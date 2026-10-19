Φωτιά σε κινητήρα αεροσκάφους πριν από την απογείωση στη Λίμα

Το πρωί της Δευτέρας, 19 Οκτωβρίου, σήμανε συναγερμός στο Διεθνές Αεροδρόμιο Jorge Chávez της Λίμα, στο Περού, εξαιτίας ενός σοβαρού περιστατικού. Συγκεκριμένα, ένας κινητήρας αεροσκάφους της LATAM Airlines τυλίχθηκε στις φλόγες λίγο πριν από την προγραμματισμένη απογείωσή του. Η άμεση επέμβαση των αρμόδιων αρχών και των συνεργείων οδήγησε στην ασφαλή απομάκρυνση όλων των επιβατών και των μελών του πληρώματος, χωρίς να υπάρξουν αναφορές για τραυματισμούς.

Το περιστατικό της φωτιάς στον κινητήρα

Ο συναγερμός στο Διεθνές Αεροδρόμιο Jorge Chávez της Λίμα εκδηλώθηκε όταν ο κινητήρας του αεροσκάφους της LATAM Airlines, το οποίο επρόκειτο να εκτελέσει την πτήση LA2302 με προορισμό την Πιούρα, παρουσίασε ένα απρόβλεπτο τεχνικό πρόβλημα. Οι φλόγες και ο καπνός έγιναν ορατοί από την αριστερή πλευρά του αεροπλάνου, προκαλώντας άμεσα την κινητοποίηση των υπηρεσιών ασφαλείας του αεροδρομίου.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψαν την έκταση του περιστατικού, δείχνοντας φλόγες και πυκνό μαύρο καπνό να αναδύονται από τον κινητήρα. Οι φλόγες, μάλιστα, επεκτάθηκαν και έπληξαν τόσο τον τροχό όσο και τα φτερά της αεροναυπηγικής κατασκευής, δημιουργώντας μια εικόνα έντονης ανησυχίας.

Στιγμές αγωνίας και ασφαλής εκκένωση

Οι επιβάτες που βρίσκονταν μέσα στην καμπίνα του αεροσκάφους βίωσαν στιγμές έντονης ανησυχίας και πανικού, όπως φάνηκε και από τα βίντεο που κατέγραψαν οι ίδιοι. Η άμεση αντίδραση του πληρώματος και των αρχών ήταν καθοριστική για την εξέλιξη του συμβάντος, διασφαλίζοντας την ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων.

Η διαδικασία απομάκρυνσης των επιβατών και των μελών του πληρώματος από το αεροσκάφος ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ταχύτητα. Προς ανακούφιση όλων, δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς, παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης που δημιουργήθηκε στον διάδρομο απογείωσης.

Η επίσημη θέση της LATAM Airlines

Η αεροπορική εταιρεία LATAM Airlines Περού εξέδωσε ανακοίνωση, επιβεβαιώνοντας το τεχνικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε. Σύμφωνα με την εταιρεία, η πτήση LA2302, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Λίμα–Πιούρα, αντιμετώπισε ένα απρόβλεπτο τεχνικό συμβάν λίγο πριν την απογείωση, αναγκάζοντας την ακύρωση της πτήσης.

Οι ομάδες της LATAM κινητοποιήθηκαν άμεσα για να παράσχουν την απαραίτητη βοήθεια στους επηρεαζόμενους επιβάτες. Η εταιρεία διαβεβαίωσε ότι φροντίζει για την επανατοποθέτησή τους σε άλλες πτήσεις το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η ταλαιπωρία τους και να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς τον προορισμό τους.

Διερεύνηση των αιτιών και δέσμευση για ασφάλεια

Η LATAM Airlines γνωστοποίησε ότι οι συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε αυτό το περιστατικό θα αποτελέσουν αντικείμενο λεπτομερούς τεχνικής αξιολόγησης. Η διερεύνηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις αντίστοιχες διαδικασίες και πρωτόκολλα ασφαλείας, με στόχο τη διαπίστωση των ακριβών αιτιών της τεχνικής βλάβης που οδήγησε στην πυρκαγιά του κινητήρα.

Η εταιρεία εξέφρασε τη βαθιά της λύπη για τις ταλαιπωρίες που προκλήθηκαν στους επιβάτες λόγω του απρόβλεπτου συμβάντος. Παράλληλα, επανέλαβε τη σταθερή της δέσμευση στην αεροπορική ασφάλεια, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί θεμελιώδη αξία σε όλες τις δραστηριότητές της. Τα ακριβή αίτια της βλάβης παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστα και αποτελούν αντικείμενο ενδελεχούς έρευνας.

Προηγούμενο συμβάν για την αεροπορική εταιρεία

Αυτό το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε ένα άλλο που είχε σημειωθεί πρόσφατα και αφορούσε την ίδια αεροπορική εταιρεία. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με αναφορές, είχε προηγηθεί ένα περιστατικό αποσυμπίεσης σε αεροσκάφος της LATAM που κατευθυνόταν προς το Σάο Πάολο την προηγούμενη Παρασκευή.

Η εταιρεία έχει δηλώσει ότι η προέλευση του τρέχοντος συμβάντος θα αξιολογηθεί διεξοδικά, στο πλαίσιο της διαρκούς δέσμευσής της για την ασφάλεια των πτήσεων και την προστασία των επιβατών της, ώστε να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

Με πληροφορίες από: Topontiki