Η Booking.com στο μικροσκόπιο της Κομισιόν για απάτες και ψεύτικα καταλύματα

Επίσημη έρευνα κατά της Booking.com ξεκίνησε την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Κομισιόν επιδιώκει να διαπιστώσει εάν η δημοφιλής πλατφόρμα κρατήσεων λαμβάνει επαρκή και αποτελεσματικά μέτρα για την προστασία των χρηστών της. Η έρευνα επικεντρώνεται σε κρίσιμα ζητήματα όπως οι ψεύτικες αγγελίες καταλυμάτων, οι ηλεκτρονικές απάτες και οι παραπλανητικές διαφημίσεις, τα οποία έχουν απασχολήσει την πλατφόρμα κατά καιρούς.

Συμμόρφωση με την Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες

Η έρευνα της Κομισιόν θα εξετάσει κατά πόσο η Booking.com συμμορφώνεται πλήρως με τις υποχρεώσεις που προβλέπει η ευρωπαϊκή Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες, γνωστή ως Digital Services Act (DSA). Η DSA αποτελεί ένα σημαντικό νομοθετικό πλαίσιο που απαιτεί από τις μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες να εντοπίζουν και να περιορίζουν συστημικούς κινδύνους που συνδέονται με τη λειτουργία τους, διασφαλίζοντας ένα ασφαλέστερο ψηφιακό περιβάλλον για τους καταναλωτές.

Η απόφαση για την έναρξη της επίσημης έρευνας ελήφθη έπειτα από μια προκαταρκτική εξέταση των δεδομένων. Επίσης, βασίστηκε στην ενδελεχή αξιολόγηση των εκθέσεων για τους κινδύνους που έχει υποβάλει η εταιρεία. Αυτές οι εκθέσεις αφορούν τόσο το τρέχον έτος, το 2026, όσο και τα τρία προηγούμενα χρόνια, δίνοντας μια συνολική εικόνα των πρακτικών της πλατφόρμας.

Ψεύτικες καταχωρίσεις και περιστατικά πλαστοπροσωπίας

Ένα από τα βασικά σκέλη της έρευνας, σύμφωνα με πληροφορίες, αφορά τις ψεύτικες καταχωρίσεις καταλυμάτων στην πλατφόρμα. Αυτές οι περιπτώσεις περιλαμβάνουν ακίνητα που εμφανίζονται προς ενοικίαση και είναι διαθέσιμα για κράτηση, ενώ στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν ή δεν είναι διαθέσιμα όπως παρουσιάζονται.

Οι ευρωπαϊκές αρχές θα εξετάσουν επίσης περιστατικά πλαστοπροσωπίας, όπου επιτήδειοι χρησιμοποιούν ψευδή στοιχεία για να δημιουργήσουν καταχωρίσεις. Επιπλέον, θα διερευνήσουν προσφορές διαμονής που ενδέχεται να μην συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες και τις προδιαγραφές. Στο επίκεντρο της έρευνας θα βρεθεί το κατά πόσο η Booking.com έχει εντοπίσει, αξιολογήσει και αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τους κινδύνους που προκύπτουν από όλες αυτές τις παραπλανητικές πρακτικές, προστατεύοντας τους χρήστες της από πιθανές απάτες.

Αντιμετώπιση επιθέσεων ηλεκτρονικού «ψαρέματος» (phishing)

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην αντιμετώπιση των επιθέσεων ηλεκτρονικού «ψαρέματος», ή αλλιώς phishing. Μέσω αυτών των επιθέσεων, επιτήδειοι επιχειρούν να αποσπάσουν προσωπικά ή οικονομικά δεδομένα από ταξιδιώτες που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα, συχνά με παραπλανητικά μηνύματα που μοιάζουν να προέρχονται από την Booking.com ή τα καταλύματα.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι συγκεκριμένες απάτες μπορεί να αξιοποιούν στοιχεία κρατήσεων και δεδομένα επισκεπτών που κοινοποιούνται στα καταλύματα από την πλατφόρμα. Οι ελεγκτικές αρχές θα εξετάσουν επισταμένως εάν έχουν ληφθεί επαρκή μέτρα για την αποτροπή της κατάχρησης αυτών των πληροφοριών και την αποτελεσματική προστασία των χρηστών από παραπλανητικά μηνύματα και απόπειρες εξαπάτησης, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των προσωπικών τους δεδομένων.

Διαφάνεια στις πληρωμένες καταχωρίσεις

Ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα που θα διερευνήσει η Κομισιόν αφορά τις πληρωμένες καταχωρίσεις. Πρόκειται για καταχωρίσεις που προβάλλονται ενισχυμένες στην πλατφόρμα, συχνά σε προνομιακές θέσεις στα αποτελέσματα αναζήτησης. Η έρευνα θα εστιάσει στο κατά πόσο είναι σαφές στους χρήστες ότι πρόκειται για διαφημίσεις και όχι για οργανικά αποτελέσματα αναζήτησης, ώστε να μην παραπλανώνται.

Η διαφάνεια στις διαφημιστικές πρακτικές αποτελεί βασικό πυλώνα της προστασίας των καταναλωτών στο ψηφιακό περιβάλλον. Η Κομισιόν επιδιώκει να διασφαλίσει ότι οι χρήστες της Booking.com έχουν πλήρη και ακριβή ενημέρωση σχετικά με τη φύση των καταχωρίσεων που βλέπουν, αποφεύγοντας έτσι οποιαδήποτε μορφή παραπλάνησης και διατηρώντας την εμπιστοσύνη τους στην πλατφόρμα.

Με πληροφορίες από: Newsit