Η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον εντυπωσίασε στο επίσημο δείπνο προς τιμήν του Σουλτάνου του Ομάν

Ο βασιλιάς Κάρολος παρέθεσε ένα επίσημο δείπνο το βράδυ της Τρίτης, φιλοξενώντας τον Σουλτάνο του Ομάν, Χάιθαμ μπιν Ταρίκ, στο ιστορικό Κάστρο του Ουίνδσορ. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της τριήμερης κρατικής επίσκεψης του Σουλτάνου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτή η επίσκεψη έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελεί την πρώτη κρατική επίσκεψη ηγεμόνα του Ομάν στη χώρα έπειτα από 44 χρόνια. Μεταξύ των 160 καλεσμένων που συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα St George's Hall, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας ξεχώρισαν με την κομψότητά τους, συνοδεύοντας το βασιλικό ζεύγος της Βρετανίας σε αυτή την επίσημη περίσταση.

Μια ιστορική κρατική επίσκεψη στο Κάστρο του Ουίνδσορ

Η άφιξη του Σουλτάνου του Ομάν, Χάιθαμ μπιν Ταρίκ, στο Ηνωμένο Βασίλειο για τριήμερη κρατική επίσκεψη, αποτελεί ένα γεγονός με ξεχωριστή ιστορική βαρύτητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για την πρώτη φορά που ηγεμόνας του Ομάν πραγματοποιεί κρατική επίσκεψη στη βρετανική επικράτεια έπειτα από 44 ολόκληρα χρόνια, υπογραμμίζοντας τη σημασία των διμερών σχέσεων.

Για να τιμήσει τον υψηλό προσκεκλημένο, ο βασιλιάς Κάρολος παρέθεσε ένα λαμπρό επίσημο δείπνο το βράδυ της Τρίτης. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στην επιβλητική αίθουσα St George's Hall, εντός του εμβληματικού Κάστρου του Ουίνδσορ, ενός χώρου που έχει φιλοξενήσει πλήθος σημαντικών βασιλικών και κρατικών εκδηλώσεων ανά τους αιώνες. Συνολικά, 160 διακεκριμένοι καλεσμένοι συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν τον Σουλτάνο.

Οι διακεκριμένοι καλεσμένοι της βραδιάς

Το επίσημο δείπνο στο Κάστρο του Ουίνδσορ προσέλκυσε πλήθος σημαντικών προσωπικοτήτων από τη βρετανική πολιτική και βασιλική σκηνή. Εκτός από τον οικοδεσπότη, βασιλιά Κάρολο, και τον τιμώμενο Σουλτάνο του Ομάν, Χάιθαμ μπιν Ταρίκ, το παρών έδωσαν και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, οι οποίοι συνόδευσαν το βασιλικό ζεύγος, ξεχώρισαν για την κομψότητά τους. Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν επίσης ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, καθώς και η επικεφαλής της MI6, Μπλέιζ Μετρεουέλι, γεγονός που υπογραμμίζει τον επίσημο και διπλωματικό χαρακτήρα της εκδήλωσης.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας, όπως η πριγκίπισσα Άννα μαζί με τον σύζυγό της, Σερ Τιμ Λόρενς. Επίσης, ο δούκας και η δούκισσα του Γκλόστερ ήταν μεταξύ των διακεκριμένων καλεσμένων που συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα St George's Hall για το επίσημο δείπνο.

Η λαμπερή επιλογή της Κέιτ Μίντλετον

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, επέλεξε μια ιδιαίτερα λαμπερή και κομψή εμφάνιση για την επίσημη αυτή βραδιά. Το φόρεμά της ήταν μια δημιουργία του φημισμένου Λιβανέζου σχεδιαστή Elie Saab, γνωστού για τις εντυπωσιακές του δημιουργίες. Το απαλό κίτρινο χρώμα του φορέματος πρόσθεσε μια νότα φρεσκάδας και φωτεινότητας στην εμφάνισή της.

Ως βασικό κόσμημα, η πριγκίπισσα Κέιτ φόρεσε την αγαπημένη της διαμαντένια τιάρα, γνωστή ως Lover's Knot. Η συγκεκριμένη τιάρα έχει μακρά ιστορία, καθώς κατασκευάστηκε από τον οίκο Garrard το έτος 1913, και αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά κομμάτια της βασιλικής συλλογής. Η επιλογή της τιάρας υπογράμμισε τον επίσημο και μεγαλοπρεπή χαρακτήρα της βραδιάς.

Επιπλέον, η πριγκίπισσα της Ουαλίας έφερε σημαντικά βασιλικά διακριτικά, αναδεικνύοντας τον ρόλο της. Συγκεκριμένα, φορούσε το Βασιλικό Οικογενειακό Τάγμα του βασιλιά Καρόλου, καθώς και την κορδέλα και τον αστέρα του Βασιλικού Βικτωριανού Τάγματος. Την εμφάνισή της ολοκλήρωσαν ένα ζευγάρι κομψά σκουλαρίκια και ένα βραχιόλι, τα οποία προέρχονταν από την προσωπική συλλογή της αείμνηστης βασίλισσας Ελισάβετ.

Για τα αξεσουάρ της, η Κέιτ Μίντλετον επέλεξε ένα χρυσό clutch από τον οίκο Anya Hindmarch, το οποίο ταίριαζε αρμονικά με τις γόβες της. Οι γόβες, μάρκας Aquazzura, ήταν σε χρυσή απόχρωση και διακοσμημένες με παγιέτες, προσδίδοντας επιπλέον λάμψη και φινέτσα στο σύνολο της εμφάνισής της.

Το ασπρόμαυρο πορτρέτο στο Frogmore House

Λίγο πριν την έναρξη του επίσημου δείπνου και την είσοδό τους στην αίθουσα St George's Hall, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας απαθανατίστηκαν σε μια ιδιαίτερη φωτογράφιση. Το πριγκιπικό ζεύγος φωτογραφήθηκε στο Frogmore House, δημιουργώντας ένα μοναδικό ενθύμιο από την επίσημη αυτή περίσταση.

Το αποτέλεσμα αυτής της φωτογράφισης ήταν ένα εντυπωσιακό ασπρόμαυρο πορτρέτο, το οποίο αργότερα μοιράστηκε με το κοινό μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Το πορτρέτο φέρει την υπογραφή του καταξιωμένου φωτογράφου Γκρεγκ Ουίλιαμς, γνωστού για την ικανότητά του να αποτυπώνει την ουσία των προσωπικοτήτων και των στιγμών. Η φωτογραφία αυτή πρόσθεσε μια ξεχωριστή διάσταση στην κάλυψη της κρατικής επίσκεψης.

Με πληροφορίες από: News.gr