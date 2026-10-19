Το Ιράν απειλεί με επιθέσεις σε εννέα χώρες της Μέσης Ανατολής

Η Τεχεράνη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιθέσεων εναντίον εννέα χωρών της Μέσης Ανατολής, σε μια κίνηση που υπογραμμίζει την ένταση στην περιοχή. Η προειδοποίηση αυτή διατυπώνεται ως σαφής απειλή για αντίποινα, σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύσουν νέα πλήγματα κατά ιρανικών στρατιωτικών βάσεων ή πετροχημικών εγκαταστάσεων. Την απειλή αυτή διατύπωσε ανώτατος αξιωματούχος του Ιράν, σηματοδοτώντας την αποφασιστικότητα της χώρας να απαντήσει σε οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια εναντίον της.

Η προειδοποίηση του Μοχαμάντ Μοχμπέρ

Την επίσημη προειδοποίηση διατύπωσε ο Μοχαμάντ Μοχμπέρ, ο οποίος κατέχει τη θέση του συμβούλου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ. Ο Μοχμπέρ ξεκαθάρισε ότι η απάντηση της χώρας του σε ενδεχόμενες αμερικανικές επιθέσεις θα μπορούσε να επεκταθεί πέρα από τα άμεσα εμπλεκόμενα μέρη, υποδηλώνοντας ένα ευρύτερο πεδίο αντιποίνων.

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε από το Tasnim, ένα ειδησεογραφικό πρακτορείο που πρόσκειται στενά στους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης, ο Μοχμπέρ προειδοποίησε ρητά ότι η Τεχεράνη θα πλήξει «εννέα χώρες» εάν δεχθεί νέα επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, στην εν λόγω δήλωση δεν διευκρινίστηκαν ποιες συγκεκριμένες χώρες θα μπορούσαν να βρεθούν στο στόχαστρο των ιρανικών αντιποίνων, αφήνοντας ένα κλίμα αβεβαιότητας στην περιοχή.

Οι προϋποθέσεις για τα ιρανικά αντίποινα

Η ιρανική προειδοποίηση συνδέεται άμεσα με συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αφορούν τις στρατιωτικές ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Τεχεράνη έχει καταστήσει σαφές ότι θα προβεί σε αντίποινα αποκλειστικά σε περίπτωση που οι ΗΠΑ εξαπολύσουν νέα πλήγματα. Αυτό το μήνυμα αποτελεί μια ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή που θέτει το Ιράν στην αντιπαράθεσή του με την Ουάσιγκτον.

Τα πιθανά πλήγματα, στα οποία αναφέρεται η ιρανική πλευρά, στοχεύουν συγκεκριμένα ιρανικές στρατιωτικές βάσεις ή πετροχημικές εγκαταστάσεις. Η απειλή υπογραμμίζει την ένταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή και την ετοιμότητα του Ιράν να αντιδράσει δυναμικά σε οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια εναντίον των ζωτικών του υποδομών και των στρατιωτικών του εγκαταστάσεων.

Οι ισχυρισμοί για τις αμερικανικές βάσεις

Παράλληλα με τις απειλές για αντίποινα, ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, Χοσεΐν Μοχέμπι, προέβη σε δηλώσεις σχετικά με την κατάσταση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή. Τη Δευτέρα, ο Μοχέμπι υποστήριξε ότι οι περισσότερες αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής δεν λειτουργούν πλέον κανονικά ή έχουν υποστεί σημαντική μείωση της επιχειρησιακής τους ικανότητας.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Χοσεΐν Μοχέμπι, οι δυνάμες των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν μετακινηθεί σε απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων από τα σύνορα του Ιράν. Αυτή η πληροφορία, όπως παρουσιάστηκε από τον εκπρόσωπο, υποδηλώνει μια εκτίμηση της ιρανικής πλευράς για τη μειωμένη άμεση απειλή από τις αμερικανικές δυνάμεις στην άμεση γειτνίαση με το Ιράν.

Η εκτίμηση για τη στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ

Ο Χοσεΐν Μοχέμπι προχώρησε περαιτέρω στην ανάλυση της στρατιωτικής θέσης των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «οι ΗΠΑ μπήκαν στον πόλεμο χρησιμοποιώντας όλη τους τη στρατιωτική ισχύ», υποδηλώνοντας ότι έχουν ήδη αναπτύξει το μέγιστο των δυνατοτήτων τους σε προηγούμενες συγκρούσεις.

Κατά τον εκπρόσωπο των Φρουρών της Επανάστασης, οι Ηνωμένες Πολιτείες «ασφαλώς, δεν βρίσκονται πλέον σε θέση να ξεκινήσουν μια νέα σύγκρουση που θα τους αποφέρει επιπλέον οφέλη». Αυτή η δήλωση αντικατοπτρίζει την πεποίθηση της Τεχεράνης ότι η Ουάσιγκτον έχει εξαντλήσει τις δυνατότητές της για περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή, χωρίς να μπορεί να αποκομίσει ουσιαστικά οφέλη από μια νέα στρατιωτική εμπλοκή.

Με πληροφορίες από: Topontiki