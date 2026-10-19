Η Ιταλία στέλνει 500 στρατιώτες στο Μιλάνο εν μέσω εντάσεων

Η ιταλική κυβέρνηση, υπό την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, προχωρά στην αποστολή 500 στρατιωτών στην πόλη του Μιλάνου, με στόχο την ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας και την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας. Η απόφαση αυτή, η οποία περιλαμβάνεται σε νομοθετικό διάταγμα, αναμένεται να λάβει την επίσημη έγκριση του υπουργικού συμβουλίου την Τρίτη 20 Οκτωβρίου. Η πρωτοβουλία έρχεται στον απόηχο πρόσφατων ταραχών, συγκρούσεων και λεηλασιών που σημειώθηκαν στην ιταλική συμπρωτεύουσα.

Η απόφαση για την ενίσχυση της ασφάλειας

Την αποστολή των 500 στρατιωτών στο Μιλάνο προβλέπει η απόφαση του υπουργού Άμυνας της Ιταλίας, Γκουίντο Κροσέτο. Το σχετικό διάταγμα πρέπει πρώτα να εγκριθεί από το υπουργικό συμβούλιο, κάτι που αναμένεται να γίνει κατά τη συνεδρίαση της Τρίτης 20 Οκτωβρίου. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης των μέτρων για τη δημόσια ασφάλεια και αποτελεί μέρος της επιχείρησης «Ασφαλείς δρόμοι», η οποία ήδη λειτουργεί στην πόλη με την παρουσία ανδρών και γυναικών του ιταλικού στρατού.

Η ενίσχυση της επιχείρησης «Ασφαλείς δρόμοι» συζητήθηκε εκτενώς κατά τη συνεδρίαση που αφιερώθηκε στη δημόσια τάξη, η οποία πραγματοποιήθηκε στο κυβερνητικό μέγαρο «Παλάτσο Κίτζι». Της συνεδρίασης προήδρευσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, με κύριο αντικείμενο την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την ενίσχυση της δημόσιας τάξης.

Οι αντιδράσεις και οι δηλώσεις Σαλβίνι

Η πρωτοβουλία του υπουργείου Άμυνας έχει ήδη προκαλέσει θετικές αντιδράσεις από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και ηγέτη της Λέγκας, Ματέο Σαλβίνι. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Σαλβίνι χαιρέτισε την απόφαση, κάνοντας λόγο για «νίκη της Λέγκας» και συνοδεύοντας τη δήλωσή του με το σύνθημα «από τα λόγια, στα έργα».

Ο Ματέο Σαλβίνι, ο οποίος είναι επίσης υπουργός Μεταφορών και γραμματέας της Λέγκας, επισκέφθηκε την πλατεία Ντουόμο του Μιλάνου. Εκεί, συνομίλησε με μέλη των αστυνομικών δυνάμεων και των καραμπινιέρων, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του. «Ήρθα για να χαιρετήσω τους άνδρες και τις γυναίκες των καραμπινιέρων και της αστυνομίας και για να τους ευχαριστήσω για ό,τι κάνουν. Θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μην επαναληφθούν τα χθεσινά επεισόδια», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Η κατάσταση στο Μιλάνο και οι συλλήψεις

Οι εντάσεις παραμένουν υψηλές στο κέντρο του Μιλάνου, μετά από δύο ημέρες συγκρούσεων, επιθέσεων και λεηλασιών σε επιχειρήσεις. Νεαροί, κυρίως μεταμφιεσμένοι και οργανωμένοι μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στόχευσαν περιοχές όπως η Via Torino, η Piazza Duomo, η Galleria Vittorio Emanuele II και η περιοχή Cordusio, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Τα επεισόδια αυτά ξέσπασαν στο περιθώριο ειρηνικών διαδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα σε πολλές πόλεις της χώρας, με αφορμή το αυξημένο κόστος ζωής.

Για την αποφυγή τυχόν νέων καταστροφών και λεηλασιών, τα περισσότερα καταστήματα γνωστών οίκων παρέμειναν κλειστά το απόγευμα της Δευτέρας στο κέντρο του Μιλάνου. Το Αρχηγείο Αστυνομίας του Μιλάνου έχει αναφέρει 270 συλλήψεις, με τους ανηλίκους να αποτελούν σχεδόν το 80% του συνόλου. Επιπλέον, τριάντα δύο άτομα έχουν συλληφθεί. Η κεντρική πλατεία του Μιλάνου, η Piazza Duomo, περιπολείται εντατικά από αστυνομικά βαν και καραμπινιέρους, ενώ αστυνομικοί με πολιτικά και καραμπινιέροι απαιτούν ταυτοποίηση από περαστικούς.

Νέα μέτρα και ανησυχία για το μέλλον

Στο νέο νομοθετικό διάταγμα, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Corriere della Sera, θα περιλαμβάνεται η επέκταση της λεγόμενης προληπτικής προσαγωγής και σε νέους που ακόμη δεν έχουν ενηλικιωθεί. Επίσης, προβλέπονται νέα μέτρα κατά των συμμοριών ανηλίκων, καθώς και η απαγόρευση συνάθροισης για όποιον ευθύνεται για πρόκληση καταστροφών και λεηλασιών. Αυτά τα μέτρα έρχονται να συμπληρώσουν την αύξηση του αριθμού των στρατιωτικών δυνάμεων που εγγυώνται την ασφάλεια στο Μιλάνο.

Ο πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, εξέπρασε την αλληλεγγύη του στους αστυνομικούς και καραμπινιέρους που τραυματίστηκαν κατά τις χθεσινές και προχθεσινές συγκρούσεις στην ιταλική συμπρωτεύουσα. Ο κ. Ματαρέλα υπογράμμισε την ανάγκη για «έξυπνη και σε βάθος ανάλυση» και «προσεκτική επιτήρηση», ικανή να αντιμετωπίσει τη βία που μοιάζει να ξεσπά με απρόσμενο τρόπο από άγνωστους παράγοντες, ένα δεδομένο που θέτει ερωτήματα τα οποία πρέπει να τύχουν πολύμορφης εμβάθυνσης. Παράλληλα, ανησυχία προκαλούν αναρτήσεις στο διαδίκτυο που αναφέρουν ότι για το ερχόμενο Σάββατο έχουν προγραμματιστεί στην πόλη του Κόμο δύο διαδηλώσεις, οι οποίες, σύμφωνα με ανώνυμους διοργανωτές, θα καταλήξουν σε βίαια επεισόδια.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, Newsit