Τραμπ: «Δοκίμαζα το ΝΑΤΟ» και αβεβαιότητα για διαπραγματεύσεις με το Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προέβη σε μια σειρά δηλώσεων κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο Κάνσας, όπου αναφέρθηκε τόσο στη σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών με το ΝΑΤΟ όσο και στις προοπτικές διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ ζήτησαν βοήθεια από τη Βορειοατλαντική Συμμαχία για έναν πιθανό πόλεμο με το Ιράν, όχι επειδή την είχαν ανάγκη, αλλά με σκοπό να δοκιμάσουν την ετοιμότητα και τη στάση των συμμάχων της. Παράλληλα, επανέλαβε την κριτική του για τις αμερικανικές δαπάνες και εξέφρασε αβεβαιότητα για τις προοπτικές διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη.

Οι δηλώσεις για το ΝΑΤΟ και οι αμερικανικές δαπάνες

Συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονταν τη βοήθεια του ΝΑΤΟ σε περίπτωση πολέμου με το Ιράν. Παρ' όλα αυτά, ζήτησαν τη συνδρομή της Συμμαχίας προκειμένου να δοκιμάσουν τη στάση των κρατών-μελών της. «Όταν ζητήσαμε βοήθεια για το Ιράν, βοήθεια που δεν χρειαζόμασταν, αλλά ήθελα να δοκιμάσω», είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, εξηγώντας τους λόγους αυτής της κίνησης.

Ο Τραμπ επανέλαβε την κριτική του για τις υψηλές αμερικανικές δαπάνες στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, ένα θέμα που έχει θίξει επανειλημμένα στο παρελθόν. Στο πλαίσιο αυτής της «δοκιμασίας», ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε: «Ήθελα να μάθω, ακούστε, θα βοηθούσατε επειδή ξοδεύουμε τόσα πολλά χρήματα στο ΝΑΤΟ, κ.λπ. Θα θέλατε τη βοήθεια; Όχι, ευχαριστώ. Ω, όχι, ευχαριστώ. Τι σημαίνει αυτό, όχι ευχαριστώ;».

Ισχυρισμοί για απώλειες των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων

Στην ίδια προεκλογική συγκέντρωση, ο Ντόναλντ Τραμπ προέβη σε ισχυρισμούς σχετικά με τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις. Υποστήριξε ότι αυτές έχουν υποστεί σοβαρές απώλειες τόσο στο ναυτικό όσο και στην αεροπορία. Ειδικότερα, ο Τραμπ δήλωσε ότι το ιρανικό ναυτικό βρίσκεται πλέον «στον βυθό της θάλασσας», περιγράφοντας την κατάσταση του.

Επιπλέον, ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι 229 ιρανικά μαχητικά αεροσκάφη είναι πλέον διασκορπισμένα στους διαδρόμους προσγείωσης και απογείωσης σε όλη την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Αυτοί οι ισχυρισμοί επαναλήφθηκαν από τον ίδιο κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Κάνσας, τονίζοντας την εκτίμησή του για την κατάσταση των ιρανικών δυνάμεων.

Αβεβαιότητα στις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη

Αναφερόμενος στην προοπτική διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την αβεβαιότητά του για το ποιος θα μπορούσε να είναι ο συνομιλητής. «Δεν ξέρω με ποιον διάολο να διαπραγματευτώ», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την πολυπλοκότητα που βλέπει στην ιρανική ηγεσία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι τα δύο πρώτα επίπεδα της ιρανικής ηγεσίας έχουν εξουδετερωθεί, χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του Τραμπ, το τρίτο επίπεδο της ιρανικής ηγεσίας έχει χάσει περίπου τα μισά μέλη του, γεγονός που, κατά την άποψή του, περιπλέκει τις προσπάθειες για διάλογο.

Η στάση της Ουάσινγκτον έναντι συμμάχων και αντιπάλων

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου στο Κάνσας αναδεικνύουν την ένταση που επικρατεί στις σχέσεις της Ουάσινγκτον με τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ. Η κριτική για τις δαπάνες και η αναφορά στη «δοκιμασία» της Συμμαχίας υποδηλώνουν μια συγκεκριμένη προσέγγιση στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, η οποία εστιάζει στην αξιολόγηση της αλληλεγγύης των συμμάχων.

Ταυτόχρονα, η αβεβαιότητα που εξέφρασε ο Τραμπ σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, σε συνδυασμό με τους ισχυρισμούς του για τις απώλειες της ιρανικής ηγεσίας και των ενόπλων δυνάμεων, σκιαγραφούν ένα περίπλοκο τοπίο στις διεθνείς σχέσεις. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν σε προεκλογική συγκέντρωση, προσδίδοντας τους ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και ενδεχομένως επηρεάζοντας την αντίληψη για τη στάση των ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από: Enikos