Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε συναγερμό: Απαγορεύσεις κυκλοφορίας και στρατός στους δρόμους

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται η Γαλλία και η Ιταλία, καθώς οι κυβερνήσεις των δύο χωρών απαντούν στην έκρηξη βίας με σκληρούς περιορισμούς και ακραία μέτρα για την επιβολή της τάξης. Με απαγορεύσεις κυκλοφορίας, ενισχυμένες αστυνομικές δυνάμες και ακόμη και με την προοπτική ανάπτυξης στρατιωτών στους δρόμους, επιχειρούν η Γαλλία και η Ιταλία να ανακτήσουν τον έλεγχο της δημόσιας τάξης. Αυτό συμβαίνει μετά από ένα Σαββατοκύριακο σφοδρών συγκρούσεων, εμπρησμών και εκτεταμένων λεηλασιών που έλαβαν χώρα σε διάφορες πόλεις.

Οι εικόνες κατεστραμμένων καταστημάτων, φλεγόμενων οδοφραγμάτων και ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, που εκτείνονται από το Παρίσι έως το Μιλάνο, αποτυπώνουν την ένταση μιας κοινωνικής κρίσης. Η κρίση αυτή έχει θέσει σε συναγερμό δύο από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές χώρες, οδηγώντας τις ηγεσίες τους, την Τζόρτζια Μελόνι και τον Εμανουέλ Μακρόν, σε αποφάσεις για αυστηρούς περιορισμούς.

Μέτρα στη Γαλλία: Απαγορεύσεις κυκλοφορίας και ενδεχόμενο έκτακτης ανάγκης

Η Γαλλία προχωρά στην επιβολή τοπικών απαγορεύσεων κυκλοφορίας από το βράδυ της Δευτέρας (19/10), σε μια προσπάθεια να αποτρέψει ένα νέο κύμα βίαιων επεισοδίων, εμπρησμών και λεηλασιών. Τα μέτρα αυτά έρχονται στον απόηχο των εκτεταμένων ταραχών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Η κυβέρνηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί έχει ενεργοποιήσει στοχευμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε περιοχές του Παρισιού και άλλων πόλεων, ενώ αφήνει ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης, εφόσον η κατάσταση το απαιτήσει.

Οι περιορισμοί ανακοινώθηκαν έπειτα από έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη, καθώς οι γαλλικές αρχές προσπαθούν να αποκαταστήσουν τη δημόσια τάξη μετά τις συγκρούσεις του Σαββάτου (17/10) και της Κυριακής (18/10). Τα πρώτα μέτρα αφορούν τέσσερις πόλεις στη βόρεια Γαλλία. Συγκεκριμένα, το Γραφείο του Γάλλου Πρωθυπουργού ανακοίνωσε ότι οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας θα εφαρμοστούν στη Λιλ, στην Ντουαί, στην Ντενέν και στη Βατινί, σε συγκεκριμένες περιοχές τους, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση της αναταραχής.

Περιορισμοί στο Παρίσι και εκτεταμένες ζημιές

Για την πρωτεύουσα, το Παρίσι, σχεδιάζονται αντίστοιχοι περιορισμοί σε δύο κεντρικές περιοχές. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, σχεδιάζεται νυχτερινός περιορισμός στην Πλατεία Δημοκρατίας και στους δρόμους γύρω από το Λε Αλ. Αυτός ο περιορισμός θα αφορά όλους τους πολίτες και όχι αποκλειστικά τους ανηλίκους, σηματοδοτώντας την αποφασιστικότητα των αρχών να επιβάλουν την τάξη και να αποτρέψουν περαιτέρω επεισόδια βίας και καταστροφών.

Οι κυβερνητικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για σημαντικές ζημιές που έχουν υποστεί οι εμπορικές επιχειρήσεις. Τουλάχιστον 3.000 καταστήματα έχουν υποστεί ζημιές ή λεηλασίες κατά τη διάρκεια των επεισοδίων του Σαββατοκύριακου. Παράλληλα, ο αριθμός των συλλήψεων που έχουν πραγματοποιηθεί από τις αρχές ανέρχεται σε περίπου 2.400, γεγονός που υπογραμμίζει την έκταση των ταραχών και την απάντηση των διωκτικών αρχών στην προσπάθεια αποκατάστασης της ομαλότητας.

Αυστηρότερο πλαίσιο και στρατός στην Ιταλία

Στην Ιταλία, η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι προωθεί ένα αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο, με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των βίαιων επεισοδίων που σημειώθηκαν. Η ιταλική κυβέρνηση επιχειρεί να θωρακίσει τη χώρα απέναντι σε παρόμοιες καταστάσεις, ενισχύοντας τα νομικά εργαλεία που έχει στη διάθεσή της για την επιβολή της τάξης και την προστασία των πολιτών και των περιουσιών.

Επιπλέον, ο υπουργός Άμυνας της Ιταλίας εισηγήθηκε την ενίσχυση της ασφάλειας στο Μιλάνο με την ανάπτυξη 500 στρατιωτών. Αυτή η πρόταση έρχεται ως απάντηση στην ανάγκη για ενισχυμένες δυνάμεις επιβολής της τάξης και υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στην ιταλική μεγαλούπολη, όπου οι αρχές αναζητούν λύσεις για την αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας.

Κινητοποιήσεις με αιτήματα και βίαια επεισόδια

Οι εξελίξεις σε Γαλλία και Ιταλία έρχονται στον απόηχο κινητοποιήσεων που είχαν ως βασικά αιτήματα την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών και την αναβάθμιση των συνθηκών εκπαίδευσης. Οι κινητοποιήσεις αυτές, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες περιοχές, αποτέλεσαν το πλαίσιο μέσα στο οποίο σημειώθηκαν βίαια επεισόδια.

Τα επεισόδια αυτά οδήγησαν στις τρέχουσες αποφάσεις των κυβερνήσεων για την επιβολή περιορισμών και την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας. Η κλιμάκωση της βίας στο περιθώριο των διαδηλώσεων ώθησε τις αρχές να λάβουν άμεσα και σκληρά μέτρα, προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια τάξη και η ασφάλεια των πολιτών.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis