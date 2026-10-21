Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ επαίνεσε τον Βλαντιμίρ Πούτιν, αποκαλώντας τον «ανθρωπιστή»

Ο Στιβ Γουίτκοφ, ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών, προέβη σε δηλώσεις επαίνου προς τον Ρώσο ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν κατά τη διάρκεια κατ' ιδίαν συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν στην Αγία Πετρούπολη. Ο Γουίτκοφ χαρακτήρισε τον Ρώσο πρόεδρο ως «ανθρωπιστή», υπογραμμίζοντας τη σημασία των διπλωματικών προσπαθειών που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Οι συνομιλίες στην Αγία Πετρούπολη και ο χαρακτηρισμός του «ανθρωπιστή»

Οι κατ' ιδίαν συνομιλίες μεταξύ του Στιβ Γουίτκοφ και του Βλαντιμίρ Πούτιν έλαβαν χώρα στην ιστορική πόλη της Αγίας Πετρούπολης. Κατά τη διάρκεια αυτών των σημαντικών συζητήσεων, ο Αμερικανός απεσταλμένος εξέφρασε με σαφήνεια τον θαυμασμό του προς τον Ρώσο ηγέτη.

Συγκεκριμένα, ο Γουίτκοφ απευθύνθηκε στον Πούτιν την Τετάρτη, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα θερμά λόγια. Η δήλωσή του ήταν η εξής: «Μιλάτε τόσο πολύ για τον πρόεδρό μου, τον πρόεδρο Τραμπ, ότι είναι ανθρωπιστής. Είστε κι εσείς ανθρωπιστής, κύριε, και το χαιρετίζω αυτό, σας επαινώ και σας ευχαριστώ και πάλι». Αυτή η αναφορά στον Πούτιν ως «ανθρωπιστή» αποτελεί ένα κεντρικό σημείο των συνομιλιών.

Ο διπλωματικός ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών

Ο Στιβ Γουίτκοφ έχει αναλάβει τον ρόλο του ειδικού απεσταλμένου των Ηνωμένων Πολιτειών, μια θέση που υπογραμμίζει τη δέσμευση της Ουάσιγκτον για την προώθηση της διπλωματίας. Η αποστολή του εντάσσεται στις ευρύτερες προσπάθειες των ΗΠΑ να επιτευχθεί πρόοδος στις διεθνείς σχέσεις και να βρεθούν λύσεις σε ανοιχτά ζητήματα.

Η επίσκεψη του Γουίτκοφ στη Ρωσία δεν είναι μια μεμονωμένη ενέργεια, αλλά αποτελεί την τελευταία προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο βασικός στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι να φέρει τη Μόσχα και το Κίεβο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, με την ελπίδα να ξεκινήσει ένας ουσιαστικός διάλογος για την επίλυση της σύγκρουσης.

Το χρονικό πλαίσιο της σύγκρουσης στην Ουκρανία

Η πρωτοβουλία των Ηνωμένων Πολιτειών για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων έρχεται σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή. Συγκεκριμένα, η επίσκεψη του Αμερικανού απεσταλμένου πραγματοποιείται τέσσερα και μισό χρόνια αφότου το Κρεμλίνο ξεκίνησε την ολοκληρωτική εισβολή του στην Ουκρανία. Αυτό το χρονικό διάστημα έχει σημαδέψει βαθιά τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και έχει προκαλέσει εκτεταμένες συνέπειες.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν ενεργά την εξεύρεση μιας διπλωματικής λύσης και την επανέναρξη του διαλόγου μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. Η επίσκεψη του ειδικού απεσταλμένου αποτελεί ένα σημαντικό βήμα σε αυτή την ευρύτερη διπλωματική προσπάθεια για την επίλυση της παρατεταμένης σύγκρουσης και την αποκατάσταση της ειρήνης στην περιοχή.

Προηγούμενες συναντήσεις και προτάσεις για τριμερείς συνομιλίες

Πριν από τις συνομιλίες του με τον Ρώσο πρόεδρο στην Αγία Πετρούπολη, ο Αμερικανός απεσταλμένος είχε πραγματοποιήσει μια σημαντική συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η συνάντηση αυτή έλαβε χώρα στην πόλη του Όσλο, την Τρίτη, στο πλαίσιο των διπλωματικών του επαφών.

Μετά τις επαφές του τόσο με τον Ρώσο όσο και με τον Ουκρανό ηγέτη, ο Στιβ Γουίτκοφ αναμένεται να προτείνει τη διεξαγωγή τριμερών συνομιλιών. Αυτές οι προτεινόμενες συνομιλίες θα περιλαμβάνουν τους δύο ηγέτες των εμπλεκόμενων χωρών, δηλαδή τον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς και τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Η πρόταση αυτή στοχεύει στη δημιουργία ενός ευρύτερου πλαισίου διαλόγου για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Με πληροφορίες από: Topontiki