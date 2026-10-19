Λάβρος κατά Ζελένσκι ο Τραμπ: «Ήρθε η ώρα να αναθέσει τις διαπραγματεύσεις σε κάποιον άλλο»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίστηκε για μία ακόμη φορά επικριτικός απέναντι στον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως έχει έρθει η ώρα να αναλάβει κάποιος άλλος τις διαπραγματεύσεις εκ μέρους της Ουκρανίας, αμφισβητώντας ουσιαστικά τον ρόλο του Ζελένσκι στη διαπραγματευτική διαδικασία.

Οι δηλώσεις του Τραμπ έγιναν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, και έρχονται ως συνέχεια προηγούμενων αιχμών και κριτικής που έχει ασκήσει στον Ουκρανό ηγέτη.

Κριτική για τις διαπραγματεύσεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χαρακτηριστικά σε δημοσιογράφους: «Ίσως ήρθε η ώρα ο Ζελένσκι να αναθέσει τις διαπραγματεύσεις σε κάποιον άλλο». Η δήλωση αυτή έγινε με αφορμή σχόλια του Ουκρανού προέδρου, ο οποίος είχε ασκήσει κριτική στην πρόσφατη απόφαση του Τραμπ να άρει την επιβολή νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Ερωτηθείς για τον ισχυρισμό του Ζελένσκι ότι ο Τραμπ βρίσκεται στη «λάθος πλευρά της Ιστορίας», ο Αμερικανός πρόεδρος αντέδρασε έντονα. «Ο Ζελένσκι δεν ξέρει για τι πράγμα μιλάει», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας πως «ο Ζελένσκι είναι ένας άνθρωπος που θα έπρεπε να είχε διευθετήσει αυτόν τον πόλεμο εδώ και πολύ καιρό».

Αμφισβήτηση της βούλησης για ειρήνη

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι «δεν θέλει να τελειώσει αυτός ο πόλεμος». Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε πως ο Ουκρανός ομόλογός του «πιθανότατα ποτέ δεν ήθελε» τον τερματισμό της σύγκρουσης με τη Ρωσία.

Ο Τραμπ υπεραμύνθηκε της επιλογής του να μην εντείνει προς το παρόν την πίεση στη Μόσχα, δηλώνοντας ότι προτεραιότητά του είναι ο τερματισμός του πολέμου και όχι η υποστήριξη της Ρωσίας. Παράλληλα, ανέφερε ότι βρίσκεται «στη διαδικασία διαπραγμάτευσης της ειρήνης», κάνοντας λόγο για «μεγάλη πρόοδο» στις επαφές με τη Ρωσία.

Προηγούμενες δηλώσεις για την ουκρανική ηγεσία

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο ένοικος του Λευκού Οίκου αμφισβητεί τον ρόλο του Ζελένσκι ή προτείνει αλλαγές στην ουκρανική ηγεσία. Στις 10 Οκτωβρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει χαρακτηριστικά πως προτείνει στην Ουκρανία «να αποκτήσουν νέο ηγέτη, ώστε να μπορέσουν να καταλήξουν σε συμφωνία».

Οι πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου στρέφουν πλέον ανοιχτά την κριτική του στον Ουκρανό ομόλογό του, αμφισβητώντας τη στάση του στις προσπάθειες για ειρήνευση, την ώρα που ο ίδιος εμφανίζεται αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών με τη Μόσχα.

Η απάντηση του Ζελένσκι και άλλες πληροφορίες

Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει προβεί το τελευταίο διάστημα σε αρκετές δηλώσεις σε ξένα μέσα και κοινωνικά δίκτυα, στις οποίες ασκεί κριτική στη στάση του Τραμπ απέναντι στη Ρωσία. Ειδικότερα, έχει επικρίνει την απόφασή του να μην υπογράψει νόμο για κυρώσεις στη Μόσχα.

Ανάμεσα σε άλλα, ο Ζελένσκι δήλωσε πρόσφατα στο Bloomberg ότι ο Τραμπ, με τη στάση του, πιέζει την Ουκρανία να παραδοθεί στη Ρωσία. Ο Τραμπ, πάντως, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ μοιράζονται πληροφορίες από τις υπηρεσίες πληροφοριών τους με την Ουκρανία. Αναφορικά με τους περιορισμούς στο Starlink που αντιμετώπισε η Ουκρανία, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι δεν γνωρίζει ποιος έδωσε τη σχετική διαταγή, αλλά θα ήθελε να το μάθει.

Πρόταση για τριμερή συνάντηση κορυφής

Σε μια άλλη σημαντική δήλωση, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την επιθυμία του να συμμετάσχει σε μια τριμερή συνάντηση κορυφής. Συγκεκριμένα, τόνισε: «Αν ο Πούτιν και ο Σι θέλουν μια τριμερή συνάντηση στην Κίνα, θα ήθελα να συμμετάσχω».

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε ανοιχτός σε αυτή την προοπτική, υπογραμμίζοντας την πρόθεσή του για άμεσες επαφές με τους ηγέτες της Ρωσίας και της Κίνας, παράλληλα με τις αιχμές που άφησε κατά του Ουκρανού ομολόγου του.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki