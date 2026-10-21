Πράσινο φως από τη Ρωσία για νέο γύρο τριμερών συνομιλιών με ΗΠΑ και Ουκρανία

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ενημέρωσε την Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου, τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, ότι η Ρωσία είναι καταρχήν πρόθυμη να ξαναρχίσει τον Νοέμβριο τις τριμερείς συνομιλίες με την Ουκρανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στόχος των συνομιλιών αυτών είναι ο τερματισμός του πολέμου, όπως δήλωσε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Γιούρι Ουσάκοφ.

Οι εκπρόσωποι των τριών πλευρών είχαν συναντηθεί τελευταία φορά τον Φεβρουάριο, και η παρούσα εξέλιξη σηματοδοτεί μια προσπάθεια για επανεκκίνηση του διαλόγου σε ένα κρίσιμο χρονικό σημείο.

Το αντικείμενο και ο τόπος των νέων διαβουλεύσεων

Σύμφωνα με τον Γιούρι Ουσάκοφ, το βασικό αντικείμενο του νέου κύκλου διαβουλεύσεων θα πρέπει να είναι η «οικοδόμηση ενός συστήματος ασφάλειας για τη Ρωσία και την Ουκρανία μετά το τέλος της σύγκρουσης». Αυτή η δήλωση μεταδόθηκε από το Reuters, υπογραμμίζοντας την προτεραιότητα που δίνεται στη διαμόρφωση ενός πλαισίου σταθερότητας για την περιοχή.

Ως πιθανός τόπος διεξαγωγής των νέων συνομιλιών εξετάζεται το Αμπού Ντάμπι. Ο χρονικός ορίζοντας για την πραγματοποίησή τους τοποθετείται «περίπου στα μέσα Νοεμβρίου», όπως εκτίμησε ο Ουσάκοφ σε δηλώσεις του στο τηλεοπτικό δίκτυο Vesti.

Οι επαφές του Αμερικανού απεσταλμένου πριν τη Μόσχα

Πριν από τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο, ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ πραγματοποίησε επαφές στο Όσλο την Τρίτη. Εκεί συναντήθηκε με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς και με τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας και τον πρόεδρο της Φινλανδίας.

Ο Ουσάκοφ ανέφερε ότι ο Γουίτκοφ παρουσίασε στον Ρώσο πρόεδρο τα αποτελέσματα αυτών των επαφών. Σύμφωνα με τον Ρώσο σύμβουλο, ο Αμερικανός απεσταλμένος «επισήμανε ορισμένες νέες προσεγγίσεις, νέα σημεία στις θέσεις των Ευρωπαίων και του Κιέβου, αν και δεν περιείχαν πολλά στοιχεία που να είναι χρήσιμα στο πλαίσιο της επίλυσης της ουκρανικής κρίσης».

Η συνάντηση Πούτιν-Γουίτκοφ και η συμφωνία για το ντίζελ

Η συνάντηση μεταξύ του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Στιβ Γουίτκοφ διήρκεσε συνολικά τρεις ώρες. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, συζητήθηκε, μεταξύ άλλων, η εφαρμογή της συμφωνίας που είχαν συνάψει στις 9 Οκτωβρίου ο Ρώσος πρόεδρος και ο Αμερικανός ομόλογός του, Ντόναλντ Τραμπ.

Η εν λόγω συμφωνία αφορά τις προμήθειες ρωσικού ντίζελ στις αγορές των Ηνωμένων Πολιτειών και σε ολόκληρο τον κόσμο, ένα θέμα με σημαντικές οικονομικές και γεωπολιτικές διαστάσεις.

Το ζήτημα του Ιράν στην ατζέντα

Στην ατζέντα των συνομιλιών μεταξύ του Πούτιν και του Γουίτκοφ βρέθηκε επίσης και η κατάσταση στο Ιράν. Ο Γιούρι Ουσάκοφ μετέφερε τη θέση του Ρώσου προέδρου για τη συνέχιση των διπλωματικών προσπαθειών.

«Ο Βλαντιμίρ Πούτιν τόνισε ότι οι δυνατότητες της διπλωματίας απέχουν πολύ από το να έχουν εξαντληθεί και ότι είναι τόσο δυνατό, όσο και απαραίτητο, να επιτευχθούν συμφωνίες με την Τεχεράνη, η οποία αποτελεί στρατηγικό μας εταίρο», σημείωσε ο Ουσάκοφ. Παράλληλα, ο Ρώσος σύμβουλος υπογράμμισε ότι «η Ρωσία επιβεβαίωσε την ετοιμότητά της να συνεχίσει να διευκολύνει την αναζήτηση πολιτικών και διπλωματικών λύσεων στο ιρανικό ζήτημα».

Με πληροφορίες από: Topontiki