Η συνάντηση Πούτιν-Γουίτκοφ στην Αγία Πετρούπολη: Νέες προτάσεις για την Ουκρανία χωρίς συμφωνία

Μια τρίωρη συνάντηση ολοκληρώθηκε στην Αγία Πετρούπολη, όπου ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκε με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν οι νέες αμερικανικές προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, με τον Γουίτκοφ να ζητά την επανέναρξη τριμερών συνομιλιών. Η ρωσική πλευρά δεσμεύτηκε να μελετήσει τα έγγραφα που της παραδόθηκαν, ωστόσο δεν υπήρξε ανακοίνωση για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Οι λεπτομέρειες της συνάντησης

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Παλάτι Κωνσταντίνου στην Αγία Πετρούπολη και διήρκεσε περίπου τρεις ώρες. Ξεκίνησε στις 11:55, ώρα Μόσχας, και ολοκληρώθηκε το απόγευμα, όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ. Αυτή ήταν η ένατη προσωπική επαφή του Στιβ Γουίτκοφ με τον Ρώσο πρόεδρο.

Στη ρωσική αντιπροσωπεία, εκτός από τον Βλαντίμιρ Πούτιν, συμμετείχαν ο σύμβουλος του προέδρου Γιούρι Ουσακόφ και ο ειδικός απεσταλμένος για τις διεθνείς οικονομικές συνεργασίες, Κίριλ Ντμίτριεφ. Ο Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος είναι ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, παρουσίασε τις αμερικανικές προτάσεις.

Οι αμερικανικές προτάσεις για την Ουκρανία

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ παρουσίασε στον Βλαντίμιρ Πούτιν έγγραφα που περιείχαν προτάσεις για μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία. Η σημαντικότερη πρόταση που κατέθεσε ο Αμερικανός απεσταλμένος αφορούσε την επανεκκίνηση της διπλωματικής διαδικασίας, με τη συμμετοχή και των τριών εμπλεκόμενων πλευρών.

Ο Γουίτκοφ ζήτησε από τον Ρώσο πρόεδρο να εξετάσει την προοπτική νέων συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Απευθυνόμενος στον Πούτιν, δήλωσε: «Ένα από τα πράγματα που ελπίζω να πετύχουμε σήμερα είναι να συζητήσουμε την πιθανή επανέναρξη τριμερών συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών».

Η αντίδραση της Μόσχας και η απουσία συμφωνίας

Η ρωσική πλευρά δεσμεύτηκε να μελετήσει τα έγγραφα με τις προτάσεις που της παραδόθηκαν από τον Στιβ Γουίτκοφ. Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση της τρίωρης συνάντησης, δεν ανακοινώθηκε καμία συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία. Παρά το έντονο διπλωματικό ενδιαφέρον, δεν υπήρξε άμεση ανακοίνωση για συγκεκριμένη συμφωνία ή χρονοδιάγραμμα νέων διαπραγματεύσεων.

Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στην ειρηνευτική διευθέτηση, αλλά η δέσμευση της Μόσχας περιορίστηκε στην εξέταση των προτάσεων, χωρίς να προκύψει άμεσο αποτέλεσμα ως προς τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Άλλα θέματα στην ατζέντα και παράλληλες εξελίξεις

Πέρα από το κύριο θέμα της Ουκρανίας, στο τραπέζι των συζητήσεων τέθηκαν και άλλα ζητήματα. Συζητήθηκε η προοπτική οικονομικής συνεργασίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας, αναδεικνύοντας ένα ευρύτερο φάσμα σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Επίσης, εξετάστηκε το ενδεχόμενο μιας νέας συνάντησης μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στην Κίνα.

Τέλος, οι συνομιλίες συνοδεύτηκαν από την απελευθέρωση ενός Αμερικανού πολίτη, του Στίβεν Χάμπαρντ, ο οποίος κρατούνταν στη Ρωσία από το 2022. Η απελευθέρωση αυτή συνέπεσε χρονικά με τη διπλωματική συνάντηση, προσθέτοντας μια παράλληλη εξέλιξη στις διαπραγματεύσεις.

Με πληροφορίες από: Enikos