έναρξη επίσημης έρευνας κατά της Booking.com, θέτοντας στο μικροσκόπιο τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι ταξιδιώτες. Η έρευνα αφορά ψεύτικα καταλύματα, παραπλανητικά αιτήματα πληρωμής και διαφημίσεις που δεν διακρίνονται σαφώς από τα αποτελέσματα αναζήτησης. Εξετάζεται εάν η πλατφόρμα έχει παραβιάσει τις υποχρεώσεις της βάσει του ευρωπαϊκού Κανονισμού για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες, γνωστού ως DSA.

Το κύριο ερώτημα είναι αν η Booking.com αξιολογεί επαρκώς τους κινδύνους και λαμβάνει αποτελεσματικά μέτρα για την προστασία των χρηστών της από δόλιες καταχωρίσεις και ηλεκτρονικές απάτες.

Ψεύτικα καταλύματα και μη σύννομες καταχωρίσεις

Το πρώτο σκέλος της έρευνας εστιάζει στις ψεύτικες ή μη σύννομες καταχωρίσεις καταλυμάτων. Η Επιτροπή αναφέρεται συγκεκριμένα σε ανύπαρκτα καταλύματα, απάτες πλαστοπροσωπίας και προσφορές διαμονής που δεν συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι Βρυξέλλες θα εξετάσουν διεξοδικά εάν η Booking.com έχει αναγνωρίσει και αξιολογήσει σωστά αυτούς τους κινδύνους. Παράλληλα, θα διερευνηθεί αν η πλατφόρμα παρεμβαίνει αποτελεσματικά, αφαιρώντας, μεταξύ άλλων, τις προβληματικές καταχωρίσεις. Η έρευνα, επομένως, καλύπτει τόσο τον τρόπο εντοπισμού των απατών όσο και τις ενέργειες που γίνονται όταν αυτές εμφανίζονται στην πλατφόρμα.

Χειρισμός δεδομένων και υπηρεσία μηνυμάτων

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται επίσης ο τρόπος με τον οποίο κοινοποιούνται τα στοιχεία κρατήσεων και επισκεπτών στους παρόχους καταλυμάτων. Επιπλέον, εξετάζεται ο σχεδιασμός και η λειτουργία της υπηρεσίας μηνυμάτων της Booking.com, καθώς αποτελεί κρίσιμο σημείο επικοινωνίας μεταξύ χρηστών και παρόχων.

Η Επιτροπή επιθυμεί να διαπιστώσει εάν υπάρχουν επαρκείς δικλίδες ασφαλείας, ώστε τα δεδομένα αυτά να μην αξιοποιούνται καταχρηστικά. Στόχος είναι να αποτραπεί η αποστολή παραπλανητικών μηνυμάτων και αιτημάτων πληρωμής που μπορεί να οδηγήσουν σε απάτες εις βάρος των ταξιδιωτών.

Διαφάνεια στις διαφημίσεις και την προβολή

Μία τρίτη σημαντική πτυχή της έρευνας αφορά τις καταχωρίσεις που αποκτούν μεγαλύτερη προβολή στην πλατφόρμα. Αυτό συμβαίνει επειδή ο πάροχος του καταλύματος καταβάλλει υψηλότερη προμήθεια στην Booking.com για την προνομιακή του θέση στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Το ζήτημα που θέτει η Κομισιόν είναι η σαφής επισήμανση αυτής της πληρωμένης προβολής ως διαφήμισης. Ο χρήστης πρέπει να είναι σε θέση να καταλάβει αν ένα κατάλυμα εμφανίζεται σε προνομιακή θέση επειδή ανταποκρίνεται καλύτερα στην αναζήτησή του ή επειδή έχει πληρώσει για μεγαλύτερη ορατότητα, διασφαλίζοντας έτσι τη διαφάνεια.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr