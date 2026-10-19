Οι διαδηλώσεις στη Γαλλία επηρεάζουν την οικονομία και οδηγούν σε απαγορεύσεις

Σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις καταγράφονται στη Γαλλία, στον απόηχο των πρόσφατων επεισοδίων και των πανεθνικών διαδηλώσεων που σημειώθηκαν στη χώρα. Το χρηματιστήριο του Παρισιού κατέγραψε πτώση, ενώ παράλληλα αυξήθηκε το επιτόκιο δανεισμού της χώρας, αντικατοπτρίζοντας την ανησυχία των επενδυτών. Ως απάντηση στις ταραχές, οι γαλλικές αρχές προχώρησαν στην επιβολή απαγόρευσης κυκλοφορίας και διαδηλώσεων σε διάφορες πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας.

Οικονομικές επιπτώσεις από τις ταραχές

Τα χθεσινά επεισόδια είχαν άμεσο και αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομία της Γαλλίας. Το χρηματιστήριο του Παρισιού σημείωσε σήμερα πτώση της τάξης του 1,58%, μια εξέλιξη που παρέσυρε και άλλες κοντινές αγορές σε παρόμοια πορεία. Αυτό το γεγονός υπογραμμίζει την ευαισθησία των αγορών στις κοινωνικές αναταραχές.

Επιπλέον, η διαφορά μεταξύ των αποδόσεων των γαλλικών και γερμανικών 10ετών ομολόγων, η οποία λειτουργεί ως μέτρο της δυσπιστίας των επενδυτών απέναντι στο γαλλικό χρέος, διευρύνθηκε σημαντικά. Συγκεκριμένα, έφτασε τις 146 μονάδες βάσης, σε σύγκριση με τις 137 μονάδες βάσης που ήταν καταγεγραμμένες την προηγούμενη Παρασκευή. Παράλληλα, το γαλλικό επιτόκιο αυξήθηκε στο 4,89%, ενώ το αντίστοιχο γερμανικό παρέμεινε σταθερό στο 3,43%, αναδεικνύοντας το αυξημένο κόστος δανεισμού για τη Γαλλία.

Η Κάθλιν Μπρουκς, διευθύντρια έρευνας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα επενδύσεων XTB, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, δήλωσε ότι αυτό το χάσμα «θα μπορούσε να διευρυνθεί σε περίπου 150 μονάδες βάσης». Η εκτίμησή της βασίζεται στο γεγονός ότι «οι πολιτικές και κοινωνικές πιέσεις αυξάνονται ακριβώς τη στιγμή που η χώρα προσπαθεί να καταρτίσει έναν προϋπολογισμό λιτότητας για το επόμενο έτος», προσθέτοντας μια διάσταση στις οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα.

Απαγόρευση κυκλοφορίας σε Παρίσι και άλλες πόλεις

Ως άμεση συνέπεια των ταραχών που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο, οι οποίες εκδηλώθηκαν στο περιθώριο των πανεθνικών διαδηλώσεων σε όλη τη Γαλλία, οι αρχές προχώρησαν στην επιβολή αυστηρών μέτρων. Το βράδυ επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας και διαδηλώσεων στην πρωτεύουσα, το Παρίσι, καθώς και σε άλλες σημαντικές πόλεις της χώρας.

Συγκεκριμένα, απαγόρευση της κυκλοφορίας κατά τις νυχτερινές ώρες επιβλήθηκε σε μεγάλες πόλεις όπως η Λιόν, η Λιλ και η Νίκαια. Αυτά τα μέτρα κρίθηκαν αναγκαία από τις γαλλικές αρχές για την αποκατάσταση της τάξης και την αντιμετώπιση της εκτεταμένης αναταραχής.

Λεπτομέρειες των μέτρων στην πρωτεύουσα

Στο Παρίσι, ο αρχηγός της αστυνομίας, Πατρίς Φορ, εξέδωσε μια σειρά αποφάσεων που καθορίζουν τα νέα μέτρα. Σύμφωνα με αυτές, απαγορεύονται οι διαδηλώσεις από απόψε το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί της Τρίτης σε ορισμένες συνοικίες της πρωτεύουσας. Επιπλέον, σε συγκεκριμένους τομείς, όπως στην Πλας ντε λα Ρεπουμπλίκ, επιβάλλεται πλήρης απαγόρευση της κυκλοφορίας από τις 23:00 και μετά.

Η απαγόρευση κυκλοφορίας εφαρμόζεται με ιδιαίτερη αυστηρότητα σε κεντρικά σημεία του Παρισιού, όπως στην Πλας ντε λα Ρεπουμπλίκ (Πλατεία Δημοκρατίας) και στον τομέα της Λεζ Αλ (Les Halles). Οι γαλλικές αρχές εξέδωσαν εντολή απαγόρευσης της κυκλοφορίας για αυτές τις περιοχές, η οποία ισχύει από τις 23:00 απόψε (ώρα Ελλάδας) μέχρι τις 7 το πρωί της Τρίτης, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι BFM.

Επιπροσθέτως, γαλλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι από σήμερα το βράδυ επιβλήθηκε και μερική απαγόρευση κυκλοφορίας στο Παρίσι. Αυτή η μερική απαγόρευση θα αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες ατόμων: ασυνόδευτους ανήλικους, ανθρώπους που κουβαλούν σακίδια και όσους φορούν μάσκες ή κουκούλες, σε μια προσπάθεια να περιοριστούν περαιτέρω οι ενέργειες που οδηγούν σε ταραχές.

Η αιτιολόγηση των αρχών

Η αστυνομική διεύθυνση του Παρισιού προέβη σε επίσημη δήλωση, αιτιολογώντας την αναγκαιότητα των μέτρων που ελήφθησαν. Στην ανακοίνωσή της, η διεύθυνση ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «η ασφάλεια όλων καθιστά αυτά τα μέτρα αναγκαία για την αποκατάσταση της δημόσιας ειρήνης, την οποία μια μειοψηφία παραβατών έπληξε σοβαρά».

Η απόφαση για την επιβολή αυτών των εκτεταμένων απαγορεύσεων ελήφθη μετά τις σοβαρές ταραχές που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο. Οι ταραχές αυτές εκδηλώθηκαν στο περιθώριο των πανεθνικών διαδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν σε ολόκληρη τη Γαλλία, όπως αναφέρθηκε από το ΑΠΕ ΜΠΕ, τονίζοντας την κρισιμότητα της κατάστασης που οδήγησε στις παρούσες ενέργειες των αρχών.

Με πληροφορίες από: News.gr