Η Αίγυπτος καταδικάζει την επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, το οποίο αφορά τη θαλάσσια δικαιοδοσία της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Το Κάιρο τονίζει ότι το συγκεκριμένο μνημόνιο είναι απολύτως άκυρο και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Η καταδίκη της Αιγύπτου έρχεται μετά από αντίστοιχες δηλώσεις και αντιδράσεις από την Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ισραήλ, οι οποίες επίσης εξέφρασαν την αντίθεσή τους.

Η επίσημη θέση του Καΐρου

Το υπουργείο Εξωτερικών της Αιγύπτου προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση, εκφράζοντας με σαφήνεια την κατηγορηματική του απόρριψη. Η ανακοίνωση αφορά ειδικότερα την επικύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας που υπογράφηκε το 2019 με την Δημοκρατία της Τουρκίας. Το εν λόγω μνημόνιο σχετίζεται άμεσα με τον καθορισμό περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο Θάλασσα, ένα ζήτημα μείζονος σημασίας για την περιοχή.

Η Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου επιβεβαιώνει κατηγορηματικά ότι το μνημόνιο είναι απολύτως άκυρο και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Επιπλέον, τονίζεται ότι η επικύρωσή του από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης δεν συνεπάγεται καμία νομική ισχύ για την Αίγυπτο, καθώς δεν αναγνωρίζεται από την αιγυπτιακή πλευρά.

Παραβίαση του διεθνούς δικαίου της θάλασσας

Το Κάιρο επιβεβαιώνει, επίσης, ότι το τουρκολιβυκό Μνημόνιο Συνεργασίας παραβιάζει τις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Συγκεκριμένα, η συμφωνία έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, η οποία αποτελεί τον βασικό κανονιστικό χάρτη για τα θαλάσσια ζητήματα παγκοσμίως.

Οι παραβιάσεις αυτές αφορούν την οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και της υφαλοκρηπίδας, διαδικασίες οι οποίες, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, βασίζονται στις αρχές της δικαιοσύνης και της ισότητας μεταξύ των κρατών. Η Αίγυπτος υπογραμμίζει ότι η τουρκολιβυκή συμφωνία δεν τηρεί αυτές τις αρχές.

Τα κυριαρχικά δικαιώματα της Αιγύπτου

Η αιγυπτιακή πλευρά δηλώνει ρητά ότι το μνημόνιο παραβιάζει σαφώς τα κυριαρχικά δικαιώματα της Αιγύπτου. Αυτό αφορά ειδικότερα την αποκλειστική οικονομική ζώνη και την υφαλοκρηπίδα της χώρας, περιοχές στις οποίες η Αίγυπτος ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα εξερεύνησης και εκμετάλλευσης φυσικών πόρων.

Η Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου υπενθυμίζει ότι έχει ήδη εκφράσει κατηγορηματικά την αντίθεσή της στο προαναφερθέν Μνημόνιο Συνεργασίας από την πρώτη στιγμή της υπογραφής του. Η θέση αυτή έχει διατυπωθεί και στο παρελθόν, πολύ πριν από την πρόσφατη επικύρωση, δείχνοντας τη σταθερότητα της αιγυπτιακής στάσης.

Επαναλαμβανόμενη απόρριψη και επιφύλαξη δικαιωμάτων

Η Αίγυπτος επαναλαμβάνει την απόρριψή της του Μνημονίου και οποιωνδήποτε ενεργειών ή μέτρων που λαμβάνονται από οποιοδήποτε μέρος βάσει αυτού. Τονίζεται ότι αυτές οι ενέργειες παραβιάζουν τα δηλωμένα θαλάσσια σύνορα της Αιγύπτου, τα οποία είναι καθορισμένα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Η ανακοίνωση του αιγυπτιακού Υπουργείου Εξωτερικών καταλήγει υπογραμμίζοντας ότι η Αίγυπτος επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να προστατεύει τα δικαιώματά της βάσει του διεθνούς δικαίου. Επίσης, δηλώνει ότι θα αντιμετωπίσει κάθε απόπειρα παραβίασής τους, διατηρώντας όλα τα νόμιμα μέσα στη διάθεσή της για την υπεράσπιση των συμφερόντων της στην Ανατολική Μεσόγειο.

Με πληροφορίες από: Newsit